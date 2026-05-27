A legtöbb közlekedési bírságnál az ember bosszankodik kicsit, megfogadja, hogy többet nem csinál ilyet, befizeti és megy tovább. De van olyan eset, amikor a rendőri intézkedés annyira abszurd, hogy nem lehet lenyelni a békát.

Pontosan ez történt Floridában (USA), Lake Worth Beach környékén, ahol egy Katie nevű nő – a közösségi médiában @slightlyoff.balance néven ismert tartalomgyártó – azért kapott bírságot, mert a rendőr szerint vezetés közben a jobb kezében tartotta és használta a mobiltelefonját.

A történetben csak egy apró, de annál lényegesebb részlet sántított: Katie-nek nincs jobb keze.

A helyi híradó szerint az eset még február 11-én történt, reggel 8 óra körül. A Palm Beach megyei seriffhivatal egyik helyettese megállította a nőt, majd a jegyzőkönyv szerint “vezetés közbeni kézben tartott vezeték nélküli eszköz használata miatt” szabott ki 116 dolláros, nagyjából 35 ezer forintos bírságot.

A testkamerás felvétel később felkerült az Instagramra és a TikTokra is, ahol érthető módon gyorsan terjedni kezdett. Katie a megállítás során többször is visszakérdezett: “ön tényleg azt állítja, hogy a jobb kezében látta a telefont?” A válasz lényegében igen volt. Erre a nő megmutatta a jobb karját, amelyen nincs kéz, így nehezen elképzelhető, hogy abban bármit is tartott volna…

A helyzet elsőre még akár félreértésnek is tűnhetett. Katie is humorosan kezelte a dolgot, és a felvétel alapján mintha arra számított volna, hogy a rendőr belátja: ez így nem fog menni. Ehelyett a bírság maradt, a nő pedig bíróságra vitte az ügyet.

Az egész történetet különösen pikánssá teszi, hogy a floridai szabályozás sem feltétlenül a rendőr oldalán áll. Florida közlekedési hatósága szerint a 316.305-ös szabály alapvetően a vezetés közbeni kézi gépelést, üzenetírást, e-mailezést vagy hasonló műveletet tiltja. A kézben tartott telefonhasználat külön, szigorúbb tilalma elsősorban iskolai zónákban és aktív munkaterületeken érvényes.

Az ügy végül nem jutott el érdemi tárgyalásig: a bírságot ejtették, méghozzá annak a rendőrnek a kérésére, aki eredetileg kiállította.