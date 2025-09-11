Dízelmotorral már bizonyítottak a Ford MS-RT haszonjármű-átépítései, most eljött az idő, hogy áramot vezessenek a képletbe: a Ranger plug-in hibridként, a Tourneo Custom pedig tisztán elektromos és plug-in hibrid kivitelben kapta meg a sportrészleg átfogó kezelését.

Az újdonságokat még az idén forgalomba hozza a Ford európai kereskedő-hálózata, az első példányok 2026 során kerülhetnek a vevőkhöz.

Ford Ranger MS-RT PHEV

14 fotó

Ha a 240 lóerős sport-pickup bejött, mit szólsz a 281 lóerős plug-in hibrid variánshoz? A 697 Nm-es nyomatéki csúcs mindent visz, amit eddig európai Ford haszonjármű nyújtott, beleértve a Ranger Raptort is (292 LE, 491 Nm), így tényleg csak idő kérdése volt, hogy mikor építenek ültetett sportautót a combos platósból.

A 2,3 literes benzinmotorból és a tízfokozatú váltóba integrált, 75 kW-os villanymotorból álló hajtáslánc 3,5 tonnás vontatóképességet és egy tonnás hasznos teherbírást eredményez, a 11,8 kWh kapacitású akkumulátorral akár 40 kilométert is megtehetünk tisztán elektromos üzemben.

Az MS-RT verzió méhsejt-szerkezetű hűtőmaszkot, látványos első splittert, a pickup-műfajtól amúgy idegen diffúzoros, integrált hátsó lökhárítót, látványos küszöbtoldatokat, valamint a fülke tetejére, illetve a hátfalra applikált szárnyakat kapott. Utóbbiakat számítógépes modellezéssel alakították ki, így nem csak látványosak, de áramlástani szereppel is bírnak.

A szabad hasmagasság 40 mm-rel csökkent, módosították a futómű hangolását. A nyomtáv 80 mm-rel (!) nőtt, ehhez igazodva mindkét tengelynél 82 mm-rel szélesebb lett a Ranger. A keréktárcsák 21 colos, a 275/45-ös sportabroncsok nem sárba valók.

A színválaszték harsány árnyalatokból áll, a képeken látható, sportos kék mellett sárgászöld, lila és egyéb tónusok szerepelnek a palettán.

A sportüléseket kékkel varrott, fekete szintetikus bőr borítja, elöl vaskos oldalsó párnázat és megvilágított MS-RT emblémák teszik különlegessé megjelenésüket. A padlószőnyegeken ugyanez a megvilágított embléma szerepel.

A fűthető kormánykerék középállás-jelzést kapott, a felszereltség teljes körű, a kétzónás klímától a körkörös parkolóradarokon át az intelligens tempomatig minden megkap a vevő.

Gyári filmen a plug-in hibrid sport-pickup:

Mi is az az MS-RT? Az M-Sport Road Technology (MS-RT) egy 2015-ben létrehozott, Ford-specifikus tuningműhely, amelynek egyik elődcége, az M-Sport 1979 óta épített versenyautókat, 1997 után pedig őket bízta meg a Ford, hogy gyári részvétel híján képviseljék a márkát a WRC-ben, később más szériákban is. Ezen tevékenységüket a mai napig folytatják – ők építették pl. a Ford Puma Rally1 WRC versenyautót –, melléktevékenységként pedig (egy szintén régi házon belüli hagyományt folytatva) Ford haszonjárművek átépítésével is foglalkoznak.

E-Tourneo Custom MS-RT

11 fotó

Itt kisebb az újdonság, mint gondolnánk, hiszen miután a Transit Customot sportosította az MS-RT, csak át kellett vezetniük a változásokat a Tourneu Custom személyszállító variánsba.

A hajtáslánc-opciók is ugyanazok: tisztán elektromos (285 LE), plug-in hibrid (233 LE) és dízelmotoros (170 LE) kivitelben egyaránt kérhető a dögös busz.

Munka persze volt így is, hiszen az üléseket át kellett kárpitozni, megőrizve azok variálhatóságát, tologathatóságát, és a belső tér kialakítását a dinamikus hangulatra szabni.

A belső környezet részletei (világító embléma, kék díszítő varrások, 12 óránál sávozott kormánykerék, sportülések elöl) ugyanazok, mint a Ranger PHEV esetében.

Kívül integrált légterelővel szerelt, áramvonalas első lökhárító, sportos oldalsó kötények, diffúzoros hátsó lökhárító, és méretes, oldalt lefelé meghosszabbított tetőszárny határozza meg a hangulatot.

A nyomtáv több mint 50 mm-rel nőtt, a keréktárcsák 19 colosak, de a nagyobb méret ellenére darabonként 1 kilóval könnyebbek, mint a széria darabok.

Nézd meg filmen is a sportos e-buszt!

