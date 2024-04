Kedves dolog, hogy a Toyota meghagyja a választás lehetőségét, ha takarékosabb C-HR-t szeretnél, akkor az 1,8-ast, ha inkább dinamikusabbat, akkor a 2,0 literes változatot is megveheted. A kettő közötti 57 lóerő jelentős különbség, ami már a menetdinamikában is könnyen érezhető. Míg az 1,8-as 9,9 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órás sebességre, addig a 2,0-ás motoros változat 8,1, ugyanez összkerék-hajtással 7,9 másodperc alatt. Végsebességben elhanyagolható a különbség, csupán 5 km/óra, 175 és 180 km/h.

Ugyan az öntöltő hibridet jellemzően benzinmotor mozgatja, de tisztán elektromosként is képes menni egy keveset, ha a 0,9 kWh-s akkumulátor épp olyan töltöttségi állapotban van. Nem annyira váratlan fordulat, hogy 197 lóerővel egész kompromisszummentesen lehet autózni, és az ötödik generációs hibridrendszer ügyesen variál a hajtási módok között. Hagyományos értelemben vett váltó nincs a C-HR-ben, a bolygóműves erőátviteli rendszer dönt arról, hogy éppen mi és miért történik a motorral, villanymotorral és hogy változik az áttétel. Itt már intenzív gyorsításnál nincs állandó frekvencián vonyító motor, mint ami korábban megőrjítette a Prius-ok, egyéb korábbi hibridek tulajdonosainak életét.

A C-HR dinamikusan megy, az elöl McPherson, hátul több lengőkaros futómű a komfortos vonalat képviseli, és különösebb megrázkódtatás nélkül viseli a különösen hitvány erdészeti utat is. A karosszéria merev, masszív, és a temposabban vett körforgalmakban is biztosan íven tartható. Kormányzása pontos, precíz, eltalált a rásegítés mértéke is, de kissé steril, az út és az autó közötti kapcsolatból nem sok érezhető vezetés közben. Az autó fordulóköre 11 méter, a manőverezése nem okoz nehézséget, egyedül a hátra kilátás, ami lehetne jobb. Nagy baj azért nincs, 360 fokos kamerával segíti a parkolást, szűk helyeken forgolódást.

Vezetőtámogató rendszerei felhasználóbarátak, különösebb hisztit nem csapnak indokolatlanul, de a sebességtúllépésre figyelmeztető rendszer ebben is halálba tudja kergetni a sofőrt. Pláne, hogy mindig akkor jut eszünkbe kikapcsolni, amikor elindultunk és már nyafog. De akkor már késő, csak álló helyzetben lehet kiiktatni a jelzést. Szintén bosszantó, amikor a vezetőt figyelő rendszer szól be, ha az út helyett csak egy pillanatra is a melletted ülőre nézel.

Van viszont egy remek képessége is, kikapcsolt tempomattal is magától is észreveszi, a kanyarokat, álló autósort, és ha úgy érzi jónak, magától elkezd erőteljesebben visszatáplálni, magyarul lassulni. Ha közben kitisztul az út, akkor gurul tovább. A legtöbb forgalmi helyzetben ezt képes úgy csinálni, hogy egyáltalán nem kell a pedálokkal foglalkozni. Fogyasztása a gyári 4,8-5,2 liter 6 100 km helyett kerek 6 liter lett, ami egy összkerekes, 190 lóerős autótól egyáltalán nem rossz eredmény.