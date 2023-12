Azta – ez a szó hagyta el a számat, amikor beültem szerkesztőségünk parkolójában először az autóba. Reakciómat az információs rendszer 15,1 colos érintőképernyős kijelzője váltotta ki, egyszerűen nem tud máshova nézni az ember, ha először száll be az e:Ny1-ba.

Képe lenyűgöző, kezelése pedig egyszerű. Három fő részre tagolták a beállításokat: az alsó harmad fixen a kétzónás klímáé, középen az általános beállítási lehetőségek, valamint az alkalmazások kaptak helyet, felül pedig a navigáció és a kameraképek jelennek meg.

Mindezt talán kisebb felületen is meg lehetett volna oldani, de engem személy szerint nem zavar egy ekkora képernyő. Az azonban igen, hogy az Android Autót nem tudtam zökkenőmentesen használni: rendszeresen lefagyott a kijelző, a digitális térképen nem moccant az engem jelképező nyilacska, és az idő is megállt a sarokban. A telefonom eközben továbbra is küldte a navigációs adatokat a kocsinak, a bibi a fogadó félnél volt. A mobilok egyébként tölthetőek vezeték nélkül is az USB-s és 12V-os megoldások mellett.

Ha az óriáskijelző nem lenne elég, ott van még a teljesen személyre szabható 10,2 colos digitális műszeregység is a fűthető kormány mögött. A volánra került pillangófülek formájában a motorfékállítás lehetősége, a bal oldali bajuszkapcsoló végének megnyomásával pedig azonnal megkapjuk az autó kameráinak képeit a középkonzolra.

Kellemes hangulata van az utastérnek, egyszínűséget sikerrel oldják a világoskék varrások, a hangulatvilágítás és a változatos anyaghasználat. A műanyagok számos helyen puhák, a kormányt bőr borítja, a motoros mozgatású, komfortos üléseket szintetikusbőr. Bizonyos szögekből nagynak és vékonynak tűnhet a kormány a fotókon, de a valóságban nem ez a helyzet. Széles tartományban állítható, minden utas el tud úgy helyezkedni, hogy 10 óra és 2 óra között lássa a digitális műszeregység egészét, de közben kényelmesen és biztonságosan tarthassa a volánt.

Két fokozatban állítható az ülésfűtés, hamar kellemes hőmérsékletűre melegíti a jó oldaltartású székeket. Ülőlap és állítható deréktámasz nincs, előbbi talán hiányozhat a hosszabb combúaknak, de alapvetően nem rövid az ülőfelület.

Egyedül a rengeteg zongoralakkért kár, mely tapogatási szempontból rosszabb helyre nem is kerülhetett volna: a menetválasztó gombokat, a módválasztót és az italtartót öleli körbe a legtöbb, elkerülhetetlen, hogy idenyúljon az ember időnként. Jár viszont a pluszpont a küszöböt fedő ajtóért, tiszta marad a nadrágunk.

Rég ültem olyan jó szellőzésű autóban, mint az e:Ny1, a párát pillanatok alatt lekapta a szélvédőről a rendszer. A műszerfal két szélső nyílása különleges kialakítású: a bumeráng alakban meghajlított csatornákból kiáramló levegő a második sorban ülőket célozza. Emellett a lábaknál is van levegőkivezetés állítható rostélyokkal.

Nem csak az időjárás jó hátul, kényelmesen el is lehet férni. 178 centimre állított ülésem mögé Szörényi András is beült, az 1,9 méteres tartomány körül mozgó kolléga a fej- és lábtérrel is elégedett volt, még a fejteret hagyományosan csökkentő panorámatetővel együtt is.

344 literes raktér rejlik a motorosan nyíló csomagtérajtó mögött, mely a második üléssor ledöntésével 1136 literig nő. Használhatóságát segíti az alacsony rakodóperem, bár – mint minden crossovernél – magasra kell emelni holmijainkat. Állandó rakománynak tekinthető a töltőkábel, ennek külön helyet alakítottak ki. Bent is akad néhány kisebb rekesz és tároló: a kesztyűtartó tisztes méretű, az ajtókban lévő zsebekbe félliteres palackoknál nem férnek bele sokkal nagyobbak. A hátsó ajtókban is van egy-egy pohártartó, és a két első ülés közti könyöklő alatt is elfér ez-az.