Komoly offenzívát folytat a Kia villanyautó-fronton, melyet a szaporodó modellszám mellett jól jelez az is, hogy a korábban Kia Ceed-eket gyártó zsolnai autógyár is teljesen átáll az elektromos autók gyártására. Az e-autós korszak első modellje az EV4, melyet már teszteltünk is, míg a második, az EV4-gyel párhuzamosan készülő modell az az EV2 lesz, melyet a Vezess még a hivatalos bemutató előtt közelről láthatott.

Külső

Aki látta kívülről a Kia EV2 koncepcióváltozatát, az szinte a kész modellt látta. A dél-koreaiak tervezőcsapata mindent átemelt a tanulmányautóból a gyártásra kész kis szabadidő-autóba, amit csak tudott. Gyakorlatilag csak a hűtőmaszk szellőzőinek kivágása, valamint a kilincsek azok az elemek, melyek nem így néztek ki korábban.

14 fotó

A megjelenés abszolút mai és modern, ami annak fényében is dicséretes, hogy a Kia már 2022 óta használja azt a dizájnvilágot, melyet az EV2 is megkapott. Az ellentétek együttesének (Opposites United) nevezett filozófia jelen esetben is működik, a sima, lágyan ívelő felületek éles határokban futnak össze. A függőleges tájolású fényszórók leginkább az EV5-ön látott darabokhoz hasonlíthatóak, de abból a szempontból teljesen egyediek, hogy két részre osztották őket.

Ebből a tervezési filozófiából nem csupán mutatós autó született, hanem egy kicsit megtévesztő is. Képek alapján megmondhatatlan, hogy a Kia EV2 csupán 4060 mm hosszú, 1800 mm széles és 1575 mm magas. A márka jelenlegi kínálatában csak a Picanto kisebb ennél a maga 3,6 méterével. Az optikai trükközést segítik a fekete lökhárítók és a hangsúlyos kerékjárat környéki elemek, de a különböző méretű felnik is befolyásolhatják. A kínálat 16 és 19 col között mozog, a legnagyobbak a GT-Line variánsnál érhetőek el – ennél a kivitelnél más a lökhárítóbetétek formája is.

Falszerű, letisztult fenékben végződik az autó, látszólag apró lámpákkal, melyek kiemelkednek a kasztniból. A csomagtérajtón szépen végigfut a hátsó ajtókon kezdődő éles vállvonal, és ennél nem is kell több. A Kia EV2 nem csupán Európában, de Európának készül, így mondhatni a mi ízlésünkre szabták megjelenését.

Belső

A koncepciómodellt még hátul öngyilkos ajtókkal szerelték, a sorozatgyártásra kész autó azonban már hagyományosabb megoldást kapott. A kilincsek az ajtó síkjába simulnak zárt állapotban és menet közben, de motorok tolják ki, amikor használnánk őket.

Beszállás előtt kedves üdvözlőfeliratot pillanthatunk meg az ablak mögött, az autó elhagyásakor pedig minden alkalommal a szép napot angol verzióját olvashatjuk a kilincseknél. Kellemes érzéseket kelt ez az utazóban, de ez is volt a célja a Kiának az EV2 belterének megalkotásakor. Itt a piknikkosár nevű koncepcióval találkozhatunk, ami a logikusnak vélt berendezéssel és főként a szövetek használatával próbál kellemes környezetet teremteni.

33 fotó

A recept működik, és az elkészítésében sincs hiba. Tényleg nappaliszerű a beltér, a szem előtt lévő anyagokkal szívesen berendeznénk otthonunkat is. Mindez ráadásul kényelmes is: mind a szövetülések, mind a GT-Line kétszínű, bőrhatású, fűtés mellett szellőztetéssel is felszerelt bútorzata komfortos és jó oldaltartású.

Ha ismerős a műszerfal, az nem véletlen, hiszen az EV4-ben is ugyanazzal a kezelőfelülettel találkozhat a sofőr, mint az EV2-ben. A kormányok eltérőek az alapmodellnél és a GT-Line variánsnál, utóbbi egy fokkal sportosabb, ami a látványt illeti. Értékelendő, hogy a Kia ragaszkodik a gombokhoz, a volán mellett a középkonzolon is találunk ezekből egy párat. Külön kijelzőre költözött viszont a klímavezérlés, a 12,3 colos digitális műszeregység és a szintén ugyanekkora főképernyő között középen, egy 5,3 colos érintőfelületen lehet a főbb beállításokat személyre szabni. Az elhelyezés talán nem a legszerencsésebb, részben a kormány is takarhatja az infókat, az utastól pedig eléggé messze található a kijelző.

Maga a műszeregység párosa, valamint az ezeken futó rendszer már ismertebb, több korábbi Kiában találkozhattunk velük. A menürendszer jól használható, könnyen kiismerhető, gyors és a képminőségre sem lehet panasz. Villanyautós szempontból érdekes, hogy a Kia úgy tervezi, a ccNC névre hallgató rendszer nem minden esetben kap majd gyári navigációt, mondván, hogy sokan telefontükrözéssel, más térképszolgáltatás használatával közlekednek. Aki ezt választja, az pénzt spórolhat, cserébe viszont nem látja a gyári navi kalkulációját arra vonatkozóan, milyen töltöttségi szinttel érkezik meg az EV2 a célállomásra.

