Olvass tovább

Így néz ki a 2010-es modellfrissítés előtti Fabia 5J. Más a lökhárító alsó éle, a hűtőmaszk magasabbra nyúlik a Roomster bumfordiságát öröklő orron. 2008-tól érkezett belőle takarékosabb Greenline, először az 1,4 TDI-vel, majd az 1,2 TDI-vel

Létezett Greenline verzió is, előbb az 1,4-es dízelből, majd 2010 végétől az 1,2 TDI-ből, áramvonalasabb első lökhárítóval, 15 mm-es ültetéssel, alsó burkolattal, 165 mm szélességű, takarékos gumival és hosszabb váltó–áttételezéssel, de megtartva az ötfokozatú kézi váltót.

2010 tavaszán érkezett a modellfrissítés, a Roomsterrel együtt. A renovált modell változásairól és vezetéséről itt olvashattok részletesebben. Nagyon ritka modellváltozat a 2009 közepén piacra dobott Scout. A Scout egy műanyag karosszéria-kiegészítőkkel terepes kombivá maszkírozott, emelt hasmagasságú, de változatlanul elsőkerék-hajtású Fabia.

Milyen autó használtan a Škoda Fabia II?

Sok múlik a kinézett autó kivitelén, de a legtöbb használt Škoda Fabia II nemcsak gyér felszereltségű, de vigasztalan is belül olcsó hatású anyagaival. A két évvel később érkező, 6R VW Polo sikkességét nyomokban sem hordozza a Fabia sötétszürke műszerfaltömbje.

Akkor mi olyan vonzó ebben a bogárarcú, hórihorgas kisautóban? Először is nagyon tágas. Kevés kisautó van, amelyben a magam 190 centijéhez beállított első ülés mögé ilyen lazán be lehet ülni. Az autó magas építése miatt a padszerű ülésen hátul is jól elférni. Belül is tartósak az anyagok, az üléskárpitok jól tartják magukat, normál használattal a műanyagok is sokáig ellenállnak az öregedésnek.

Mint a Skodák általában, ez is egy végiggondolt, az átlagemberek igényeire szabott, de az átlagost felülteljesítő autó. A térképtartók felett rögzítő gumipántot találtunk, hátul is van rakodóhely az ajtóban és újságtartó az első ülések hátoldalán. Az utastérben jó sok rakodóhely van és 10-13 éves Fabiákban is érezni, hogy rendesen összerakták őket.

Ha utastere olcsónak is hat, a kiskategóriában a Škoda Fabia II a legjobb használt autók közé tartozik, mert az olcsó felszín mögött igényes munka és alapos tervezés rejlik.

Ez igaz az ablaktörlők működésére, a kényelmes rugózásra, a szegmenshez méreten jó ülésekre, az átgondolt kezelőszervekre is. A használt Škoda Fabia II elődje értékeit viszi tovább felnőttségével, kis méretben prezentált komolyautóságával.

Különösen igaz ez az ötajtós 300 literje helyett 480-1460 literes csomagtartójú Combira, amely a kompakt kombik csomagterét kínálja alaphelyzetben és lehajtott hátsó üléstámlákkal is. Az ülőlapok is felhajthatók, a fejtámlák helye az üléspárnák hátsó élében van.

A cikk kapcsán vezettem egy 70 lóerős szívó háromhengeres ötajtóst 65 ezer és egy 86 lóerős, turbós kombit is 200 000 kilométerrel. Rövid távokra és sík útra megfelel a szívó sorhármas, városban helytáll és csak mélyre nyomott gázzal mutatja a háromhengeresek jellegzetes orgánumát. A feltöltött 1,2 TSI fürge, jól gyorsuló autó, a csendes, finoman járó négyhengeres országútra és sztrádára is elég erős.

Mindegy, hogy merre mozgunk, a Fabia precíz, olajozottan működő kisautó, pont azt nyújtja, amivel megnyeri magának az embert. A váltó az összes pedállal együtt vajpuhán járt mindkét használt autóban.

