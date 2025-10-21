Az elektromos rollerek különösen a turisták körében kedveltek, akik így a várost gyorsan és rugalmasan fedezhetik fel. A helyi statisztikai hivatal szerint Prágában tavaly rekordszámú, több mint nyolcmillió vendég szállt meg.

Az elektromos rollerek alternatívájaként kerékpárok bérelhetők igény szerint elektromos meghajtással is. A prágai városvezetés új helyszínek kijelölését tervezi bicikliparkolóknak.

Prága első kerülete október elején referendumot rendezett, amelynek eredményeként a válaszadók 82 százaléka támogatta az elektromos rollerek kitiltását a történelmi óvárosból.

Az általános prágai rollertilalom 2026. január elsejétől lép életbe. Az elmúlt években többek között Madridban és Párizsban is született hasonló rendelet.