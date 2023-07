Nehezebb dolga lesz itthon a Suzukinak

Szénszálmintás felület próbálja díszíteni a műszerfal felső részét, talán a sportosság jegyében. Az utastéri anyagok jónak hatnak, a legszebb a középső billenőkapcsolók sora az igényes belső térben. Mostantól a hangulatvilágítás színe nyolcféle lehet, a belső színvilág az üzemmódokkal is változik.

Nagyon praktikus a középkonzoli tárolórekesz kihajtható fedele, mert van benne telefontartó, amin megállíthatjuk a készüléket. Az alapmodellhez hagyományos órák járnak, a két magasabb felszereltséggel széria a digitális óracsoport, ennek képátlója 10”. A GT felszereltségű autókban háromdimenziós hatású az információk megjelenítése.

Eddig a két alsó felszereltségi szinten 7” képátlójú középső érintőképernyő járt, a megújulással ezek a verziók is megkapták a nagyobbik, 10 hüvelykes kijelzőt. A menük egy részéből nagyon hiányzott a visszalépést lehetővé tevő gomb. A menüpontok most jobban személyre szabhatók, de ennél sokkal értékesebb a mostantól kábel nélkül, wifin is futtatható telefontükrözés, ami Android- és Apple-telefonokkal is működik.

Változatlan a 434 literes csomagtartó és a helykínálat. Hátsó utasterével a rendkívül népes kategória passzentosabb autói közé tartozik a 2008. Nincs se tologatható hátsó üléspad, se levegőrostély az utasoknak, két töltőcsatlakozó viszont nekik is jár. Elöl erősebb lett a vezeték nélküli telefontöltő, 5 helyett 15 wattos.