Sínen veszteglő vagy szabálytalanul parkoló autók, villamos elé lépő gyalogosok, részeg járókelők és a „még átérek a piroson” mentalitású közlekedők – mindez nem extrém helyzet, hanem egy teljesen átlagos nap egy villamosvezető életében. Az alábbi videó kíméletlen őszinteséggel mutatja meg, mennyi veszélyes szituációval kell megbirkózniuk azoknak, akik ilyen járművet terelgetnek a budapesti forgalomban.

A felvételeken jól látszik: a villamos ugyan kötött pályán halad, de ettől korántsem védett.

Az autósok közül sokan nem mérik fel jól a távolságot, éppen átcsúsznak a szerelvény előtt, és gondolkodás nélkül hajtanak rá a sínekre.

A gyalogosok sem mindig partnerek, több olyan helyzet is látható, amikor figyelmetlenül, telefonba mélyedve vagy éppen ittas állapotban lépnek a villamos elé. A vezető ilyenkor másodpercek tört része alatt kényszerül dönteni.

Tényleg számtalan helyzetben kizárólag csak azon múlt, hogy nem történt gázolás vagy baleset, hogy a villamosvezető rettentően képben van. Nem egy stresszmentes szakma, az tuti.