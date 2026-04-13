Egyelőre csak három forduló zajlott le, az új szabályrendszer – és vele akár az erőviszonyok is – akár még idén változhat, de tény, hogy 2026-ot a Mercedes kezdte domináns bajnoki esélyesként: a konstruktőri versenyben már 135 egységgeé áll az élen a csapat – épp másfélszer annyi pontjuk van, mint az üldöző Ferrarinak –, egyénikben pedig a két futamot is nyerő ifjonc, Kimi Antonelli vezet, mögötte 9 ponttal pedig csapattársa, George Russell a második.

Ahogy tavaly a McLarennél, idén a Mercedesnél okozhat majd fejfájást, hogy házon belül küzdenek a versenyzők a bajnoki címért, ugyanakkor a főnöknek, Toto Wolffnak vannak ilyen irányú, viszonylag friss tapasztalatai, 2014 és ’16 között Lewis Hamiltonnal és Nico Rosberggel már megélt hasonló idényeket.

Talán nem is véletlen, hogy a The Athleticnek épp most idézte fel, hogy 2016-ban, amikor a Spanyol Nagydíjon egymás kiütésében csúcsosodott ki a két pilóta rivalizációja, kíméletlen döntésre szánta el magát, készen állt a versenyzők kirúgására.

„Nálunk a Mercedest képviseli az ember, el kell fogadni, hogy nem az egyénről szól minden. Rendben, az is tény, hogy a pilóták ellenfelek is. Elfogadjuk, hogy verseny van, hogy egymás ellen is küzdenek, legalábbis addig, amíg tiszteletben tartanak bizonyos határokat. Az egyik ilyen, hogy nem ütközhetnek egymással” – kezdte.

„Én sosem féltem ezt a lehető legvilágosabbá tenni. 2016-ban Rosberg és Hamilton többször is ütközött. Én gyakorlatilag kirúgtam őket, felhívtam a vezérigazgatót, Dieter Zetschét, mondtam neki, hogy alá kéne írnia valamit. Visszahívott, hogy valóban ki akarom rúgni mindkét versenyzőt, én pedig azt feleltem, hogy igen, máskülönben nem értik meg, hogy milyen fontos, hogy a márka érdekeit a sajtjaik elé helyezzék.”

„A személyes vetélkedésük került az előtérbe, az egészséges versengésből ellenségeskedés lett. Márpedig én az ilyet nem tűröm el a csapaton belül, ennek alapján el is küldtem nekik egy e-mailt, hogy »jelenleg nem vagytok a csapat tagjai«. Szerdán szóltunk nekik, hogy másnap jöjjenek be, és megmondtam nekik, hogy csak annyi a gondom, hogy nem tudom, ki volt a felelős, árnyalt a dolog, lehetett fifty-fifty, 51-49, 70-30 is, én pedig nem tudom megítélni, de azt elmondtam, hogy ha még egyszer előfordul ilyen, egyiküknek biztosan mennie kell, és ha véletlenül tévednék, lehet, hogy nem a megfelelő pilótát rúgom majd ki” – mesélte, hogyan igyekezett megfegyelmezni a versenyzőit.

„Mit gondoljanak a gyári dolgozók, a csapattagok, akik a lakáshiteleiket fizetik arról, hogy ti ütköztök, csak mert nem bírjátok egymást? Az ilyesmi két és fél ezer emberre van hatással. Mit gondoltok, kik vagytok?! Fontos, hogy tisztázzuk a helyzetet a versenyzőkkel” – folytatta.

Az már korában kiderült, hogy a két pilótával a Mercedes megfizettette az autókban keletkezett károkat:

Ahogy közismert, Wolff végül egyiküket sem rúgta ki, Hamilton 2014-es és ’15-ös bajnoki győzelmei után ’16-ban Rosberg ért a csúcsra, a finn-német pedig maga döntött úgy, hogy miután valóra váltotta az álmát, ki is száll a Forma-1-ből, míg az angol egészen 2024 végéig maradt, hogy aztán, már hétszeres bajnokként – szintén saját döntése alapján – a Ferrarinál nyisson új, zárófejezetet.