Motorkínálat és átlagfogyasztás**

Benzines szívómotorok:

1,2 6V: 60 LE, 108 Nm, 16,8 s, 156 km/h, 1065 kg, 6,61 l/100 km

1,2 12V: 70 LE, 112 Nm, 15,1 s, 164 km/h, 1070 kg, 6,55 l/100 km*

1,4 16V: 86 LE, 132 Nm, 12,7 s, 175 km/h, 1075 kg, 6,79 l/100 km

1,6 16V: 105 LE, 153 Nm, 10,4 s, 192 km/h, 1090 kg, 7,02 l/100 km

Dízelmotorok, 2007-2010:

1,4 TDI: 70 LE, 155 Nm, 15,4 s, 164 km/h, 1145 kg, 5,02 l/100 km

1,4 TDI: 80 LE, 195 Nm, 13,7 s, 173 km/h, 1150 kg, 4,94 l/100 km

1,9 TDI: 105 LE, 240 Nm, 11,0 s, 191 km/h, 1190 kg,5,50 l/100 km

Turbós benzinesek a 2010-es modellfrissítés után

1,2 TSI (86 és 105 LE) 6,13 l/100 km

1,2 TSI (105 LE) 6,51 l/100 km

Dízelmotorok a 2010-es modellfrissítés után

1,2 TDI (75 LE) 4,52 l/100 km

1,6 TDI (75/90/105 LE) 4,76/4,83/4,97 l/100 km

*Kapható volt 1,2-es LPG-benzines is 69 lóerővel, amelynek átlaga 7,4 l/100 km autógázból. **Közúti fogyasztási adatok. Forrás: Spritmonitor.de

Hibalehetőségek, Škoda Fabia 5J

Előfordul beázás, ami az ajtók gumitömítéseinek, a gumikéderek cseréjével orvosolható. Belül többnyire a kihúzott kalaptartó rögzítésével van gond a kombikban, amely a feltekerőrugó ellenében helyén tartja a rolót, amíg rá nem paskolunk a közepére, hogy hátrafusson és összetekeredjék. Ezek a bepattintott ékek tudnak kipottyanni és elmerülni a karosszériában az oldalborítás mögött. Ha nem törtek el és sikerül kihalászni, akkor vissza lehet tenni őket.

Elválhat, letörhet továbbá a csomagtérfedél lehúzóbotja, ami a Combin kívül az ötajtóst is óérinti. Az utastérben az elektromos ablakemelővel gyűlhet meg a bajotok, de a Škoda Fabia II időtálló belső terével is kitesz magáért. A fűtőventilátor hibája nem jellemző, szerencsére ezt nem örökölte az elődtől.

Elődjével ellentétben nem rozsdásodik rojtosra az első sárvédők alja és a küszöb eleje, a Fabia II gyári korrózióvédelme példásnak mondható. A rozsdásodás inkább a kipufogórendszert sújtja, a katalizátor vonalától hátrafelé, főleg a középső dobot. Ha mér alul nézelődtök, olajfolyás előfordul, az elöregedő tömítések elsősorban a váltó kihajtásánál engedhetik el a kenőanyagot.

A használt 5J Škoda Fabiák technikája a karosszériához méltó minőségű. Féltengelyei jók, egyszerű hátsó futóműve kevés ráfordítást igényel, váltóhibákat a kézi váltósok nemigen produkálnak. A szíjas vezérlésű szívó benzines motorok közül az 1,4 literes az adu ász, itt a gyújtótrafón kívül kevés baj adódhat.

Ezzel szemben a láncos vezérlésű 1197 köbcentis háromhengeresben a vezérműlánc szorulhat cserére. A TSI-turbómotorok vezérműláncának elhasználódását is az először hidegindításkor jelentkező, majd melegen is megmaradó kattogás, kerregés jelzi.

A gondot a láncfeszítő hibája is okozhatja, szerencsétlen konstrukció volt, csapás azoknak az ügyfeleknek, akik a szíjasra cserélt vezérlés előtt vettek TSI-t. A lánc átugorhat, elszakadhat, ami lenullázhatja a motort az összeakadó dugattyúkkal és szelepekkel, a kocsi értékéhez képest aránytalan javítási költséggel. A TSI-ken hibalehetőség még a nagynyomású üzemanyag-szivattyú hajtása.

Lendkerékügyben mindig egy márkaszervizt jel felhívni az alvázszámmal, hogy van-e az autóban a gyári adatbázis szerint vagy sem, mert hiába nincs a képek egy részén szereplő CBZA-motorkódú, kézi váltós, 86 lóerős, stop-start nélküli TSI kombiban, más TSI Fabiákban attól még lehet. A dízelekben számítsatok a kettős tömegű lendkerékre. Élettartamának jót tesz, ha nemcsak a motor beindításakor nyomjátok ki a kuplungpedált, de leállításakor is. Egyetlen bokamozdulat, ami számít hosszabb távon.

