Jelenleg is futó típusként a harmadik generációs Škoda Octaviát nem mutatjuk be külön. Röviden annyit, hogy a 2017 tavaszán renovált típus nagyon jó autó, amelyből rengeteg motorváltozatot teszteltünk az évek során. Az Octavia használtautó-bemutatóhoz egy gyakorlatilag új állapotú, 2015 júliusi autót fotóztunk. Érdekes és egészen ritka összeállítás a szerény 1,2 TSI motor világos belső térrel és temérdek extrával. Vonzó darab, még vadonatúj tesztautókból nézve is.

Bizonyos autók egy-egy generációját törli a kollektív emlékezet. Ilyen a szögletes Suzuki Swift, amelynek esztergomi utódát hívják itthon egyes Swiftnek, pedig már a második. Hasonló a helyzet a Škoda Octaviával: itt az 1959 és 1971 között gyártott Octaviát szokás kihagyni és csak az 1996-os újrakezdéstől számolni a nemzedékeket. A közmegegyezéshez igazodva mi is harmadik generációsnak hívjuk az 5E kódjelű Škoda Octaviát. Most, hogy belépőára lement jóval hárommillió forint alá, érdemes foglalkoznunk vele használt autóként.

Olvass tovább

Az Octavia a nyolcat jelentő latin octo szóból származik, a konstrukciós sorban az 1959 és 1971 között gyártott ős Octavia volt a 8-ik modell a második világháború után. Az autó úgy járt, mint szegény Horatius: a nagy költőnek is csak az ötödik (Quintus) jutott keresztnévként a Horatius Flaccus mellé

Motorváltozatok, átlagfogyasztásuk és tesztjeink az 5E Octaviáról

Benzines motorok

1,2 TSI, 86 LE, 160 Nm, 5,76 l/100 km

1,2 TSI, 105 LE, 175 Nm, 5,86 l/100 km. A Vezess tesztje.

1,4 TSI, 140/150 LE, 250 Nm, l/100 km A Vezess tesztje.

1,8 TSI, 180 LE, 250 Nm, 8,01 l/100 km

2,0 TSI RS, 220/230/245 LE, 8,57 l/100 km. A Vezess tesztje.

CNG – sűrített földgáz

1,4 G-Tec, 110 LE, 200 Nm. benzin: 7,5-8 l/100 kilométer, 4,24 kg földgáz/100 km. A Vezess tesztje.

Dízelmotorok

1,6 TDI 105 (110 LE GreenTec), 250 Nm, 5,36 (5,32) l/100 km. A Vezess tesztje.

2,0 TDI 150 LE, 320 Nm, 5,86 l/100 km. A Vezess tesztje.

2,0 TDI RS, 184 LE, 380 Nm, 6,65 l/100 km. A Vezess cikke.

Az átlagfogyasztási adatok forrása: Spritmonitor.de.

A tulajdonos véleménye – Demjén Ákos, Škoda Octavia Combi 1,2 TSI, 2015, 39 000 km

Megrögzött skodásként nem is volt kérdés, hogy előbb-utóbb az Octavia harmadik generációja is kiköt nálunk. A kettesből sima és faceliftes változatunk egyaránt volt, de bátran ki merem jelenteni, hogy a 3-as minőségérzetben és mindenben rájuk ver. Az 1,2-es turbót azért választottuk, mert a faceliftes kettesünkben is ez volt, a láncproblémákat (az első tulajdonos kétszer is cserélte) leszámítva pedig nagyon elégedettek voltunk vele, semmi komolyabb műszaki hibája nem volt. A 3-asban már nem csupán 5 lóerővel erősebb a motor, de már szíjas vezérlésű, ami különösen hidegindításoknál érezhető, nem csattog, hanem gyakorlatilag mindig finoman, halkan és vibrációmentesen jár.

A 3-as Octaviák gyenge pontjainak számítanak a szilentek, márkaszervizben már többször kellett kérni lítiumos zsírral való utánkenést, de ez csak ideiglenesen oldja meg a borzasztó idegesítő recsegést. A 2015 vége előtt gyártott autóknál még nem sikerült tökéletes ajtótömítéseket alkalmazni, az első ajtókat eső után kinyitva garantált a lábmosás, ha nem jó helyre lép az ember. A javítás egyszerű, alul kivágják a tömítéseket, így ki tud folyni a víz.

