Továbbra is nagy átalakuláson megy át az FCA Csoport és azt már Sergio Marchionne halála előtt is tudhattuk, hogy a Fiat Punto utódlása nem szerepel a vállalat tervei között. A Fiat márka ma leginkább az 500-asból él, a cég pedig az Alfa Romeo-ra helyezi a hangsúlyt, mely a Giulia és a Stelvio után további modellekkel bővül majd. A jelenlegi harmadik generációs Fiat Punto 13 éven át maradt gyártásba, ami rendkívül hosszú időnek számít. A Fiat Punto gyártási helyén, Melfiben ezentúl Maserati SUV-k készülnek majd.

Eredetileg Project 176 néven indult meg a Fiat kisautójának fejlesztése, mellyel az Uno-nak szerettek volna utódot, 1993-ban azonban már Punto néven mutatták be a modellt, mely aztán ’95-ben elnyerte Az Év Autója díjat is. Az első generációból több mint 3,4 millió példányt gyártottak, a három- és ötajtós változatok mellett kabrió kivitelben is kínálták.

Az 1999-es Frankfurti Autószalonon mutatták be a második generációt, melyet 2005-ben követett a harmadik. Az utolsó körben Grande Punto néven mutatkozott be, majd Punto Evo-ra váltottak az olaszok, míg végül visszatértek az eredeti Punto névhez. Megjelenésekor három csillagot kapott a törésteszten, ám 2017-ben az Euro NCAP újra megnyúzta az autót és ekkor már nem adtak neki egy árva csillagot sem.