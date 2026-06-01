Az elhúzódó, sok bosszankodást okozó útfelújítások a magyar autósok számára is ismertek, elég csak például az M1-es autópályára és a rendszeres torlódásokra gondolni. A sztráda jelen állás szerint azonban 2029. augusztus 31-ig elkészül, legalábbis az M0-s autóúttól 78 kilométeren át kétszer háromsávosra bővül.

Reméljük, hogy az ütemtervet tényleg tudják itthon tartani, és nem alakul ki olyan helyzet, mint az Egyesült Királyságban, ahol egy alsóbbrendű út hídját

immár 11 éve újítják.

A kelet-angliai Witham városában még 2015-ben pakoltak ki táblákat, bójákat és jelzőlámpát útfelújítás miatt, melyekkel a forgalmat átkelőt félpályásra szűkítették. Ezzel pedig be is fejeződött a munka látványos része, ugyanis azóta nem igazán történt semmi változás. Egy dolog azért változott a helyiek életében: a közlekedés igencsak nehézkessé vált. Egy, a Metro nevű lapnak megszólaló például azt mondta, a korábbi 4-8 perces útja a munkába 45 percre nőtt.

A helyieknek egyébként még jó ideig biztosan ilyen állapotok között kell autózniuk, áprilisban ugyanis azt mondták, hogy még legalább 12 hónap, mire befejezik a leghosszabb ideje tartó útfelújítást az Egyesült Királyságban.

Vannak persze olyanok, akik a helyzetet humorral próbálják elütni. Erről tanúskodik a Tripadvisor nevű helyajánló felületén lévő bejegyzés is, mely szerint az útfelújítás Witham legnépszerűbb látványossága.