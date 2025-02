Hibátlan munkát végeztek a formatervezők a Terramar belsejében is. Annak ellenére, hogy a Volkswagen-csoport alap építőkészletéből kellett megoldaniuk a berendezést, amit lehetett kihozták a lehetőségekből, és jó érzékkel kerülték el azokat a hibákat, amikbe a VW termékekben azért megvannak. Igaz, nem sikerült mindent, mert a fedélzeti rendszer képernyőjének aljánál található klímavezérlő csúszka, és hasonlóan béna hangerőszabályzót nem úszták meg, és a szerencsétlen lámpakapcsolót is megnyerték.

De itt vége is van. Az alul kissé lapított, sportos kormány annyi kapcsolót kapott, amennyi csak elfért rajta, kifejezetten jó, hogy az indítógomb is itt található, a másik kerek gombbal pedig a sportos üzemmód aktiválható. A gombok igaziak, nem simogatni való fényes felületek, és az elrendezésük, működésük is példás.

Egyedi szabadidő-autóra vágysz? Bízd a spanyolokra! 1 /53 Alul kissé lapított a kormány Alul kissé lapított a kormány Fotó megosztása: 2 /53 Nagy, sík raktér alakítható ki az autó hátuljában Nagy, sík raktér alakítható ki az autó hátuljában Fotó megosztása: 3 /53 Mély üregekbe is lehet pakolni Mély üregekbe is lehet pakolni Fotó megosztása: 5 /53 A legalsó szinten a szükségpótkerék található A legalsó szinten a szükségpótkerék található Fotó megosztása: 6 /53 Kétféle magasságban rögzíthető csomagtartó alja Kétféle magasságban rögzíthető csomagtartó alja Fotó megosztása: 7 /53 Egyesével dönthető a hátsó ülések háttámlája Egyesével dönthető a hátsó ülések háttámlája Fotó megosztása: 9 /53 Fotó megosztása: 10 /53 Szatyorakasztó a csomagtratóban Szatyorakasztó a csomagtratóban Fotó megosztása: 11 /53 Elektromosan oldható a vonóhorog Elektromosan oldható a vonóhorog Fotó megosztása: 13 /53 Apró zseb az elkallódott aprónak Apró zseb az elkallódott aprónak Fotó megosztása: 14 /53 Fotó megosztása: 15 /53 Légbeömlő a hátsó utasoknak Légbeömlő a hátsó utasoknak Fotó megosztása: 17 /53 A klímáthátul maguknak állíthatják akik itt utaznak A klímáthátul maguknak állíthatják akik itt utaznak Fotó megosztása: 18 /53 Pohártató, vagy könyöklő Pohártató, vagy könyöklő Fotó megosztása: 19 /53 A második sor is tágas, kényelmes A második sor is tágas, kényelmes Fotó megosztása: 21 /53 Hangulatvilágítás az ajtókárpitban Hangulatvilágítás az ajtókárpitban Fotó megosztása: 22 /53 Növényi anyagokkal cserzett bőr kerül a Terramarba Növényi anyagokkal cserzett bőr kerül a Terramarba Fotó megosztása: 23 /53 Csinos, bronzszínű betétek dobják fel a belteret Csinos, bronzszínű betétek dobják fel a belteret Fotó megosztása: 25 /53 Vezeték nélküli telefontükrözésre is képes Vezeték nélküli telefontükrözésre is képes Fotó megosztása: 26 /53 Nagyok, színesek az ikonok Nagyok, színesek az ikonok Fotó megosztása: 27 /53 Középkonzol kisebb nagyobb rekeszekkel Középkonzol kisebb nagyobb rekeszekkel Fotó megosztása: 29 /53 Rakodóhely a könyöklőben Rakodóhely a könyöklőben Fotó megosztása: 30 /53 Az üléssel egybeépített fejtámlák elég magasak Az üléssel egybeépített fejtámlák elég magasak Fotó megosztása: 31 /53 A head up display az üvegre vetít A head up display az üvegre vetít Fotó megosztása: 33 /53 Digitális műszerfal, variálhatómegjelenéssel Digitális műszerfal, variálhatómegjelenéssel Fotó megosztása: 34 /53 Furcsa lámpakapcsoló. Szerencsére mindent csinál magától is, így nem kell vele bajlódni. Furcsa lámpakapcsoló. Szerencsére mindent csinál magától is, így nem kell vele bajlódni. Fotó megosztása: 35 /53 Kényelmesek a keménytömésű ülések Kényelmesek a keménytömésű ülések Fotó megosztása: 37 /53 Az irányváltó kapcsoló a kormány mögé került Az irányváltó kapcsoló a kormány mögé került Fotó megosztása: 38 /53 Rengeteg funkció egyetlen bajuszkapcsolón Rengeteg funkció egyetlen bajuszkapcsolón Fotó megosztása: 39 /53 A motorindító gomb a kormányra költözött A motorindító gomb a kormányra költözött Fotó megosztása: 41 /53 A tekerős hangerőgomb annyira elegáns megoldás A tekerős hangerőgomb annyira elegáns megoldás Fotó megosztása: 42 /53 Bronzszínű díszvarrás a kormányon Bronzszínű díszvarrás a kormányon Fotó megosztása: 43 /53 Sokat finomít a sötét belső hangulatán a sok bronzszínű betét Sokat finomít a sötét belső hangulatán a sok bronzszínű betét Fotó megosztása: 45 /53 Nem csak szép, hanem ergonomikus is a belső Nem csak szép, hanem ergonomikus is a belső Fotó megosztása: 46 /53 Az üvegtető bő 400 ezres extra Az üvegtető bő 400 ezres extra Fotó megosztása: 47 /53 Jó oldaltartású, kényelmes ülések Jó oldaltartású, kényelmes ülések Fotó megosztása: 49 /53 Fotó megosztása: 50 /53 Fotó megosztása: 51 /53 Díszlécnek álcázza magát a kilincs Díszlécnek álcázza magát a kilincs Fotó megosztása: 53 /53 Négy, igazi ablakemelője van a Terramarnak Négy, igazi ablakemelője van a Terramarnak Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Bámulatos, hogy a kormányfűtés kapcsolóját lehet a kormányra is tenni – nem valami hülye menü mélyére – és az utálatos, általában sokat hibázó és indokolatlanul hisztis táblafelismerő rendszer hatástalanító gombja is itt lakik. A kormány- és ülésfűtés brutális az autóban, pillanatok alatt érezhető a hatás és a kormányfűtés szinte már a forró határát súrolja, ha valaki nem veszi időben vissza a fokozatot. Ez a kemény mínuszokban óriásit dob a hőérzeten, komforton.

