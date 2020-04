Olvass tovább

Ahogy a Rover 75 a kisember Rolls-royce-a, sokaknak a Grande Punto a kisember Maseratija. Engem rémült tengerimalacra emlékeztetnek a hátrafelé megnyújtott lámpaszemek

2005-ös töréstesztjében meglett az Euro NCAP ötödik csillaga 33 ponttal, a gyalogosvédelmi eredmény az RS Swift és a Honda Jazz mellett a kisautók legjobbja volt. Mármint a FIAT Grande Punto bemutatásakor, mert 2017-ben, a vezetőtámogató rendszerek teljes hiánya miatt, az elaggott konstrukciót kettő helyett nulla csillaggal tette helyre az Euro NCAP. 12 év alatt a követelmények ennyit szigorodtak, a FIAT viszont nem fejlesztette érdemben tovább az autót. Érdekes sztori, itt olvashatjátok röviden.

Milyen vele az élet?

2013-ban már írtunk egy akkor 180 000 km-nél tartó LPG-s Grande Puntóról használt autóként, most megint horogra akadt egy benzinnel és gázzal egyaránt működő modell, de az 1,4 helyett az 1,2 literes motorral. Tulajdonosa rendszergazdaként sokat utazik belföldön a partnerekhez és városban is használja a Grande Puntót, amely egy kúposztó versenyautóvá átépített, gömbölyű Colt utóda lett sofőrszolgálatánál.

Kizárólag LPG-re már átalakított, de nem túl sokat futott autót keresett. Bár szerelésben is jó és zavarba ejtően ért a használt autókhoz, itt neki is szűk volt a keresztmetszet, mert kevesen adnak el egy bevált autógázas kocsit. LPG-vel ez az egy Grande Punto volt a Használtautón. Téli-nyári kerékszettel, jó állapotú gumikkal, kis koccanás után az átmeneti helyreállítással együtt 700 ezer forintból kijött. Ennyibe kerülne ez a 270 ezer kilométeres Suzuki Swift 1,3.

Rozsda a karosszérián sehol semmi, korróziót csak a futómű segédkeretén látni, a hajtáslánc olajfolyásnyomai mellett. A 2006-os FIAT Grande Puntók korrózióvédelmét irigyelheti a japán autóipar sóhersége miatt szívó magyar használtautó-vásárló, aki Hondákat, Mazdákat, Mitsubishiket, Subarukat hordhat lakatolni abban a korban, amikor egy 307 vagy Mégane rozsdamentes.

Két oldalajtós kocsitól szép teljesítmény, hogy nagy és nehéz ajtaja nem lóg, könnyen csukódik. Itt nincs hátsó ajtó, ami sok Grande Puntóban beállítást igényelt nehéz nyitása miatt, viszont a belső tér tágassága nehezebben használható ki.

Mert ez akkora, hogy kompromisszummal, de családi autónak is beválik. A magam 190 centijével jól ültem hátul, nemcsak a lábam, de a fejem is elfért. A csomagtartó 275-1020, vagy más adatok szerint 1030 literes. A 14 éves teleszkópok a tavaszi 12 fokban fickósan lendítik fel a fedelet.

Váltógombját leszámítva az autó jól átvészelte a gyártása óta eltelt közel másfél évtizedes használatot. Műanyag kormányát jó megfogni, folytonossági hiány csak a jobb hátsó ajtókárpiton van.

Pedig más Grande Puntók igen rondán tudnak öregedni belül. A vezetőülés szivacsozása betörhet, megnyúlhat a varrás mentén, kikandikálhat a huzat alól. A gyárilag silány szövetkárpitok mintha gyűjtenék a koszt, nem is tartósak. A kormányok kopó bőrborítása különösen ellenszenves, de ez helyrehozható igényes újrabőrözéssel.

Türelmesnek kell lenni az 1242 köbcentis motorral, amely autógázzal és benzinnel is arra elég csak, amire a többi alapverzió a kiskategóriában. Karaktere sem olaszosan pörgős, ez egy visszafogott gép belátó autósoknak. A váltó kapcsolási érzete olyan, mintha különböző keménységűre dermedt rágógumikból állna az egész. Az erő hiányát könnyebben elviselhetővé teszi a kis motor megbízhatósága, az LPG-s tankolás minimális költsége és egyik fő erénye, hogy nem háromhengeres.

