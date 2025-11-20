Európából nézve hajlamosak vagyunk az gondolni, hogy betonfalnak futott az elektromos járművek piaca, a növekedés lelassult, vagy meg is állt, a lelkesedés kifulladt.

Ehhez képest, ha az egész világot szemléljük, a tisztán elektromos járművek globális eladásai az év első három negyedévében 33,3 százalékkal emelkedtek, és elérték a 9 755 151 darabot, derül ki az Autovista24 elemzéséből. Március óta egyszer sem esett millió alá a forgalom – még egyszer, a kizárólag akkumulátorról hajtott elektromos járművek globális piacáról beszélünk. Összességében több villanyautó talált gazdára, mint plug-in hibrid – az előbbiek tavaly 62,7 százalékkal részesedtek a hálózatról tölthető járművek világpiacából, míg idén már 64,2 százalékkal.

Más kérdés, hogy a piac egyáltalán nem mondható homogénnek. A Tesla 1 216 655 eladott autóval egyedül az összeladások nyolcadát (12,5%) tudhatja magáénak, ugyanakkor gyorsan kapaszkodnak fel rá a versenytársak.