A fórumokban gyakran emlegetett probléma a klíma állítómotorjának meghibásodása, nálunk erre utaló jel nincs, akinél azonban az anyósülésnél a beállított hőfoktól függetlenül hideg levegő ömlik az utastérbe, készüljön egy szervizlátogatásra.

Az Octavia ezzel a motorral nem rakéta, de a hatfokozatú váltónak hála nagyon kellemesen autózható családi gép, az 1,6-os, ötfokozatú váltóval szerelt dízel hozzá képest kínszenvedés volt szervizes csereautóként. A futómű pont olyan, amilyennek egy Octaviában lennie kell, tökéletesen semleges, nem rejt nagy titkokat és szuperképességeket.

Noha a gyári fogyasztási adatokat hatodikban, sétatempóban, országúton autózva lehet reprodukálni, városi túlsúllyal 7 liter körüli fogyasztással lehet számolni, ami a kombi méreteit figyelembe véve teljesen elfogadható. Balatoni kiruccanás az autópályás sebességhatárt betartva hat liter körüli fogyasztással teljesíthető, de a legnagyobb mínuszokban sem ment a vegyes érték 7,3 fölé.

Családi autóként számunkra továbbra is ideális választás az Octavia, és noha a négyszemű, faceliftes modellt a külseje miatt biztosan kihagyjuk, alig várjuk a remélhetőleg még jobb negyedik generációt.

Szerviztapasztalatok

Lassan öt éve kapható a Škoda Octavia III, a márkaszervizek gazdag szerviztapasztalattal rendelkeznek az évente többezres mennyiségben forgalomba helyezett autóról. A legfontosabb tudnivalókat alább összefoglaljuk.

Mit mond a mester? „Láncosról szíjas szelepvezérlésűre cserélt TSI-motorjaival az Octavia III értelemszerűen mentes a láncos vezérlés problémáitól, ami a korábbi modellgenerációt sújtotta. Autótartási kultúra kérdése, hogy a szíjas vezérlés és a vízszivattyú cseréjét valaki kitolja-e a maximum 210 000 kilométert engedő gyári periódus felső határáig vagy cseréli 150, esetleg 180 ezer kilométernél. Mi az utóbbit javasoljuk, amit a saját autójukat tartósan használó ügyfeleink meg szoktak fogadni, a tőlük eltérően kalkuláló flottakezelők kevésbé. 200 000 kilométer körül mind az 1,6 TDI, mind a kétliteres dízelmotoroknál számítani kell a vízhűtéses EGR-szelep, a vízkörbe kötött kipufogógáz-visszavezető szelep cseréjére. Ennek bruttó ügyfélára 200 000 forint. A dízeleknél fontos, hogy a részecskeszűrőnek rendszeresen legyen lehetősége legalább 40 kilométeres, városon kívüli, egyenletes sebességű utazáskor kiégetni a felgyülemlett kormot a DPF-ből. Meglátogatni a nagyszülőket A közvetlen befecskendezésű benzines motorokról, köztük a használt Škoda Octavia TSI motorjairól is tudni kell, hogy ezek sem valók kizárólag városi közlekedésre, két indítás között pár kilométeres utak megtételére. Az üzemanyagban lévő szennyeződésekből a szelepülékeken és a szelepszárakon maradó koksz eltávolítására kéthetente mindenképp javasolt hosszabb út megtétele, amikor tartósan legalább 3500-4000 a percenkénti fordulatszám és le tudnak égni ezek a lerakódások. Röviden azt szoktuk tanácsolni, hogy látogassák meg rendszeresen a nagymamát! A DSG-sebességváltókban, elsősorban az 1,6 TDI és az 1,4 TSI száraz kuplungos erőátvitelében, szükség lehet a mechatronikaegység cseréjére. Ezekre a nagyjavításokra mindig adunk ártámogatást, de így is 450 000 forinttal kell számolni. A két kuplung cseréje hasonló nagyságrend. Érdemes a váltó használatára és diagnosztizálására ügyelni, mert a teljes DSG-sebességváltó cseréje mintegy kétmillió forintos tétel a márkaszervizekben. DSG-váltós autókban különösen fontos az akkumulátor cseréje. Nem akkor, amikor a kocsi nem indul, hanem amikor a kötelező karbantartáshoz tartozó akkuvizsgálat szerint csereérett. Ha a gyengülő akkumulátorban ingadozni kezd a feszültség, a DSG kuplungtárcsái elkezdhetnek csúszni és idővel elég a súrlódó betétjük. Aki rendszeresen jár többszintes mélygarázsba, lehetőleg ne DSG-váltóval vegyen használt Škoda Octaviát, mert a rámpákon körözve erősen kopik a kuplung. Még ott is, ahol nincs úgy elrontva a kihajtó, mint a fővárosi MOM Parkban. Az elsősorban a 2,0 TDI-ben és az RS sportmodellben megtalálható, olajos kuplungos és hatfokozatú DSG-váltóval összességében kedvezőbbek a tapasztalataink. Ez a sebességváltó 60 000 kilométerenként igényli az olaj és az olajszűrő cseréjét, ami 65 000 forintba kerül. Nem kell sokat költeni a futóműre. A lengéscsillapítók 200 000 kilométer felett válnak csereéretté, elöl az alsó lengőkarok szilentjei nincsenek összeépítve a lengőkarral, így külön, kisebb kiadással pótolhatók. A futóműből úthibákon, fekvőrendőrökön érkező ropogó hang a szilentek zsírozásával hárítható el az érintett autókban. Az állapotfelmérés nagyon sokat elmond egy használt Octaviáról, de ha valaki fejben már megvette a kocsit, akkor nincs rá szüksége. Számtalanszor látjuk, hogy az adott autó rossz, nyilvánvalóan rengeteg pénzt kell majd rákölteni, de ha fejben megvette, mindegy mit mondunk. Meggyőzik magukat, hogy ez ilyen és a többi úgysem jobb.” Minorics Norbert, szervizvezető, Ferihegy Autó