Többek között az a szép a használt Grande Puntóban, hogy még ebben az alapverzióban, állíthatatlan kormánnyal és egyben dönthető háttámlával is kulturált autó. Motorja finoman forog, zajszintje a kortársak között csekély, kerékzaja rendesen csillapított és az ülései is rendben vannak. Bemutatásakor a kiskategória dobogójára is odafért, nagy utastere és komfortja ma is sokkal jobb annál, amit 700 ezer forintos kisautókban kapunk.

Ebben az autóban sem egészen egyenletes a kormány rásegítése, nagyon figyeljetek rá a próbaúton, hogy könnyebb-e elfordítani jobbra, mint balra vagy viszont. A kormány nyomatékérzékelőjéről és a kormányoszlop-felújítás áráról a hibalehetőségek, típushibák részben olvashattok. Minden használt autónak vannak bajai, még az XP9-es Yarisnak is, így ez senkit ne tántorítson el a használt Grande Puntótól!

Motorkínálat

Egészen meglepő a 65 és 180 lóerő közötti motorkínálat szélessége. A 2009-es modellfrissítés utáni motorokat megtaláljátok korabeli menetpróbánkban.

Benzinesből volt a 65 lóerős 1,2-es, ami városba elég, sík úton hosszabb utakra is, de ennél többet nem tud, cserébe finoman és megbízhatóan működik. Benzinnel, földgázzal és autógázzal is jolly joker a 77 lóerős 1,4 8V. Ez a motor a típus kifutásáig elkísérte a modellt. A 60 ezer km/öt éves vezérléscserét érdemes tartani, mert ezek már nem olyan olyan konstrukciójú motorok, mint az elődben vagy a Pandában az 1,2 60 lóerős és az 1,1-es, 55 lóerős FIRE-motor leszármazottak, amelyekben a vezérműszíj elszakadásakor nem vernek össze a megálló szelepek és a felfelé mozgó dugattyúk.

Jobb menetteljesítményei és elsősorban az öt- helyett hatfokozatú váltó miatt vonzó a 95 lóerős 1,4 16V, amely sajnos elég ritka a használtautó-piacon. Ebben a StarJet, az Opel Twinportjához hasonló, hengerenként osztott szívócsatorna javítja a hengerek töltését és a fogyasztást. Aki élvezni akarja az autózást, annak az 1,4 T-Jet a mindenvivő. Sajnos a futómű és a kormányzás nem nő fel a csodás motorhoz, de ez a 120 lóerős, az Alfa Giulettához és a 198-as Bravóhoz is nagyon ajánlható turbómotor egyszerre tartós, megbízható, tüzes és még csak a benzint sem kell locsolni bele, ld. lejjebb a reális átlagfogyasztási értékeket.

2009-ben a turbós 1,4-es és a szívó 1,4 16V átállt a MultiAir-szelepvezérlésre, teljesítményük 15-15 lóerővel nőtt, 135 illetve 105 lóerőre. A különleges szelepvezérlésükkel a pillangószelepet elhagyó, így a motor szívási veszteségeit és fogyasztását is csökkentő motorok hátránya, hogy elődeiknél érzékenyebbek az előírt minőségű motorolajra és annak óvatos intervallumban sorjázó cseréjére. A MultiAir a szívószelepek nyitási mélységnek módosításával szabályozza a hengerekbe bejutó levegőt, de szerencsére nem közvetlen befecskendezése, így nincs szelepkokszosodási baja.

Gajdán Miklós, az Autó Magazin főszerkesztője, az Év Autója zsűri egyik magyar tagja mesél a MultiAirről és a folyamatosan változó szelepvezérlésekről

2012-től a Puntóban is kísértett a labormérésen takarékos, utcán iszákos, kellemetlen és fülre hagyatkozva fölöslegesen magas fordulatszámon vezethető kéthengeres. A hangjával a nagyrobogókat idéző motor 85 vagy 105 lóerős lehetett, ne ezzel vegyetek használt FIAT Puntót.

Akinek tud a közelben sűrített földgázt tankolni, annak parádésan gazdaságos lehet a NaturalPower jelű CNG-s modell (Compressed Naturall Gas). Gyári LPG-s is van belőle, aminek a legfőbb előnye a földgázénál a sokkal kiterjedtebb autógázkút-hálózat és társítani lehet vele a szívó benzinesek egyszerűségét a dízelek üzemanyagköltségével.

Dízelmotorok

1,25 (75/90) és 1,9 literes (120/130 LE) motorokkal indult a Grande Punto gyártása. A hengerenként kétszelepes nagy motor Sport felszereltséggel és rövidebb áttételezésű váltóval volt 130 lóerős, a maximális nyomaték egyformán 280 Nm. Az 1,9-es dízel nagy ereje nagy élmény a Puntóban, de ínyenceknek nem való az orrtolást súlyosbító nehéz blokkal az orrban.

