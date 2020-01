A márkára jellemző fogások érhetők tetten a BMW X1 2019-es frissítésen is, leginkább a megnövekedett vesék, azaz a hűtőrács változott a szokásos módon. Arányaiban ugyan kifejezetten naggyá vált, az összhatás mégis kellemesebb, és kevésbé megosztó, mint a nagyobb X-modellek esetében, és a korábbihoz képest eltűnt a két vese közötti fényezett rés is.

Talán egyik másik X-nek sem áll olyan jól a nagyobb vese, mint az X1-nek

A far is változott kissé, újak a hátsó lámpák (a LED opcionális) és módosítottak kicsit a lökhárítón, utóbbi többek között az széleken található egy-egy apró piros LED csíkon fedezhető fel. A kipufogócső átmérője a korábbi 70-ről 100 mm-re nőtt, amivel sportosabbnak hat a korábbinál.

Az oldalsó kilincsek megvilágítottak, a talajra pedig már X1 feliratot is vetít az autó, hogy legyen miről beszélni a környéken bámészkodóknak is. Nem maradhatott el néhány új felni dizájn sem, valamint a külső színek is bővültek, köztük a tesztautót is borító Storm Bay metállal, amely 405 300 forintot ér egymagában. A X1 külső méretei nem változtak: 4447 x 1821 x 1598 milliméter.