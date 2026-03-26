A Ford Haszongépjárművek szerdán, online bemutató keretében leleplezte a Transit család legújabb tagját, a City-t, amely egytonnás áruszállítók versenyében áll rajthoz, 2026 második felétől. A bemutatón a Vezess is részt vett, így első kézből hozzuk a friss híreket a járműről.

A Transit kínálata – amely tavaly ünnepelte 60 éves fennállását – már most is széles: a kisméretű áruszállítók terén a Transit Connect, valamint az E-Transit Courier, a közepes méretű furgonok terén a Ford Transit Custom, a nagy áruszállítók között pedig a “nagy Transit” versenyez a vásárlók kegyeiért. A spektrum tehát nagy, de a portfólió alapvetően a könnyű teherbírású zárt áruszállítókat fedi le. (Ezeknek természetesen személyszállító változataik is vannak.) Egyedül a nagy Transitnál találhatunk 4,25 tonna össztömegű variánst. A többi 3,5 tonna alatt marad.

Ide érkezik tehát meg azelektromos Transit City, de mégsem jelent házon belüli konkurenciát a Törökországban készülő Ford Transti Custom számára.

“Az utolsó kilométeres kiszállítások szegmense dinamikusan bővül, de ez egy árérzékeny kategória. Éppen ezért ezen a területen az marad versenyben, aki képes versenyképes árat kínálni” – emelte ki Bagyó Dávid, a Ford Magyarország haszonjármű-üzletágának vezetője. Márpedig az új Ford City a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint a dízelüzemű Ford Transit Custom belépő modelljével is versenyképes lesz.

Külső

A Ford Transit City-t, ahogy a nevében is látható, elsősorban városi áruszállításra tervezték. A Ford egy, a JMC belpiacos, budget furgonjának (feltehetően az E-Fushun) padlólemezére fejlesztette ki az újdonságot. A kapcsolódás nem véletlen, hiszen az amerikai cég jelenleg 32 százalékos részesedéssel rendelkezik a Jiangling Motors Corporation (JMC-ben). Mivel az utóbbi időben számos kínai gyártó (Farizon, Maxus) jelent meg az európai piacon tisztán elektromos, utolsó kilométeres csomagszállításra tervezett furgonjával, így a Ford lényegében elébe ment a dolgoknak és kvázi házon belülre hozta a konkurenciát.

Hogy is van a mondás? Ha valamit nem tudsz legyőzni, akkor állj az élére?

A Ford Transit City alapvetően kétféle zárt áruszállító változattal és egy kabin-alváz variánssal kezdheti majd európai pályafutását. A legkisebb 4985 mm hosszú, 1991 mm magas és 1885 mm széles (tükrök nélkül). Az L1H1-es variáns mindössze 3000 mm-es tengelytávolsággal bír. Az L2H2-es esetében viszont már 3270 mm-t tesz ki a két tengely közötti táv, így aki kicsit nagyobb dimenzióban gondolkodik, annak érdemes inkább ezt választania. Ennél már eleve nagyobb tetőmagasággal (2285 mm) és hosszabb karosszériával (5285 mm) számolhatunk. A fülke-alvázas variáns 5210 mm hosszú.

Az új Ford Transit City remekül álcázza az ázsiai gyökereit. Bár a dizájnja funkcionális, ennek ellenére azért az orr-rész kidolgozásában van valami kecsesség és játékosság. Az elülső, LED-nappali fényes fényszórók optikailag szélesítik a furgont. A lökhárító alsó, mattfekete sávja pedig ráerősít erre a hatásra. Nemcsak a visszapillantó, hanem a kilincsek is fényezetlenek, de az oldalsó, karosszéria védő műanyagléc sajnos hiányzik a furgon oldaláról.

A Transit City 16 colos acélfelniken gördül és négyféle karosszéria szín közül választhatnak a jövendőbeli üzemeltetők (jégfehér, öntvény ezüst, párduc fekete és Panther kék).