Zajosak és alul nagyon gyengék az 1248 köbcentis dízelek. Nem harmonikus egyik sem, de 2000-től húznak rendesen, az erősebbik 200 Nm-rel. Kettős tömegű lendkerék ezekben is van. A kis dízelek közül az erősebbik váltója hatfokozatú és turbója változó lapátgeometriás, ennek ellenére jelentős a késés a gázadás és az autó meglódulása között. 2009 őszén a modellfrissítés után az 1,25-ös és az 1,6 Multijet maradt a kínálatban 75 és 90/95 illetve 120 lóerővel.

Átlagos fogyasztás

1,2 (65 LE) 6,67

1,4 8V (77 LE) benzin/LPG 7,03/7,97

1,4 16V (95 LE) 7,10

1,4 MultiAir (105 LE) 7,18

1,4 T-Jet (120 LE) 7,43

1,4 MutiAir Turbo (155 LE) 8,05

1,3 Multijet (70/75 LE) 5,20

1,3 Multijet (90/95 LE) 5,56

1,6 M-Jet (120 LE) 6,40

1,9 M-Jet (120/130 LE) 6,21

Földgáz (CNG)

1,4 8V Natural Power (77 LE) 4,52 kg/100 km

Közúti értékek, liter/100 km. Forrás: Spritmonitor.de.

A tulajdonos véleménye: Szentkuti Ákos, FIAT Grande Punto 1,2 2006, 140 817 km A Punto vásárlása előtt rengeteg időt töltöttem Excel-táblával a számok rengetegében, hiszen alapvetően egy vállalkozásba szánt, költséghatékony autó vásárlása volt a cél. Lelkes hobbistaként persze nehezen tudnék úgy autót venni, hogy az egy kicsit sem tetszik vagy érdekel, és ez az igáslovakkal is így van. A Grande Punto engem a megjelenése óta foglalkoztat, formaterve szerintem kívül-belül zseniális, az pedig 2006-ban kifejezetten meglepő volt számomra, hogy a kisautók kategóriájában is lehet aránylag csendes és kényelmes valami. Újkori ára sem volt megfizethetetlen, most pedig szerintem egy jó állapotú példány abszolút titkos tipp lehet az árkategóriájában. A szögegyszerű Fiat-motor megbízhatósága mellett egy stílusos és a legjobb értelemben vett olaszos autóban ülhet, aki ezt választja. Üzemanyagköltsége az LPG-rendszerrel könnyedén tud 2000 forint alatt maradni 100 kilométerenként. A valóság ezt nagyjából igazolja, a nem túl drága, de eddigi tapasztalataim alapján jól működő lengyel gázrendszerrel az autó 7 és 8 liter közötti gázfogyasztása abszolút elfogadható, benzinből némi odafigyeléssel beéri valós 6-6,5 literrel az 1,2-es alapmotor. De ha mindenhova nagyon sietünk, simán el fogja kérni a 8 litert benzinből is. Komoly hibái egyelőre nem jöttek elő, a legtöbb elektronikai anomália a forrasztások gyenge minőségéből ered, ezek némi hozzáértéssel és javító szemlélettel fillérekből orvosolhatók. Én is találkoztam a típushibaként sokaknak megjelenő féltengelycsukló-kotyogással, és azzal is megbékéltem már, hogy kisebb futómű-karbantartásokra aránylag gyakran szükség van. Apró, de idegesítő apróság az ülésfoglaltság-érzékelő kezdetlegessége és az ehhez társuló agresszív, a biztonsági öv bekötésére figyelmeztető pityegés: egy normál övtáska az anyósülésen elő tudja idézni a fals riasztást. Az 1,2-es, 8 szelepes alapmotor a zömmel városi felhasználás és a gyakori sofőrcsere miatt abszolút ideális, hiszen egyáltalán nem sarkallja gyorshajtásra az embert – vállalkozásunkban pörgős japán volt a kocsi elődje, amivel épp emiatt feltűnően más temperamentummal közlekedtek kollégáink, és ez nem csak a túlzott fogyasztásban és egy-két gyorshajtási csekkben, hanem fokozott motorkopásban is megnyilvánult. Mindazonáltal érdemes odafigyelni az olajszintre, ugyanis, ha egy liter elfogy (körülbelül 7-8000 km alatt ez a konkrét példányban megtörténik), az már több, mint a teljes töltet harmada. Az alacsony fordulatszámnál hallható lemezzörgés nem ritkán jellemző ezekre az autókra – tulajdonosként erre rááll az ember füle. Általában kipufogó-oldalon érdemes keresni a problémát, a második lambdaszonda utáni illesztésnél tud vibrálni a fémtömítés, de rosszabb esetben az is előfordulhat, hogy a hengerfejbe szakadt bele a leömlő valamelyik csavarja, és ez kelti a hangot. Előfordulhat, hogy a belső szellőzőrendszer ventilátora elkezd élénk hangot adni, van, hogy elég egy alapos portalanítás a kérdéses alkatrésznél, de lehetséges, hogy csere válik szükségessé. Összességében szerintem apró, elhanyagolható hibái vannak a Puntónak, amikkel a felhasználók éveken át nem foglalkoznak, és inkább együtt élnek a kisebb problémákkal. Tulajdonosként követem a típussal foglalkozó fórumokat, nagyon ritkán találkozni olyan esettel, hogy a kocsi az út szélén hagyta volna a felhasználóját.

