Ez egy exkluzív esemény volt, ami magyarul kis csoportos foglalkozást jelent, ahol maroknyi újságíró vezethette az autót, hazánkból ketten. Normál közúton nem jártunk, viszont a tesztközpontban országúti körülmények között és autópályás sebességgel is vizsgázott a Subaru E-Outback tehát csak a városi, elővárosi próba maradt ki.

Nem teljesen egyforma a Subaru E-Outback és a Toyota BZ4X Touring. A Subaru fejlesztői az Eco és a Comfort fölé Power üzemmódot is programoztak valamint négy- helyett ötféle rekuperációs szintet konfiguráltak az autóhoz. Az áram-visszatermelés erőssége nagyon kényelmesen állítható a kormánykerék mögötti flepnikkel.

Kényelmes az üléshelyzet, a négyszögletesített volán viszont nem tetszett. A kerekkel könnyebb bánni, nekem jobban kézre esik, kellemesebb tartani, amikor kikanyarodás után visszatér középre és ellenkormányzáskor is előnyösebb gyorsan visszapörgetve.

Rezzenéstelenül nyugodt autó a Subaru E-Outback, fölényes biztonságérzettel. Kanyarból kigyorsítva érezni, hogy a Solterra és a BZ4X legfeljebb 120 lóerős teljesítményével szemben a hátsó villanymotor itt sokkal erősebb és nem az első kerekeknek kell leadni a hajtóerő zömét.

Kipróbáltuk a 4,5 másodperces kilövést 100-ig, amivel a testes kombi fürgébb, mint a hajdanán világverő raliautók alapját adó Impreza WRX STi-k. Bubu marad a szívünk hőse, de ahogy a 375 lóerős hajtásrendszer csendben és könyörtelenül, megfeszített nyakizmaid ellenében is fejtámlának billenti a fejedet, annak azért megvan a varázsa.

180 km/óráig folytatódhat a száguldás, amit nem tudtunk kipróbálni, csak az autópályás standard 130 fért bele a tesztközpontban. Sztrádatempónál a szél az elsődleges zajforrás, a nyári gumik és a hajtáslánc zaja is elsüllyed a szélzajban.

Izgalmas kontraszt volt a belső égésű motoros előddel összevetni az autót. Szinte sosincs lehetőség erre a közvetlen összehasonlításra, de itt megadatott. A szívó boxermotoros elődben 142 000 kilométer volt. Az elektromos erőnyerő után érezhetően lomha volt és a súlypontot csökkentő boxermotor ellenére a lágyabb hangolású futóművel jóval nagyobbakat billent gyors kanyarokban. Öröm benne a gázelvételre a fellocsolt bazaltkockákon lelkesebben meginduló far, de a legtöbb embernek, pláne közúton, a lift-off oversteer léte vagy nem léte irreleváns.

Nem úgy a 21,1 centis hasmagasság, ami rendes terepjárókkal vetekedő érték. Például a Toyota Land Cruiseré 221 milliméter. Kellett is a hely az autó hasa alatt, máskülönben a küszöbök, a lökhárítók és az alsó borítóelemek aligha úszták volna meg épségben a programba illesztett terepezést, amihez a Subaru szokatlanul kemény körülményeket teremtett.

Laza talajon, esetenként mélyre süppedő homokban mozgott az autó Berlin közelében a Teltow-Fläming tesztpálya erdei szakaszain. A csupán 11,2 méteres fordulókörnek is örültünk a fák között manőverezve, jó pár tolatást megspórolt.

Az X-Mode kapcsolóval aktiválható a havas-saras utakra szánt beállítás és a lágyabb talajra tervezett, mély havas-dagonyás üzemmód. A rendszerhez tartozó Grip Control egyfajta tempomatot nyújt terepre: felfelé kapaszkodva 2 km/órás ugrásokban állítható be a tartandó sebesség 2-10 km/óra között.

A lejtmenetvezérlés ugyanezt tudja ereszkedéskor, egyenletesen tartja a megadott tempót. A villámgyors és kifinomult fékszabályozással a fékpedál érintése nélkül, tökéletes biztonságérzettel jutottunk le a legmeredekebb lejtőn is, miközben csak a kormányzással voltunk elfoglalva. A következő körben ugyanitt fel is kapaszkodott a terebélyes kombi, pedig az első szerelésként adott nyári gumikkal jártunk a fék között.

A villanymotorok bődületes nyomatékával a kocsi brutális kaptatón is erőlködés nélkül indult meg. Pedig a hajtáslánc egyetlen áttétellel dolgozik, nincs sebességváltó, sem a fokozatokat lerövidítő terepáttétel, amit a régebbi Subarukon a két első ülés közötti karral kapcsolhattál és nagyon jól jött, ha például felázott talajon kellett lószállítót vonszolnia az autónak.

Volt az itteni épületeknek valami baljós hangulata, ami nem illúzió. Ezt a területet a rettegett keletnémet állambiztonsági szolgálat, a Stasi használta ügynökei kiképzésére. Az utak egy része városi üldözések és menekülések gyakorlásában segít, macskaköves kanyarokat és villamossínekkel szabdalt pályaelemeket is beépítettek a kommunista elnyomók. A sín tapadása szárazon és vizesen is rosszabb az aszfalténál, megtapasztalható, amikor az autó a sínre futva hirtelen keresztbe akar állni.

A semmilyen aljasságtól vissza nem riadó hatalmi gépezettel épített pályán a Subaru E-Outback semmilyen aljasságot nem produkáló autónak bizonyult. A mély súlypont, a hosszú tengelytáv, az ívmenetet a külső kerekre adott nyomatéktöbblettel stabilizáló szoftver, az igényes futómű és a jó gumik eredőjeként az új Subaru Outback rezzenéstelenül rótta a köröket.