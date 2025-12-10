Élettel teli belső teret látunk magunk előtt ajtónyitás után, mindenhol színekkel és mintákkal. A mindenholt tényleg szó szerint kell érteni, még a tetőkárpit sem sima felületű. Mintha divattervezők alkották volna a belsőt: tyúklábmintás ülésbetét sárga kiegészítőkkel, négyzetminták, és még a francia trikolór is megjelenik. A kárpitozás 100 százalékban újrahasznosított, de a minőségen ez nem érződik. Egyszerre nosztalgikus és modern, utóbbiról a digitális megoldások gondoskodnak.

35 fotó

Aki látta már az új Renault 5 belterét, annak mindez persze ismerős lehet. Nem véletlen, hiszen a két autó ugyanarra az AmpR Small platformra épül, és alkatrészeik 68 százaléka megegyezik. A belterek ugyanazokból a főelemekből állnak össze, egyformák az ülések és a teljes műszerfal is.

Kérdés lehet ilyenkor, hogy melyik autóhoz passzol jobban a beltér? Ha az időrendiséget nézzük, akkor a válasz egyértelműen az R5, és ezt megerősítik az apró részletek is. A fehér keretes szellőzőnyílások ugyan jól néznek ki a Renault 4-ben, de ezek egyértelműen az 5-ös nappali menetfényeit idézik meg, a 4-eshez nincs kapcsolódási pontja.

Az ülések látványosan kisebbek, mint a legtöbb mai autóban, ránézésre olyanok, mintha az oldaltartást biztosító részeket kispórolták volna belőlük. Szerencsére ez csak látszólag van így, az oldalpárnák szinte a hónunk alá nyúlva tartanak kellően stabilan. Nem hiányzik belőlük a fűtés sem, és noha manuálisan állítható darabokról van szó, a sofőr deréktámasza elektromos.

Maga a vezetői környezet hozza a napjaink Renault-modelljeiben megszokottakat. A multikormány nem csak az R5-ből ismerős, már a Rafale-ban is ilyet láttunk, jobb oldalon az üzemmódválasztó Multi Sense gombbal. Nem szokatlan a jobb oldali bajuszkapcsolóra költöző menetválasztó kar sem, mely így nem a középkonzol tárolóitól vesz el helyet. Itt egyébként 6 liternyi rekesz van, de egy vezeték nélküli mobiltöltő is elfért még.

Tesztautónkban a nagyobbik, 10,3 colos digitális műszeregység mutatta a vezetéshez köthető adatokat, mellette a 10,1 colos érintőképernyővel. Az Android-alapú openR link rendszer ebben a Renault-ban is alapvetően gyorsan működött, átláthatósága, kezelése gyakorlatilag mobilosan egyszerű.

A telefonok akár vezeték nélkül is tükrözhetőek, erre azonban akár nincs is feltétlenül szükség: a beépített Google-szolgáltatásoknak köszönhetően egy bejelentkezés után elindítható az autó felületein az útvonaltervezés a térképalkalmazásokon, legyen az akár Google Maps, akár Waze, és az ismerős címek is ugyanúgy ott lesznek az előzményekben, mint mobilunkon.

Kiemelendő pozitívum, hogy a navigáció megjeleníthető a digitális műszeregységen térképes formátumban is, akkor is, ha azt teljes egészében a mobilról tükrözzük. Az viszont sajnálatos, hogy a tolatókamera minősége gyenge, pedig láttuk már korábban, hogy a Renault képes kiváló kamerákat is autóiba pakolni.

Az infotainment egyik újdonsága a Reno nevű digitális asszisztens, mely egy rajzos kis figuraként bukkan fel időről időre a főképernyőn. Ha hangosan hozzá szólunk, máris várja a hangutasításokat (egyelőre magyarul még nem tud), és a mesterséges intelligencia háttértámogatásának köszönhetően nem csak az autó funkcióinak kezelésére terjednek ki képességei. Ezzel együtt azonban fura, hogyha a kormányon lévő mikrofon gombot benyomva elkezdünk beszélni, akkor nem Reno, hanem a Google Asszisztens lesz, aki/ami válaszol, sokkal korlátozottabb képességekkel.

Szokatlan hiba a Renault-tól az is, hogy a rendszer időnként dadogott. Hol a digitális műszeregység térképe nem akart betölteni, hol a hangok szálltak el teljesen, és némult el az egyébként remek hangzást nyújtó Harman Kardon hifi. Gyanús volt, hogy ezek az események autómosások után jelentkeztek, a lehetséges okra kitérünk később.

Az R4 természetesen nagyobb, mint az ugyanarra az alapra épülő R5, és nagyobb is a hátsó tér, azonban komfortosnak nem nevezhetik a felnőttek. A fejtér alacsonyabbak számára is épphogy elég, és habár a lábtér megfelelő lenne, a padlóban lévő akkumulátor miatt felhúzott térdekkel, valódi combalátámasztás nélkül ülhetünk a második sorban.

Csak hátul van csomagtartó, a tér 420 literes, de a csomagtérpadló alatt további 55 liternyi helyet is találunk, ülésdöntéssel pedig 1405 literes rakteret is kaphatunk – igaz, nem sík padlójút. Ha valami igazán hosszút szeretnénk szállítani, akkor a jobb első ülés is ledönthető, és akár 2,2 méteres tárgyak is beférnek az autóba. Pakolhatóságát tekintve előny, hogy a Renault 4 csomagterének küszöbe mindössze 60,7 cm magasan van, átlagosan 10 centivel lejjebb, mint a riválisoknak.