Hibalehetőségek, típushibák

Elektromos rendszer

Elektromos oldalról a használt FIAT Grande Punto elég terhelt autó. Mintha működését az akku töltöttségi szintje vagy a külső hőmérséklet is befolyásolná, mindenesetre adódhatnak vele zűrök, de többnyire kisebb malőrök, amitől az autó beindul, elvisz és hazahoz.

Ha egy oldalon több fogyasztós is egyszerre romlik el, például a villanyablak, a tükörmozgatás és a hangszóró egyszerre mondja be az unalmast, akkor az ajtóátvezető-kábel törhetett el. A csomagtéri átvezetőkábel is meg tudja adni magát.

Szokjatok hozzá az izzók cserélgetéséhez, lehet helyzetjelző, rendszámtábla-világítás, bármi. A csúnyább elektromos bajok közé tartozik a generátor meghibásodása, mert töltés nélkül a használt Grande Punto is megáll. Probléma lehet a hőfokjeladóval, a fűtőventilátor csatlakozójával.

FIAT Punto típushiba ennél a generációnál a féklámpakapcsoló. Ha előttetek egy használt Grande Punto féklámpája folyamatosan ég vagy egyáltalán nem villan fel, ez lehet a baj. Ebben a fekete háromajtósban a gondos tulaj a kesztyűtartóban tartja a tartalékot a fontos alkatrészből, ami szerszám nélkül cserélhető a lábtérben.

Motorok, hajtáslánc

Olajfogyasztásra minden benzinesnél érdemes számítani, de főleg a legvonzóbbnak tűnő, hatfokozatú váltóval szerelt 95 lóerős 1,4 16V képes lelkesen elégetni a motorolajat. Ugyanez a cikkhez fotózott 1,2-esre kevésbé jellemző, viszont a 2,9 literes olajtöltet óvatosságra inti a tulajt.

Mivel az 1,4-esé sem több, aki használt FIAT Grande Puntót vesz, ne legyen rest használni a nívópálcát! Ebben az autóban a gázüzemből fakadó tiszta égés miatt jóval az olajcserét követően is az olívaolajok színét idézi a kenőanyag. Mint bármelyik benzines autóban, itt is meghibásodhat a gyújtótrafó, itt hengerenkénti. A fojtószelep házának elkokszosodása az 1,4-eseket sújtja.

Aki azt hinné, hogy egy összesen 65 lóerős autóban ismeretlen a féltengelyhiba, azt meg fogjuk lepni: a tulajdonosi tapasztalatok szerint a használt Grande Puntók közül nemcsak az erősebbekben gyenge pont a féltengely belső csuklója, hanem az alapmotorosban is. Kikanyarodás után figyeljetek a koppanó hangjára, javasolt az autót 1-2-esben bő gázzal körbeforgatni a próbaúton, milyen zajokat produkálnak a féltengelyek.

Dízelben az 1,25-ös lényegesen jobb a hírénél, bár a fémes csapkodásból kihallható vezérműláncbajon túl más gondja is lehet. Itt egy előző Puntóban olvashattok erről az apró, de hightech dízelmotorról, amelynek bajai dacára messze nincs vége 250 000 kilométernél. Aki tud, részecskeszűrő nélkülit vegyen a dízelekből.

Futómű, kormányrásegítés

Ha kezd elfáradni a villanymotoros kormányszervo, a volánt egyik irányba könnyebb tekerni, mint a másikba. A baj akkor tetőzik, ha menet közben kikapcsol a rásegítés, pont kanyarban vagy körforgalom előtt. Az autó ilyenkor is irányítható mechanikusan, de a szervohatás híján megugró kormányerők ijesztőek, főleg hölgyeknek.