Az 1,4 és az 1,9 literes PD TDI-motorok közös hibája a PD-fészkek kimaródása a hengerfejben. Ebből fakadhat a motorolaj hígulása gázolajjal, mint azokban az adalékanyag nélküli részecskeszűrős dízel autókban, amelyekben rendszeresen nem tud lefutni a koromcsapda tisztára égetési folyamata. A gázolajjal hígult motorolaj nem ken, az eredmény motorhiba. Itthon van háttéripar a hengerenkénti PD-elemek fészkeinek javítására, csak emiatt nem kell a közös nyomócsöves dízelekhez ragaszkodni. A PD TDI dízeleknél nagyon be kell tartani a szíjas vezérlés gyári csereperiódusát. 90 ezer kilométerenként muszáj lecseréltetni, de az előírt intervallumok tartása a többi motornál is elsődleges.

Használtan a Škoda Fabia RS nemcsak az 1,4 TSI lánchibái miatt igényel különös odafigyelést és tartalékokat, de a kettős feltöltés miatt is. Az 1,4-es benzinest 2400-as fordulatig csak a mechanikus feltöltés doppingolja, ekkor száll be a turbó a kompresszor mellé, 3500-as fordulattól pedig csak a turbó dolgozik. Kettős feltöltéssel a motor ereje bődületes, de ha megreped a kipufogó-leömlő, akkor sajnos a kipufogócsonkkal egy egységet képező turbófelöltőt is cserélni kellhet.

A nem különösebben sportos viselkedésű csúcsmodell a szárazkuplungos DSG-s váltó miatt is kerülendő. Ebben nem olajfürdőben futnak a kuplungtárcsák, olajhűtés híján könnyebben melegszik és gyorsabban elhasználódik a duplakuplungos egység, amelynek mechatronikus vezérlése és kettős kuplungja is drágán javítható illetve cserélendő.

Aki automatikus váltós Škoda Fabiára vágyik, vegye inkább az 1,6 literes szívó benzines a hatfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós automatával, azzal jobban jár. Sajnos ebből a modellből rendkívül kevés van eladó használtan.

Használt Škoda Fabia II árak

Mivel a Škodák nyugaton sem olcsók és a forint évek rém keveset ér, a használtautó-behozatali listákon a Škoda Fabia II nem tartozik az éllovasok közé. Valóban jó a Škoda Fabiák értéktartása, keresett használt autók. Egy újonnan 3,2 millióért megvett, 1,4 literes szívó benzines kombit nemrég láttam a késő esti hirdetésfeladást követően másnap reggel ötkor elkelni 1,4 millióért 70 000 kilométerrel. Ez 10 évre 1,8 millió forintnyi értékvesztés, mindössze havi 15 000 Ft.

Magyarországon a második generációból nagyjából 850 ezer forintba kerülnek használtan a legolcsóbb Škoda Fabiák. A 300-350 ezer km feletti dízelekkel, az 1,2-es alapverziókkal és a sokat futott TSI-benzinesekkel indul a kínálat.

Aki a leginkább ajánlható motorral, a 86 lóerős 1,4-es benzinessel venne kettes Fabiát, 1,2-1,6 millió Ft közötti árakra készüljön, a keveset futott, kései autók esetében még többre. Mivel a kiskategóriás kombik zöme új autóként kikopott a gyártásból, a Fabia Combikért használtan is felárat kell fizetni.

Fel-felbukkannak a kínálatban autógázzal és benzinnel is működő modellek, ezek üzemanyagköltsége és fenntartása ígérkezik a legkedvezőbbnek az 5J kódjelű használt Škoda Fabiák közül. Ne riasszon el benneteket a 250-300 ezer kilométeres óraállás 10-12 évesen, ez a normális. Az LPG-s autóknál az a kérdés, hogy meddig használható még a gáztartály, mert annak cseréje mintegy 80 ezer forintos kiadás, ha az autó elérte a 10 éves kort.

Alkatrészárak: Škoda Fabia 1,2 TSI (86 LE), 2012

Első fékbetétkészlet (TRW) 6810 Ft

Első féktárcsa (Delphi) 6770 Ft

Első lengéscsillapító (KYB) 17 740 Ft

Gyújtótrafó (Beru) 19 600 Ft

Hátsó lengéscsillapító (TRW) 10 950 Ft

Kuplungszett (kuplungszerkezet, tárcsa, kinyomócsapágy, Sachs) 38 400 Ft

Levegőszűrő (Bosch) 4510 Ft

Olajszűrő (Mahle) 3220 Ft

Utastéri szűrő (pollenszűrő, Denso) 1780 Ft

Üzemanyagszűrő (Champion) 5960 Ft