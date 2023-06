Szemből többet, hátulról kevesebbet változott megújulásakor a Honda Jazz. Az első hűtőmaszk lecserélése a legfontosabb, a fényezett műanyagot helyettesítő fekete rács a ráfordításhoz képest sokat dob az autón.

Módosult a lökhárító hátul és elöl is, a játékmackós arcot a fényezetlen betét határozottabbá tette, változatlan lámpaszemeivel a Honda Jazz most szigorúbban néz a világba. Hátul csak a lökhárító alsó része tér el az elődétől, a fényezett felületet megosztó fekete betét jót tesz a látványnak.

Az orr és a szélvédő a 2020-ig gyártott generációkhoz képest határozottabban elkülönül a korábbinál, az első szélvédőoszlop nem egy ívben fut fel a motorházfedéllel. Előrelépés az egy drabális tetőoszlopot leváltó két keskenyebbnél, ezzel sokkal jobb a kilátás előre és ferdén előrefelé is.

4044-ről 4089 milliméterre nőtt a hosszúság, az 1694 milliméteres szélesség, az 1526 mm-es magasság és a 2517 millis tengelytáv változatlan. 185/55 R16 a tesztautó gumimérete, a csekély gördülési ellenállású gumik alufelniken vannak, de nem a könnyűfémötvözet kerekek látszanak, hanem a rajtuk lévő áramvonalas dísztárcsák.

Elöl és hátul is igyekeztek a formatervezők szélesebbnek láttatni az autót a ténylegesnél, mert a keskeny és hórihorgas autók ritkán szépek. Az optikai szélesítést szolgálja hátul a vízszintes fényszóró és az autó széleire kifutó lökhárítóbetét, ami az elöl és hátul is lefelé szélesedő trapézzal stabilitást is sugároz.