Motorok

Mivel a 4×4-esként is létező Škoda Octavia III valamennyi motorja turbós, a megfelelő minőségű olaj cseréjét nem érdemes tovább húzni 15 000 kilométernél, ha 150-200 ezer kilométernél hosszabb távra tervez valaki az autóval. Szintén az összes turbófeltöltős autóra áll, hogy nem elég tankolni, a szervizek között, legkésőbb 1000 kilométerenként igenis rá kell nézni a hűtőfolyadék szintjére és az olajnívóra a benzinkúton.

Ezekben a használt Škoda Octaviákban a szíjas vezérlésű, hátsó turbófeltöltős és kipufogó-leömlős motorgeneráció van, ami a VII-es Golffal érkezett. Ha a netes nyilvánosságban kiteljesedő mindentudók arról regélnek, hogy csak a japán szívó benzines és a láncbajos TSI-k miatt sose vegyetek benzines Octaviát, kezeljétek helyén hozzáértésüket. Szegények le vannak maradva egy brosúrával.

Ha megérkezés után a hűtőventilátor körülbelül negyed óráig erősen zúg, nem lett volna szabad leállítani az épp DPF-regenerációt végző dízelmotort. Az erős ventilálással a kocsi kifújja a kiégetéstől átforrósodott kipufogórendszerből áradó hőt a kocsi hasa alól. A regenerációt azért baj ismételten megszakítani, mert a kiégetéshez regenerációhoz a kipufogógáz-hőmérséklet emelése szükséges, amit többletüzemanyag befecskendezésével érnek el a Škoda Octavia TDI-k. Ha a gázolaj nem tud elégni, az elégetlen üzemanyag a dugattyúgyűrűk mentén bejut a karterba, felhígítja a motorolajat és az elégtelen kenésnek motorcsere lehet az eredménye. Ez pont ugyanígy van az összes Euro 5-ös Euro 6-os dízellel, még az elismerten jó minőségű Mazda CX5-tel is, aki tehát TDI Octaviát vesz használtan, adjon lehetőséget az autónak az öntisztulásra!

