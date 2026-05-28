Helsinki Kumpula városrészében éppen a „koko kylän kirppispäivä”, vagyis az egész környéket megmozgató kirakodóvásár zajlott, amikor a meleg, nyári hangulatba váratlanul belerondított néhány ezer zümmögő vendég. Egy méhraj jelent meg az utcán, majd ideiglenes pihenőhelynek egy gyalogátkelőhelyet jelző közúti táblát választott.

A látvány természetesen gyorsan odavonzotta az embereket. A járókelők nem mindennap látnak olyat, hogy egy KRESZ-tábla tetején sűrű, mozgó méhtömeg kapaszkodik össze.

A helyszínre a mentőszolgálatot, illetve a tűzoltókat is riasztották, de végül egy helyi méhész, Auli Kontinen segítségére is szükség volt. A tűzoltók létrát hoztak, hogy biztonságosan hozzá lehessen férni a táblán csüngő rajhoz, a méhész pedig egy dobozt készített elő számukra.

A művelet lényege az volt, hogy a méheket óvatosan a dobozba tereljék, majd megvárják, amíg a raj többi tagja is követi őket. A méhek ugyanis egymásnak is jelzik, ha megfelelő új helyet találnak, így a teljes átköltözés akár órákat is igénybe vehet.

A rajt azért is fontos volt befogni, mert ha maguktól továbbállnak, könnyen sokkal problémásabb helyre költözhettek volna. A méhész példaként egy kéményt említett: ha oda húzódik be egy raj, már jóval nehezebb és veszélyesebb az eltávolításuk.

A beszámoló szerint nem vadméhekről, hanem háziasított, kaptárból származó méhekről volt szó. Ilyenkor a raj általában nem támad, inkább a királynőt követi és védi, ennek ellenére nem tanácsos túl közel menni hozzájuk.

A méhész is erre figyelmeztetett: ezek a méhek ebben az állapotban többnyire békések, de ettől még képesek csípni.

