Hiányzik az öv felső bekötési pontjának magasságállítása, mint oly sok mai autóból. A jó üléshelyzet megtalálását nehezíti, hogy nem lehet elöl és hátul külön állítani az ülőlap magasságát vagy dőlésszögét, csak egyben mozgatható fel-le a vezetőülés, a dőlésszöge fix.

Nincs leállító vagy beindítógomb, ezt a funkciót intelligensen elhagyta az MG, mert legtöbbször mi másért ülnél be, ha nem a menésért, illetve miért állnál meg és nyitnád az ajtót, ha nem azért, mert odaértél valahová? A fék megnyomásával feléled az autó.

Kerek irányváltó kapcsolóval válthatunk az előre- és a hátramenet között, a forgókapcsoló időnként lassan kapcsolt át rükvercből előremenetbe vagy vissza. Havas, gazdaságos, kényelmes, sport és egyéni üzemmód a választék.

Körülbelül 10 százalékot változott a hatótávolság, ha Eco beállításból áttettem Sportba vagy viszont. Az akkumulátor merülése nem jelenti rögtön az erődemonstráció végét, 16 százalékos töltöttséggel is bitang jól gyorsult az MG4 XPower.

Városban és parkoláskor kellemetlen a terebélyes fordulókör. Hátrafelé nagyon rossz a kilátás, a harmadik tetőoszlop és a három fejtámla eltakarja a külvilágot, ráadásul a tolatókamera látómezőjébe is belóg a rendszám és a karosszéria a kijelző négy sarkán.

A rekuperáció újrahangolásával a sportmodellben adott az egypedálos vezetési mód is. Az áram-visszatermelés működhet alacsony, közepes, magas vagy adaptív állásban, de nincs közöttük kiugró eltérés. Az egypedálos vezetéshez jól jönne egy önálló kapcsoló, hogy ne a menüből kelljen aktiválni vagy deaktiválni. Ennél nagyobb ballépés volt a menübe száműzni a ködlámpa kapcsolóját.

Aki átül egy átlagos mai autóból és padlógázt ad, azt hiheti a megindulásra, hogy a sztratoszféra a következő megálló. Ütésként hat, de sosem fáj a teljesítményleadás azonnalisága és közvetlensége. A két villamos gép egyesített erejével a gyorsulástól szem nem marad szárazon.

Brutálisan erős és gyors autóként jól működik az MG4 XPower, sportmodellként viszont leszerepel. Hiába a rajtautomatika vagy a köridőmérő, mintha a gyártó maga sem gondolná túl komolyan a sportosítást. Gumiként is a polgári Turanzát választotta első szerelésül a Bridgestone kínálatából a Potenza helyett.

Nem először jut eszembe kínai autót vezetve az a bölcsesség, ami a japán és a koreai autók felemelkedését megelőző korban az ázsiai konkurensekre ugyanúgy igaz volt: futóműhangolást nem lehet koppintani.

Kanyar előtt sokat el kell pazarolni az egyenesben összerakott sebességből, az MG4 XPower futóműve nem tudja kiszolgálni a pokoli erővel gyorsító motorokat. A gyári gumi is arrébb van egy hot hatch igényeitől, erős a kontraszt a futómű és a motor képességei között.

Nem csökken eléggé a kormányrásegítés ereje, emiatt nagyobb sebességnél hiányzik az a megnyugtató biztonságérzet az autó futásából, amit a jobban hangolt kompakt sportmodellek megadnak, például az i30N, a Focus ST vagy a Golf GTI.

Ahhoz képest, hogy elektronikus differenciálzár és mind a négy kerékre kiterjedő nyomatékvektorálás (kerekenkénti aktív nyomatékelosztás) is működik, a hajtásrendszer elektronikus felügyeletét zavarba lehet hozni nedves úton, ha élünk a motor képességeivel.

Kanyarban padlógázra először megmoccan picit az autó fara, aztán az eleje veszíti el az ívet, majd szempillantásokkal később, már elég darabosan beavatkozik a menetstabilizálás és visszavesz az erődemonstrációból. A villanymotorok rajtaütésként lecsapó erejét nehéz kordában tartani, de láttunk erre jobb megoldást. Tele van a keze a menetstabilizálásnak a motorok teljesítmény-leadásának visszafogásával.

Aki soha nem akart senkit külső íven körbeautózni és a sportmodelltől nem sportosságot, csak bősz erőt és lehengerlő gyorsulást kíván, elégedett lehet az autóval. Mert a gyorsulással mutatott brutalitással ellentétben a rugózás engedékeny, megértően alkalmazkodik az úthibákhoz.

Kényelmesek az ülések, az ajtókon is ismétlődő Alcantara-kárpitozásuk elegáns, feldobja a belső teret. Az ülőlap kellően nagy felületű, a háttámla tömése pont jó, viszont a vezetőnek sem jut legalább kézzel állítható deréktámasz.

Aki az elektromos GTI-t akarja belelátni az autóba, csalódni fog. Jobb nem is erőltetni, így is kapunk egy szédületesen erős és igen gyors kompakt autót. A villanymotorok szabályozása jól sikerült, könnyű parkolni, nincsenek zavaró megugrások, a motorok ereje jól adagolható és normálisan lehet tartott gázon kanyarodni az autóval. Nagy sebességnél sem hangos a belső tér, a rugózási kényelem és a zajkomfort is bőven vállalható.

Bántóan agresszív a sávban tartó rendszer, ezt muszáj lenne újrahangolni, mert erőszakos és sokszor ostoba beavatkozásaival nem teszi biztonságosabbá az autózást. A vezetőtámogató rendszerek hangolása az egyik fő terület, amiben a kínai autógyártók komoly hátrányban vannak, nemcsak az MG-ben idegesítő a működésük.