Egyes autókban a DSG szoftverhibája miatt véletlenszerűen kikapcsolhat a tempomat, talán mert azt érzékeli, hogy üresben van a váltó. Mindenesetre ez elég veszélyes lehet autópályán, a márkaszervizek tudnak rá megoldást, új szoftverrel. A váltót kár azzal pusztítani, hogy állás helyett még lassú guruláskor váltunk a D-ből R-be vagy viszont. Arra is érdemes időt szánni, hogy csak a motor beindítása után 20-30 másodperccel vegyük ki P-ből a fokozatválasztó kart, mert kell egy kis idő, mire az olajnyomás felépül és a kenőanyag körbeér a motor kenési pontjain illetve a váltóban.

Futómű

Az Octavia az azonos konstrukciójú futóművel nem rugózik olyan finoman, mint a Golf VII, persze véletlenül sem a konszernen belüli erősorrend, hanem a nagyobb terhelhetőség miatt. Ezt a békát le lehet nyelni, az autó futóműve így is remekül hangolt, akár az egyszerűbb csatolt hosszlengőkaros konstrukcióval, akár a 140-150 lóerős motoroktól járó független kerékfelfüggesztéssel.

Škoda Octavia III: árak használtan

A cikk írásakor körülbelül 650 Škoda Octavia szerepel a Használtautó.hu adatbázisában 2013-as évjárattól. Már a 2013-asok zöme is harmadik generációs modell, ára nagyjából 2,6-2,7 millió forinttól indul. Ésszerűbb azonban legalább 3-3,5 millió forintban gondolkodnia mindazoknak, akik kinézték használtan az 5E Škoda Octaviát.

3,2 millió forintnál kezdődik a vonzó 1,4 TSI-k ára, amelyeknek erősebb az ázsiója a cégautóként futó, többnyire szerény kivitelű 1,6 TDI kombiknál. Körülbelül ez az árszint, ahol a 2,0 TDI is megjelenik. A 150 lóerős dízelben az is jó, hogy az Active belépőmodell és a középső Ambition helyett sok vár vevőre Elegance kivitelben. Az első évek után a Škoda Octaviák zöme Style felszereltséggel talált gazdára, így a hazai származású autók között abból is sok van használtan.

Garancia: 2+2 nem egyenlő 4-gyel

Aki a használt autók közül választ Škoda Octaviát, tudjon róla, hogy nincs rájuk négy éves garancia! A két év gyári garanciát az importőr megtoldotta két évvel, így 2+2 év/200 000 kilométerig él a jótállás az autóra. Erről azt kell tudni, hogy a plusz két év elvileg egyenértékű ugyan a gyári garanciával, de a harmadik és a negyedik éves megnyújtásnak vannak feltételei. Az első az autó márkaszervizes karbantartása., ami nemcsak az olajcserékre vonatkozik, hanem az esedékes javítások, alkatrészcserék elvégeztetésére is. Jog szerint például a fékfolyadékcsere elmulasztása esetén is ugrik a garancia.

Más kérdés, hogy a gyakorlatban az importőr akkor is helytállhat mondjuk a fékfolyadékcsere elmulasztásával össze nem függő motorhibáért, ha jogilag nem kötelezhető erre. De kár kockáztatni a garancia elvesztését, mert a kedvező méltányossági elbírálásban reménykedni nem ugyanaz, mint valóban a garancia védelmében megvenni és használni a harmadik generációs Škoda Octaviát.

Octavia behozatal külföldről

Rápillantva az AutoScout valamint a Mobile kínálatára, körülbelül 7000-7500 eurótól bukkan fel használtan a Škoda Octavia 5E. Más kérdés, hogy a 250-410 ezer kilométerrel meghirdetett autók állapota és valós futásteljesítménye mennyire van fedésben a használt Octaviára vágyók reményeivel. Egy valóban jó és keveset futott Škoda Octavia német nyelvterületen valószínűleg többe fog kerülni a szomorúan megreccsent forint/euró-árfolyammal, mint itthon. Németországban és Ausztriában, ahol a Škoda évek óta toronymagasan a kedvenc importmárka és a marketing beégette az ügyfélkör fejébe hogy itt „megbízható VW-technika jár, kedvező áron”, erős a kereslet a használt Škodák Octaviák iránt.