Belső

Alapvetően három fő utazhat egyszerre a City szövet kárpitozással ellátott ülésein. Mivel az irányváltó a kormány mögött, bajuszkapcsolóként szerepel, így a középső utas lábainak is több hely juthat. A műszerfal teljesen digitális, kormánykerék mögött elektronikus műszeregység kapott helyet, a középső konzolba pedig egy 31,2 cm átmérőjű színes érintőképernyő került az infotainment rendszer kezelésére. Utóbbihoz nemcsak az iOS, hanem az Android operációs rendszerrel rendelkező okostelefonok is csatlakoztathatók akár kábellel, akár pedig Bluetooth vezeték nélküli kapcsolattal.

Annak érdekében, hogy az utasok komfortosan érezzék magukat a furgonban, a járművet manuális klímával, ülésfűtéssel (csak a vezetőoldalon) és PTC elektromos fűtővel látták el. Bár nincs benne sok extra, a kulcs nélküli indítás, az elektromos tükörállítás, az elektronikus rögzítőfék, továbbá az automatikus fényszóróállítás a Transit City felszereltségének része.

Az alapváltozat, vagyis az L1H1-es kivitel 6,4 köbméteres raktérrel rendelkezik és akár 1085 kg-nyi rakományt is képes elcipelni. A sajtóanyag szerint akár három euro raklap is elfér benne, amelyeket a legkönnyebben a 180 fokban nyitható kétszárnyú raktérajtókon keresztül helyezhetünk be. Jobboldalon is rendelkezésre áll egy tolóajtó, így onnan is könnyen hozzá lehet férni a rakományhoz. A nagyobbik változat, az L2H2-es “bendője” 8,5 köbméteres és akár 1275 kg-nyi árut is lehet vele szállítani. Ez büszkélkedhet a leghosszabb (3000 mm) raktérrel a Transit City kínálatban.

Bár a raktérről nem sok képet mutattak, annyi bizonyos, hogy az oldalfal feléig felér a belső burkolat, a padlót pedig csúszásmentesített bevonattal látják el. A raktér padlójában elhelyezett csomagrögzítő pontok pedig alapáron járnak majd.

Technika

Érdekesség, hogy míg az elektromos Transit Custom NMC kémiájú akkumulátorokkal készül, addig a Transit City lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátorokat használ, amelyek a CATL-től érkeznek. Utóbbi a gyártó szerint jobban bírja a rendszeres egyenáramú gyorstöltést.

Az áruszállítót nettó 56 kWh kapacitású akkumulátor-csomaggal szerelik, amelyet kétféle módon lehet feltölteni. Ha szűk a rendelkezésre álló időkeret, akkor például egy 67 kW teljesítményű DC-töltővel 33 perc végezhető el ez a művelet, de az energia telep akár 87 kW teljesítményű töltővel is tölthető. Amennyiben pedig éjszaka, a telephelyen végeznénk a töltést, akkor 11 kW-os AC-töltővel 4,5 órát vehet igénybe ez a feladat.

A Transit City kizárólag elsőkerék-hajtással lesz elérhető. A kis, 3000-3270 kg össztömegű áruszállító hajtásáról 124 LE (110 kW) teljesítményű villanymotor gondoskodik. Az újdonság egy feltöltéssel 254 kilométert képest megtenni és a Ford Pro adatai azt mutatják, hogy a hasonló kategóriájú furgonok 90 százaléka nem is megy többet napi 110 km-nél.

Lássuk, mi a helyzet az ADAS-rendszerekkel Ford Transit City-t intelligens sebességasszisztenssel, intelligens adaptív sebességtartó automatikával, automatikus vészfékezéssel, követési távolság jelzővel, sávtartó automatikával és sávelhagyásra figyelmeztetéssel, első‑ és hátsó parkolóradarral, tolatókamerával, valamint vezetőállapot‑figyelő kamerával (DMS) támogatja a gépjárművezető munkáját.