Ezt a szakaszt nem szabad megvárni, mert a kormányoszlop-felújítás is jobb eredménnyel kecsegtet, ha valaki időben fordul szakműhelyhez. A rendszerben a kormánymű nyomatékérzékelője megy tönkre, akárcsak a Grande Punto technikáját átvevő autókban, így az Alfa MiTóban és a sokkal gyakoribb, 2006-2014 közötti Opel Corsa D-ben is. A Delphitől származó kormánymű van az Opel Meriva első generációjában és hasonló gonddal küzd a 169-es FIAT Panda is.

Önmagában a 45 000 Ft körüli nyomatékszenzor cseréje nem ígér jó eredményt. Nem egyszer az a szerelő ugrik neki, aki nem ért hozzá, így bátor. Aki legalább azzal tisztában van, hogy a nem teljesen szakszerű beszereléssel jelentősen lerövidíti a nyomatékérzékelő élettartamát, az inkább azokra bízza ezt, akik erre szakosodtak. A messze földön híres szekszárdi szervokormány-javító és kormányoszlop-felújító szakműhelyben jól megoldják a kormányrásegítés kalibrálását is és utána újabb 8-10 évig működhet. A teljes kormányoszlop felújítása 90 000 forintba kerül. Ez nettó 70 ezer volna, csak hát Magyarország 2012 óta áfaszintben Európa-bajnok.

A Grande Punto nem vészesen nehéz, az ötajtós 1,4 8V önsúlya 1040 kilóról megy felfelé, a kétajtós 15 kilóval könnyebb. Ritkábban, mint a 2001-2008 közötti Ford Fiestákban, de ismert Grande Punto hiba a rugótörés. A MacPherson első futóműben vannak alulméretezettnek tűnő kopóalkatrészek. A lengőkarszilentek fogyása gyorsabb a megszokottnál, amit lengőkarral együtt jó cserélni és a toronycsapágyak sem bírják sokáig.

A csatolt hosszlengőkaros hátsó hídban nincs semmi vészes, szilentblokkcsere válhat szükségessé. Gumiméretükkel kímélik a tulajok bukszáját a használt FIAT Grande Puntók, más autókon is gyakori abroncsok valók rájuk. Az alapmodellek 175/65 R15-ös gumit kapnak, a legmenőbb méret 205/45 R17.

Használt Grande Punto árak

Nem sokáig vár vevőre egy szép állapotú Grande Punto használtan. Árban nincs nagy eltérés a mezítlábas és a jobban felszerelt autók között, megéri áldozni a több extrát kínálókra, kivéve az automatikus légkondicionálós modelleket. Belső méretei miatt az ötajtós családi autóként is szóba jön, szemben egy kortárs Micrával, ami növeli ázsióját.

Használtan 500-550 ezer forintba kerülnek a legolcsóbb Grande Puntók, jellemzően 1,3-as dízelek 250-300 ezer kilométeres óraállással. Rengeteg dízel van a 700-900 ezer forintos ársávban.

Benzinesekre inkább 600-650 ezer forinttól felfelé számíthatunk, az igazán ajánlható 1,4-esek is kaphatóak 700-800 ezer forinttól felfelé. A 167 vagy 223 ezer kilométeres óraállás helyett az igazolható olajcserék periódusára érdemes inkább figyelni. A turbós benzinesek ára eléri az 1,2-1,4 millió forintot, a 2009-től gyártott Punto Evók 1,1 millió forinttól rajtolnak.

Mellette – Ellene Igen tágas karosszéria, bővítve 1030 l csomagtér

Dicséretes kényelem a kiskategóriához mérten

Nagyon széles motorkínálat

Egyszerű, tartós szívó benzinesek

Gyári benzin/gázüzem, LPG és CNG is

Nagyon stabil 1.9 8V dízel 120/130 lóerővel

Igen takarékos 1,3-as dízel

Jó ár/érték arány

Nívós ütközésbiztonság

Élhető felszereltség

Közkedvelt formaterv, könnyű eladás használtan

Kedvező alkatrészárak Elektromos zűrök

Csúnyán öregedő utastér, ciripelő ventilátor

Alulméretezett kopóalkatrészek az első futóműben

Olajfogyasztás a benzineseknél

Problémás 1,3-as dízel

Olajra érzékeny MultiAir-motorok a Punto Evóban

Meghibásodó Delphi-kormányszervo