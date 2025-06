Nagyon tágas és hasonlóan nyugodt hely a Honda HR-V utastere. A kék díszítésekkel és kék ülésvarrással feldobott belső térben igényes anyagokkal találkozunk és minőségi összeszerelésnek örülhetünk. A Honda 7,0” képátlójú digitális műszeregységet választott, a középső érintőképernyő képátlója két hüvelykkel nagyobb.

Elöl sem nyitható a tesztelt modellben alapáras üvegtető. A panorámatető elé nem tudsz se kézzel, se az autó magas árához méltóan, villanymotorral árnyékolót húzni. Ehelyett kézzel felapplikálható árnyékoló hálókkal kell szerencsétlenkedni.

Ebben az a legrosszabb, hogy a saját táskájában a többnyire a csomagtérben lévő árnyékoló használatához változóan napos-felhős időben meg kéne állni ahhoz, hogy feltegyük és ha nem akarod a hátsó ülésre vagy a lábtérbe hajítani, akkor az elrakásához újfent meg kéne állni. Más autógyártóknak ezt sikerült jobban megoldani.

Elöl és hátul is 2-2 USB-töltővel tarthatók életben a kütyük, elöl van A-s és C-s csatlakozó is. A laposabbra vett középkonzol könnyebben használható a gyártó szerint és a felület áttervezésével az utas oldaláról is jobban elérhető a vezeték nélküli töltőtálcára tett telefon.

Könnyen értelmezhető gombok vannak a kormányon, sehol semmi érintőfelületes rémség, mint a Mercedesekben és oly sok Volkswagenben, amitől utóbbi márka próbál megszabadulni a modellfrissítések és a típusváltások alkalmával. A tekerős hangerő-szabályozónál sem láttunk még praktikusabbat.

Kiválóan használható a fűtésvezérlés, a forgatógombokkal üdítően egyértelmű minden. Egy régebbi autóhoz képest furcsa lehet, mi ebben a nagy szám, de más mai autók menüs barangolással terhelt, nehézkes és túlbonyolított megoldásaihoz képest ez különösen értékes megoldás.

A huzatszegény szellőzést segítik a műszerfal két szélén az L-alakú, fokozatmentesen elzárható légrostélyok, amelyek finom kattanó hanggal jelzik a végállást és a tervezők igényességét. A középső rostélyokkal a hátsó utasoknak is jut légbefúvás.

Nagyon szomorú viszont, hogy ennyi pénzért létezik 2025-ben autó, amely csak az Apple CarPlay programjával képes vezeték nélküli telefontükrözésre, az AndroidAuto csak dróttal futtatható. Mintha a Honda nem venne tudomást arról, hogy tavaly a világ okostelefonjainak 71,9 százalékán futott Android és 27,7 százalékán iOS oprendszer, tehát nagyjából egymilliárd iPhone-ra 3 milliárd androidos okostelefon jut.

Továbbra is a Magic Seat ülésrendszer a legnagyobb szám a belső térben. A legtöbb autóban a hátsó ülések alatt, a futómű ölelésében van a tank, de a Honda a Jazzen, a City-n, a HR-V-n és két generáció erejéig a Civicen is az első ülések alá tette a tartályt.

A felszabaduló térnek köszönhetően a hátsó üléspad a támla lehajtásakor le is süllyed a csomagtartóval egy síkba illetve az osztottan felhajtható ülőlapok nagyon magas rakodási teret nyitnak az első és a hátsó ülések között.

Mivel a varázsülés nem tologatható, az utas és a csomagtér aránya fix. A Mexikóban gyártott elődben 393 literes volt a csomagtartó fő része és a padló alatti térrel összesen 470 litert használhattunk, most viszont a motorral nyíló-záródó fedél nyitása után – felszereltségtől függően – csak 304-319 liternyi hely van felül és alsó üreggel együtt is csak 320-335 liternyi, ami nagyon kevés.

A különbség oka a 10 hangszórós audiorendszerhez tartozó mélynyomó térigénye. A Toyota C-HR csomagtartója 388 literes a 140 lóerős hibridhajtással, a VW T-Roc adata 445 liter. Lehajtott hátsó üléstámlával 1274-1289 literes a hely a plafonig, a jól felszerelt tesztautóé a kisebb érték.