Műszerfala digitális, 10,25 colos, természetesen változtatható grafikával, és személyre szabható a kijelzett adatok listája is. Aki nem szeretné a szemét levenni az útról, a feláras HUD-os választhatja, ami a szélvédőre vetíti a szükséges információkat. Fedélzeti rendszere 12,9 colos érintésérzékeny képernyőt kapott, ami vezeték nélküli telefontükrözésre is képes és mindkét rendszerrel kompatibilis.

Használata nem okoz nehézséget, a menü logikus felépítésű, vannak azonnal elérhető funkciók és a különféle beállítások is hamar megtalálhatók benne. Ráadásul nem körömnyi méretű, egyforma ikonok közül kell kiválasztani a megfelelőt, hanem nagyméretűek az ikonok.

Baljós, sötét belsejében csinosak a bronzszínű betétek, és díszvarrások, jó hozzáérni a kárpithoz, az izgalmas textúrájú műanyagokhoz is és az összeszerelés is korrekt, menet közben nem nyöszörög, zörög benne semmi. Fűthető, elektromosan állítható ülései kényelmesek, jó az oldaltartásuk és a beépített, fix fejtámla is elég magas. Második üléssorában a 190 cm-es magasságomhoz belőtt vezetőülés mögött is van elég hely a komfortos utazáshoz, a térdem és az üléstámla között négyujjnyi hely marad, és a fejtér is még éppen elég.

Rakodni elöl az ajtózsebbe, illetve a középkonzol kisebb nagyobb rekeszeibe, pohártartójába lehet, vannak USB-C-s töltőpontok – ebből egy pár hátul is – és vezeték nélküli töltőfelület is rendelkezésre áll. Emellett még a felhajtható könyöklőbe is el lehet rámolni pár apróságot. A hátsó sorba került klímavezérlés és szellőzőnyílás is.

Csomagtartója 508 literes, vannak benne oldalt mélyebb rekeszek, kétoldalt világítás, és a padló szintje is kétféle magasságban rögzíthető. Legalul a feláras szükségpótkerék lakik, közepébe pedig a 12 hangszórós hifi mélynyomója került, mellette pedig a kerékcseréhez szükséges eszközök találhatók.