Érdemes idéznem erről egy autójavítással és használtautó-behozatallal egyaránt foglalkozó profi meggyőződését, aki realista: „2013 utáni Škoda Octaviából fent van a Mobilén vagy 8000 autó csak Németországból, a legtöbb persze dízel. A magyar vevő nem fogja fel, hogy ebből az első ezer biztosan szemét, ráadásul ő a legolcsóbb tízből akar megvenni egyet. Nem létezik olyan német, belga, holland, osztrák cég vagy család, ahol egy jó állapotú, keveset futott, nemcsak az olajak és szűrők cseréjével szögelt, de valóban karbantartott használt Octaviát eladnak ár alatt. A kinti használtautó-kereskedelemben senki nem azért dolgozik, hogy egy magyar nepper vagy magánvevő jól járjon.” A 310 forint feletti euróárfolyammal legalábbis kérdéses, hogy érdemes-e külföldről behozni használt Škoda Octaviát?

Egy esetben azonban megkerülhetetlen a használtautó-behozatal: ha valaki földgáz-benzin vegyes üzemű, tehát CNG-s Škoda Octaviát szeretne. Itthon egyetlen egy sincs belőle eladó, pedig talán a legvonzóbb motorváltozat az Octavia G-Tec, többezer kilométeres tesztünk alapján. A benzinnel használva közvetlen, földgázzal etetve szívócső-befecskendezéses autó 110 lóerős, 200 Nm nyomatékú 1,4 literes motorjával kellően erős, tesztünkön 4,5 kg/100 kilométer körüli vegyes gázfogyasztása költségoldalról 4,3 literes gázolajas átlaggal egyenértékű. Jelenleg 12 földgázkút működik itthon, ebből négy Budapesten, három a fővárosi agglomerációban, 1-1 Kecskeméten, Szegeden, Keszthelyen, Nagykanizsán és idén várhatóan kilenc nyílik, 2020-ra 40 nyilvános földgáz-töltőállomás működhet hazánkban.

Egymilliót erőlködés nélkül rákölthetsz

Tudni kell a használt Škoda Octaviáról, hogy nekifutás nélkül rá lehet költeni egymillió forintot, főleg a bizonytalan forrású és előéletű autókra. Ez vételáruk harmada-negyede, pedig csak 150-200 ezer kilométert mutat az óra.

Adódhat ugyanis a vezérléscsere, óradíjtól és alkatrészártól függően 150-350 ezer forintért, egy turbócsere 250 ezer Ft körül, a dízeleken a kipufogógáz-visszavezető szelep cseréje újabb kétszázért, a futóműben a szilentek és a lengéscsillapítók kiváltása újjal. Lesz még a fékbetétek és a féktárcsák cseréje körbe, megtoldva a fékfolyadék és a hűtőfolyadék cseréjével.

Ott van az akkumulátor is, amit az ülésfűtés és a többi fogyasztó rövid városi utakkal négyéves korára kinyírhat. Az alapjárati motorleállító automatikához passzoló telep nem jön ki 20-25 ezer forintból. Legalább a gumikat nézzétek meg jó alaposan, hogy ne kelljen abból is rögtön venni egy téli és egy nyári garnitúrát a flottakezelőtől leadott vagy külföldről behozott használt Škoda Octaviára.

Értékelés

Ha idáig eljutottál az olvasásban, egyrészt köszönöm lankadatlan figyelmedet és remélem, hogy jobban képbe kerültél a Škoda Octavia III sajátosságaival. Az 5E kódjelű Škoda Octavia másodkézből is kiváló autó, nagyon magas használati értékkel, kiugróan széles extrakínálattal, biztonságos karosszériával, bődületes csomagtérrel, takarékos és kulturált motorokkal. De csak azoknak való, akik hosszabb utakon is használják és tisztában vannak az összetett technika szervizigényével, ennek átlagon felüli költségeivel.