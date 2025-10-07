Az utóbbi években a városi közlekedést alapjaiban formálták át a mikromobilitási eszközök, különösen az elektromos rollerek, amelyek rövid idő alatt tömegesen jelentek meg az utcákon.

Népszerűségük nem véletlen: gyors, rugalmas és környezetkímélő alternatívát kínálnak a városi dugók elkerülésére. Ugyanakkor az új közlekedési formák biztonsági és szabályozási kérdéseket is felvetnek.

Mivel az e-rollerek pontos jogi besorolása egyelőre még bizonytalan, a rendőrség a hatályos jogszabályok alapján igyekszik meghatározni a használatuk feltételeit, hogy egyértelmű legyen, ki és hogyan vehet részt velük a közúti forgalomban.

Besorolás

A KRESZ jelenleg nem nevesíti (de ez hamarosan változni fog) az elektromos roller vagy elektromos kerékpár kategóriáját. Ezeket az eszközöket ezért műszaki paramétereik alapján kell a KRESZ által nevesített járműkategóriák valamelyikébe besorolni – mondja a rendőrség.

Kerékpár:

Olyan legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű (elektromos!) motor segíti. A motor hajtása fokozatosan csökken, és megszűnik, amint a jármű eléri a 25 km/óra sebességet, vagy a kerékpáros abbahagyja a pedál hajtását.

Segédmotoros kerékpár:

Az elektromos mikromobilitási eszközök többsége egyébként ide tartozik.

A segédmotoros kerékpár kategóriát a közúti járművek műszaki vizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet határozza meg.

Kétkerekű, elektromos motorral szerelt segédmotoros kerékpár (L1e kategória) esetében a legnagyobb sebesség legfeljebb 45 km/óra, a motor legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye pedig legfeljebb 4 kW lehet.

Háromkerekű, elektromos motorral szerelt segédmotoros kerékpár (L2e kategória) esetében szintén legfeljebb 45 km/óra sebesség és legfeljebb 4 kW teljesítmény a limit.

Motorkerékpár:

Motorkerékpárnak (L3e kategória) minősül az az eszköz, amelynek a paraméterei meghaladják a segédmotoros kerékpárra vonatkozó értékeket. Például, ha a legnagyobb sebessége több mint 45 km/óra, vagy a motor teljesítménye több mint 4 kW.

Az elektromos járművekkel azon járműkategóriára vonatkozó szabályok szerint kell közlekedni, amelyiknek az eszköz megfeleltethető.

Vezetési jogosultság

A vezetési jogosultság a jármű kategóriájától függ.

A segédmotoros kerékpárok vezetéséhez legalább „AM” nemzetközi, vagy „M” nemzeti járművezetői vizsga szükséges. Kivételt képeznek azok az eszközök, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik.

Az elektromos rollerek jogi besorolása a műszaki paramétereitől függ, és ez a vezetői engedélyre vonatkozó szabályokat is meghatározza.

Amennyiben az elektromos roller segédmotoros kerékpárnak minősül, akkor a megadott rendelet vonatkozik rá. Ez alapján a vezetéséhez legalább „AM” vagy „M” kategóriás jogosítvány szükséges.

Kivétel: nem kell vezetői engedély azokhoz az eszközökhöz, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik. Sok elektromos roller ebbe a kategóriába tartozik. (Fontos: A „legnagyobb tervezési sebesség” a gyártó által megadott technikai adat!)

Azok az elektromos járművek, amelyek meghaladják a segédmotoros kerékpárra vonatkozó teljesítmény- vagy sebességhatárokat, motorkerékpárnak minősülnek. Ebben az esetben a 326/2011. Korm. rendelet már a jármű paramétereinek megfelelő, „A” kategóriás (A1, A2, A) vezetői engedély meglétét teszi kötelezővé.

Védőfelszerelés

A KRESZ 48. § (9) bekezdése értelmében a zárt utastérrel nem rendelkező segédmotoros kerékpáron és motorkerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpár-bukósisakot kell viselnie. Ilyen járművel csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a járművezető és az utas becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel. Jó tudni, hogy a három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral megengedett a személyszállítás, amennyiben a jármű vezetője elmúlt 17 éves.

Tehát amennyiben az elektromos roller segédmotoros kerékpárnak vagy motorkerékpárnak minősül, úgy bukósisak viselése kötelező!