Utóbbi még az újdonság erejével hathat, ezért némi magyarázatra szorul. Ezt a fejlesztést 2024 júliusától kezdve tette kötelezővé az EU. A rendszer feladata, hogy figyelmeztesse a sofőrt fáradtság vagy figyelemcsökkenés esetén. Ehhez a DMS a sofőr arcát és szemmozgását figyeli, hogy felismerje a fáradtságot, az elbóbiskolást vagy a figyelem elterelődését.

Hova jó?

Mivel csak digitális bemutatón volt eddig részünk, ezért a vezetési élményről egyelőre nem tudunk beszámolni. Az alap, tehát a legkisebb változat ideális munkaeszköz lehet a szűk utcákhoz és a zsúfolt rakodóterületekhez. A fülke-alvázas kivitel pedig platós felépítménnyel optimális szállítóeszköz lehet különféle kertészetek, vagy barkácsáruházak, vagy építőanyag-kereskedések számára.

A Ford szakemberei természetesen már próbára tették a modellt a tesztlaborban. Ennek során mintegy 10 évvel és 240 ezer kilométerrel felérő nyúzásnak vetették alá. A teljes birtoklási költséggel kapcsolatban elárulták, hogy a kevesebb mozgó alkatrész és szervizelendő tétel miatt a karbantartás költsége várhatóan 40 százalékkal alacsonyabb lesz, mint egy azonos kategóriájú dízel jármű esetében. A Transit City szerviz intervalluma két év vagy 40.000 km.

“A Transit City simán és csendesen fut, és még a nehéz rakománnyal is késlekedés nélkül gyorsul” – jegyezte meg a vezetésével kapcsolatban Simon Robinson, a Ford Transit City tervező mérnöke. Mivel az akkumulátor hátul helyezkedik el, ezért az ilyen méretű elektromos furgonokhoz hűen várhatóan stabilabb, kiegyensúlyozottabb útfekvést nyújt, különösen terhelés alatt. A hátsó tengelyre jutó többletsúly javítja a tapadást, így a Transit City kanyarokban és rosszabb minőségű utakon is várhatóan magabiztosabban fog viselkedni.

A Ford Transit City ugyanakkor nem lehet megoldás minden igényre. Ha valaki összkerékhajtásra, nagyobb akkumulátorra, prémium felszereltségre, komoly vontatási képességekre, nagyobb távolságok megtételére, vagy fedélzeti áramforrásra vágyik, akkor érdemes inkább a cikk elején említett Transit portfólió egy másik, európai fejlesztésű elektromos kishaszonjárművében gondolkodnia.

Összegzés

Az, amire a Ford alapozza az üzleti stratégiáját, nagyon is valós. Az utolsó kilométeres fuvarok teljesítésében az utóbbi időben előre törtek az elektromos, kínai fejlesztésű kis furgonok. Mindez azzal is magyarázható, hogy a nagyobb multicégeknek teljesíteniük kell az ESG‑célokat. Az eredetileg belpiacra szánt, de aztán az európai elvárásokra felkészített kínai budget furgonok pedig egészen jó alternatívának bizonyultak a csomagküldő és városi logisztikai szereplők számára, hiszen olcsók, egyszerűek, könnyen üzemeltethetők, és a napi 60–120 kilométeres futásteljesítményhez bőven elegendő hatótávval rendelkeznek.

A Fordnak tehát nemcsak a hagyományos európai versenytársakkal kell számolnia, hanem egy új, agresszívan árazó, gyorsan fejlődő kínai szegmenssel is, amely egyre nagyobb szeletet hasít ki a last‑mile piacból.

A Ford Transit City ára még nem ismert, de várhatóan a második negyedévben már le lehet rá adni a megrendeléseket. A sorozatgyártása a nyáron indul, a legelső példányok pedig decemberben érhetnek ide Magyarországra. A kék ovális logójáról ismert márka 8 év vagy 160 ezer kilométeres garanciát biztosít a nagyfeszültségű részegységekre (köztük az akkumulátorra is). Ez valószínűleg fontos eladási érv lesz mellette.