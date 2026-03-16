Nem csak a külsőt, a belsőt is takargatta a Volkswagen, mondván, hogy még nem a végleges beltérrel találkozunk a kipróbált autókban. Ez tényleg így lehetett, legalábbis meg lennénk lepve, ha a szövetborítás mellett bakelitszerű, olcsó műanyagot látnánk majd az ajtókon a kész autóknál. Rengeteg elemet előlünk is eltakartak, fotókat pedig nem is készíthettünk a látottakról. A VW azonban korábban már közölt pár képet arról, mire is lehet számítani az ID. Polo és ID. Cross-modellekben, ezek segítségével illusztrálni tudjuk tapasztalatainkat.

Ha három szóval kellene leírni a benyomásokat, akkor a retró, a textil és a gombok kifejezéseket választanánk. Ezek itt-ott összefüggnek, találkoznak, például ha azt nézzük, a sok gomb is a régebbi autók sajátosságának nevezhető mai szemmel. Örömhír, hogy visszatértek a fizikai nyomkodnivalók, haptikus felületekből egyet sem találtunk az ID. Crossban. Fizikai gombok kerültek a kormányra is, jó nyomásérzettel, kattan, ahogy kell.

Maga a kormány erősen lapított alul és felül. Közepén a VW-embléma fémszerű, sötétben azonban fényesen dereng, még nem elvonva a vezetésről a figyelmet. Jól mutat, akárcsak a szélvédő alsó része mentén végigfutó, illetve az első ajtókra is átnyúló hangulatfény.

Gombokkal szabályozható a legtöbb klímafunkció is a középkonzolon, bár azt sajnáljuk, hogy arra nem jutott még egy gomb, hogy azt is beállítsuk, hogy az arcunkba vagy épp a lábunkra kapjuk a levegőt. Szokni kell még az újfajta ajtókilincset: úgy látszik, ez a fura irányban mozgó, a T-Rocban már látott dizájn lesz az új módi a Volkswagennél.

Ami a textilhasználatot illeti, kétféle szövetet is találunk az ID. Cross belterében. Az ajtókra, valamint a műszerfal alsóbb részeire egy világosabb árnyalatú, érintésre puhább változat került, míg felülre, a szélvédő alá egy sötétebb, rücskösebb. Műanyagokból nincs sok szabadon, ha összeáll a teljes beltér, ebben szívesen tölthetik idejüket az emberek.

Az ID. Cross sajátosságai közül a legnépszerűbb egyértelműen a 10,25 colos digitális műszeregység, valamint a 12,9 colos főképernyő retró módja volt, melyek segítségével virtuálisan visszarepülhetünk az 1-es Golf időszakába. A pixelek analóg óracsoportot idéznek meg, balra a sebességmérővel, jobbra a fordulatszámmérő helyett egy teljesítménymutatóval, mely jelzi, az adott pillanatban hány százalékon dolgozik a villanymotor. Jól mutat így az érintőképernyő is, átfordulós számokkal jelzett megtett távval, vezetési idővel, valamint kazetta alakú zenelejátszó widgettel. A zene azért nem régi cuccon szól, kaphat tíz hangszórós, 425 W-os Harman Kardon hifit is az autó.

Akinek a régies dizájn nem tetszik, az választhat modernebb, mai grafikájú nézetet is a kijelzőkre. Maga az infotainment Android-alapokon fut, de ezek csak tényleg alapok, tehát nincs például Play Áruház olyan appoknak, melyeket pluszban letöltenénk. Lesz viszont saját alkalmazásboltjuk, szóval ebben azért lehet böngészni extra programokat keresve. Működéséről nem szereztünk mély benyomásokat a rövid próbaút során, de a működési sebességgel, az átláthatósággal és a képminőséggel sem volt gond.

38 mm-rel hosszabb az ID. Cross tengelytávja, mint a T-Crossnál mérhető érték, így a beltérben is több a hely az utasok számára, mint a belsőégésű modellben. A második sorban van ennek nagyobb hangsúlya, ahová a magasabb utasok még úgy is befértek, hogy egészen hátra nyúlt a panorámatető. Sok időt nem töltöttünk hátul, de a meredek ülőlap, valamint a még így sem tánctérnyi hely miatt kérdéses, mennyire lesz hosszú távon kényelmes a második sor.

A Volkswagen szerint az ID. Cross helykihasználása olyan jó, hogy a beltér méretei vetekednek az ID.3-éval. Tény, hogy a csomagtér még nagyobb is 90 literrel, egészen pontosan 475-1340 liter az ülések pozíciójától függően. Hátul a rendezkedésben segít a csomagtérpadló helyzetének variálhatósága, valamint az alatta lévő, kis túlzással feneketlennek tűnő rekesz. Kapott frunkot is az autó, a gépháztető alatti 22 liter tökéletes a töltőkábel tárolására.