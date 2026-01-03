Beülve egy jól átgondolt világ vár ránk: a prosperáló jövő űrbázisait képzelték el így az 1980-as években, azokon belül is az egészégügyi osztályt. A kilincsek, a kezelőszervek, a gombok kialakítása tökéletesen hozza ezt a stílust, Kellő mennyiségű, szürkésfehér felület, határozott geometriai formák, ahol kell, ott némi derengő fény, még QR-kód is van, az első ülések kialakítás pedig tényleg bármelyik bolygóközi teherűrhajó fedélzetén megállnák a helyüket. A fejtámlák szövet borítást kaptak, az üléseken vegán bőr kárpitozás feszül fekete-fehér színben, a hátrész íves kemény héjában pedig oldalra került két USB-C csatlakozó.

23 fotó

Vannak kemény anyagok, főleg térdvonal alatt, de az ajtókon, és érintéstávban kellemes az összkép, amiben nyilván a GT-Line felszereltség adta extrák is szerepet játszanak.

A kontrasztos kialakítás visszaköszön a kormányon is, ennek szintén jól áll a fekete-fehér, az alul-felül lapított volánt forgatva pedig egy pillanatig sem érezhető, hogy valamilyen bőrpótlékot varrtak rá. Fogása kényelmes, a gombok valódiak és jó, ergonómikus elrendezésben szórták meg velük a kormányt. Külön érdekesség, hogy a vezetési üzemmód is külön nyomógombot kapott, pedig nem kifejezett sportmodellről van szó.

Ha már gombok, a Kia a redundáns megoldások híve, gyakorlatilag minden elérhető a régi módon, és virtuálisan is: találunk egy kupac gombsort az ajtókon, a középkonzolon, és magán a műszerfalon is. Utóbbival sikerült kompromisszumot ajánlani a lecsupaszított felületek híveinek, a gombsor érintőfelületként teljesen beolvad a horizontálisan elnyújtott, egységes műszerfal ívébe. Csak a klíma legfontosabb funkció emelkednek ki, valamint a hangerő: minden kézre esik, csak a már említett érintőfelület gombjait lehet véletlenül megnyomni, ha épp az érintőképernyővel matatunk.

Mert 2025-ben mégis ez a fő csapásvonal, és a Kia ezen a téren is komoly csapásmérő erőt mutat fel. A kormány mögött feltűnő fekete monolit három képernyőt foglal magába, amelyek gyakorlatilag 30 col méretben folynak teljesen egymásba. A két 12,3 colos képernyő között van egy külön 5 colos rész dedikáltan a klímának. Ez ugyan kissé a kormány mögött, takarásban van, de tényleg csak finomhangolásra szolgál, a fő funkciókat a klasszikus gombokkal is nagyszerűen elérhetjük.

Maga a rendszer tökéletesen gyors, a képernyő képe makulátlan, a mobilos kapcsolat pedig Android Auto-n tesztelve villámgyors, egyszerű a kapcsolódás, és nincs fennakadás, természetesen vezeték nélküli a rendszer, akárcsak Apple Carplay esetén. A navigáció méltó egy villanyautós platformhoz, számol a beírt cél elérésekor várható töltöttséggel, és a töltőpontok megtalálásában is segít, ha hosszabb útra indulunk. Megadhatjuk mi a saját biztonsági preferenciánk, hány százalék töltösséggel akarunk célba érni, a töltőponthoz közeledve pedig intézi a rendszer az akkumulátorcsomag temperálását is.

Visszaérve a fizikai térbe, a praktikus megoldásokat sorra véve is látszik az alaposság: a könyöklő zárható és nyitott rekeszt is kapott, alatta pedig két pohártöltő mellett a mobilok központja található, két vezeték nélküli töltővel, és egy 180 wattos, klasszikus 12 voltos csatlakozóval. Az ajtózsebek is tisztességes méretűek, tehát ezen a téren kipipálja a kötelező köröket a Kia EV4.

Mivel klasszikus kompakt autóról beszélünk, így a padlóba pakolt akku miatt a fejtér elöl nem túl szellős, az opciós napfénytetővel 185 centiméter magassággal még épp kényelmes, a lábaknak viszont bőven van hely.

Ez igaz a második sorra is, a sík kialakítású padlószint előnye itt domborodik ki, merőben sok a tér, ugyanakkor az ülőlapokat nem tudták már magasabbra emelni a fejtér rovására, így a magasak felhúzott lábakkal, vagy terpeszkedve, lecsúszva, szétfolyva ücsörögnek hosszabb utakon. Azért a szenvedéstől messze vannak az EV4 utasai, kényelmüket pohártartós könyöklő, külön szellőzők, középek kis tároló szolgálja, sőt a két szélső utas ülésfűtést is élvezhet.

Csomagtartója az ötajtós kivitelnek 435 liter, a Fastback szedánnak a hosszabb kasztni miatt 490 liter, a hátsó ülések 60/40 arányban dönthetők le, és ezzel kimerül az áruszállító tudás: nincs külön sílécalagút vagy tologatható hátsó pad, utóbbi megmarad a Hyundai Ioniq 5-nek.

Apró hátrány, hogy az alacsony, áramvonalas orr kialakítás miatt elöl nincs frunk (első csomagtartó) – még a töltőkábeleknek sem alakítottak ki itt külön rekeszt.