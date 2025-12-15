A hazai Tesla-tulajdonosok eddig kivételes helyzetben voltak, hiszen nálunk hat éven át díjmentesen volt elérhető a Premium Connectivity csomag, miközben a legtöbb országban már 2020 eleje óta fizetős. A jó hír, hogy a magyar előfizetési díj továbbra is alacsonynak számít nemzetközi összevetésben – írja a Villanyautósok.

A Premium Connectivity előfizetés az alábbi funkciókat kínálja:

navigáció valós idejű forgalmi információk alapján

műholdas térképnézet

időjárási adatok és csapadéktérkép

sebességmérő kamerák megjelenítése

élő forgalmi térképek

az őrszem ( Sentry ) mód kameraképeinek távoli elérése

a fedélzeti kamera felvételeinek megtekintése mobilalkalmazással

élő utastéri kamerakép

online zenei szolgáltatások

online videólejátszás

karaoke funkció

beépített internetböngésző

Fontos tudni, hogy a valós idejű forgalmi adatokkal támogatott navigáció az ingyenes, úgynevezett Standard adatkapcsolat is tartalmazza. Emellett az online zene- és videólejátszás, illetve a böngésző prémium előfizetés nélkül is használható, ha az autó mobiltelefonjáról megosztott Wi-Fi-hálózatra csatlakozik.

Magyarországon a Premium Connectivity havi díja 1999 forint lesz, ami jelentősen kedvezőbb a külföldön megszokott 9,99 eurós (3800 ft) vagy 9,99 dolláros (3200 ft) tarifánál.

Bizonyos modellek azonban továbbra is kivételt jelentenek: a 2018. június 30. előtt vásárolt Tesla Model S és Model X, valamint a Premium Interior csomaggal rendelt Model 3 esetében a prémium adatkapcsolat az autó teljes élettartama alatt díjmentesen marad.