A Kia EV2 egyik legnagyobb erénye a beltér sokoldalúsága. A tanulmányautónál még azt emlegették, hogy az első üléssor teljesen hátra tolható lesz, és a második sor ülőlapjai felbillenthetőek lesznek. Ez nem valósult meg, egy sokkal hasznosabb funkció viszont bekerült az autóba. Négyszemélyes kivitel esetén ugyanis a második üléssor ülésenként csúsztatható, a lábtér pedig 885-ről 958 mm-re nő. Utóbbi érték a legnagyobb a szegmensben, mellé pedig olyan fejtér tartozik, melynek köszönhetően a legtöbb felnőtt számára is elég tágas a második sor. Tovább növeli a kényelmet itt a támla dönthetősége. Egész sokat kihoztak a 2565 mm-es tengelytávból, egyedül azt sajnáljuk, hogy az üléscsúsztatós varázslat az ötszemélyes változatba nem került be.

Az üléscsúsztatás nem vesz el jelentős helyet a csomagtérből sem. Az ötszemélyes EV2 raktere 362 literes, míg a négyszemélyes változat csomagtéroptimalizált üléspozíciókkal 403 liternyi holmit képes hátul elnyelni. Tágas a csomagtérpadló alatti rekesz is, a töltőkábel pedig mehet a gépháztető alá, ugyanis itt egy 15 literes frunk található, ez csúcsérték a szegmensben.

Apróbb holmijaink a beltérben is elférnek, számos kisebb-nagyobb rekeszt találhatunk, a középkonzol tető nélküli rekeszeit pedig kivehető válaszfallal szabhatjuk személyre. Egyedül az ajtózsebek használhatóságát rontja, hogy keskenységükhöz mérten nagy faluk van, így az ajtó tövébe beeső apróságok kivétele nem egyszerű folyamat.

Technika

Logikus döntés volt az EV4 mellé vinni az EV2 gyártását is Zsolnára, mivel mindkét modell ugyanarra a platformra, az E-GMP-re épül. Ez ugyanaz egyébként, mint amire az EV6 vagy az EV9 is épül, azzal a különbséggel, hogy nem 800, csak 400 V-os az architektúra. Ez belefér ezen a szinten, mivel kisebb akkumulátorok vannak ezekben az autókban, mint a nagyobb elektromos Kiákban.

Az EV2-ből készül majd egy Standard Range (normál hatótáv) változat 42,2 kWh-s teleppel, valamint egy Long Range (nagy hatótáv) verzió 61 kWh-s akksival. Hatótávjuk sorrendben 317, illetve 448 km lehet a WLTP-szabvány szerint. Mindenképp pozitívum, hogy az európai töltőinfrastruktúrához igazodva tölthetőek lesznek 22 kW-os utcai AC-töltőkről, így a teljes feltöltés ideje levihető 2 óra 35 percre, valamint 3 órára.

Azt nem közölték a bemutatón, hogy a DC-gyorstöltés csúcsteljesítménye mekkora lesz, kérdésünkre azonban elmondták, hogy kiugró, rövid ideig fenntartható csúcsteljesítmény helyett a konstansabb magas teljesítményt preferálják, mely összességében rövidebb töltési időt jelent. Ezzel kapcsolatban viszont ismert, hogy DC-gyorstöltőn 29, illetve 30 perc lesz a 10-80 százalék közötti töltési idő.

Teljesítményfronton is hiányosak az ismereteink, egyelőre csak a normál hatótávú Kia EV2-ről tudjuk biztosan, hogy villanymotorja 147 lóerős teljesítményre lesz képes. Ezzel a motorral várhatóan 8,7 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára az autó, a végsebesség pedig 161 km/óra lehet, de utóbbi adatok hivatalos megerősítésére még várnunk kell. A növelt hatótávú EV2 villanymotorja megegyezik majd a Standard Range gépével, csak más teljesítménnyel fog üzemelni. Információink szerint itt 9,5 másodperces 0-100-as sprintre számíthatunk, a végsebesség pedig itt is 161 km/óra lesz.

Vezetéstámogatók terén vadiúj dolgokat nem vonultat fel az EV2, de így is 15 okosrendszer könnyítheti meg a sofőr életét az ütközéselkerülőtől a holttérfigyelőn át a sávkövetőn keresztül a 360 fokos panorámaképig. A szegmensben viszont először az EV2 fog kínálni okostelefonos digitális kulcsot, valamint a távirányítású parkolóasszisztenst, mely lehetővé teszi, hogy egy szűk helyre az utolsó méterekre sofőr nélkül álljon be a parkolóhelyre az autó, a vezető a folyamatot pedig kívülről irányíthatja és felügyelheti.

Költségek

Ára még nincs a Kia EV2-nek, azonban bevallottan szeretnének a riválisokhoz képest versenyképes összegekkel előrukkolni. Gyártása egyébként februárban fog megkezdődni a normál hatótávú modellel, míg a nagyobb hatótávú változat, valamint a GT-Line kivitel júniustól indul.

A Kia EV2 vetélytársai – Listaár, forint Renault 4 E-Tech electric (40 kWh, 120 LE) 11 999 000 Mini Aceman E (38,5 kWh, 184 LE) 12 545 000 Fiat 600e (54 kWh, 156 LE) 13 490 000 Ford Puma Gen-E (43 kWh, 168 LE) 14 680 000 Opel Mokka Electric (54 kWh, 156 LE) 15 290 000 Alfa Romeo Junior Elettrica (54 kWh, 156 LE) 15 490 000

Értékelés

Nem minden információ ismert még a Kia EV2 kapcsán, azonban az eddig látottak, tapasztaltak ígéretesek. Jó árral akár szegmensén túllépve is versenyben lehet a vásárlók kegyeiért, ugyanis hiába viszonylag kis mérete, családi használatra így is alkalmas lehet, akár első számú autóként is.