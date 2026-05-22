1200 mesterséges intelligenciával megerősített e-roller gurul Brüsszel utcáin április 22. óta. A Bolt megosztó rendszeréből bérelhető rollerek érzékelik, ha a használójuk a járdán közlekedik velük, figyelmetlenül vagy túl gyorsan halad – írja a Közlekedésbiztonság. Előbb csak figyelmeztetik a rollerest, hogy hajtson lassabban, legyen körültekintőbb, de ha továbbra sem tartja be a szabályokat, a roller önállóan lassítani kezd.

Miközben sem az egyes országok, sem az Európai Unió nem lépett még az ilyen és ehhez hasonló közlekedési eszközök hatékony szabályozásának irányába, inkább a szolgáltatók döntöttek úgy, hogy megpróbálnak önállóan a biztonság irányába haladni. Mondhatjuk, hogy ez érdekük is, hiszen épp a biztonsági aggályok miatt tiltják ki őket egyre több nagyvárosból.

A mikromobilitási szolgáltatók olyan, a mesterséges intelligencia által vezérelt vagy támogatott megoldásokkal álltak elő, amelyek a jogi szabályozatlanság mellett is képesek jelentősen növelni az e-rollerek használatának biztonságát. Környezetérzékelő rendszerekkel látták el a kétkerekűeket, amelyek már nem csak GPS-koordinátákra hagyatkozva “látják”, hol járnak éppen, hanem kamerák és szenzorok segítségével a modern roller már képes megkülönböztetni az úttestet a járdától, felismerni a gyalogosokat, és valós időben alkalmazkodni a forgalmi helyzethez.

Ezen felül a legmodernebb rollerek viselkedésalapú MI-rendszere megfigyeli a rolleres vezetési stílusát, például a hirtelen fékezéseket, stabil haladást, veszélyes kanyarodásait. Ha a rendszer kockázatot azonosít, figyelmeztet, korlátozza a sebességet, vagy akár le is tiltja a felhasználót. A roller megáll és aki addig használta nem mehet vele tovább.

A szolgáltató ezen jelzések alapján akár hosszabb időre le is tilthatja a felhasználókat a szolgáltatásról, ha rendszeresen és súlyosan megszegik a szabályokat. Ehhez a jövőben rendőri intézkedésre, bírságolásra vagy baleset okozására sem lesz szükség.

A geofencing – az a rendszer, amely előre kijelölt zónákban előre meghatározott szinten korlátozza az ott közlekedők sebességét – szintén átalakult. A dinamikus változat napszakhoz, eseményekhez és valós idejű forgalmi adatokhoz igazítja a korlátokat. A bulinegyed közelében éjjel más korlátozásokat vezet be, mint ugyanott délelőtt – emberi beavatkozás nélkül.

Mindezeken túl már kopogtat az ajtón a még újabb rendszer, a prediktív baleset-megelőzés, ami talán a hosszútávon legnagyobb sikerrel kecsegtető fejlesztés. A prediktív baleset-megelőzés lényege, hogy adatelemzéssel azonosíthatóvá válnak a veszélyes útszakaszok, és a rendszer még azelőtt csökkenti a járművek sebességet, hogy a vezető egyáltalán érzékelhetné a kockázatot.

