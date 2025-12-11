Új sebességmérő beszerzését tervezi a BKV Zrt. 2026-ban – közölte a közlekedési társaság a Vezess megkeresésére. Kevesen tudják, hogy a trolik, buszok és villamosok haladási sebességét régóta ellenőrzi a BKV a főváros útjain és sínjein.

„A lézeres sebesség-ellenőrzések egy fehér színű Skoda Scala vagy Volkswagen Caddy típusú járműből történtek. Ha egy adott baleseti gócponton autóból nem lehetett ellenőrizni a járműveink sebességét, akkor állványra helyeztük a mérőműszert” – írták.

Csakhogy elromlott a FamaLaser III. típusú traffipax. A meghibásodása miatt jelenleg szünetel ez a típusú sebességmérés, ezért készülnek új készülék vásárlására.

Mennyi járműnél mértek gyorshajtást?

A BKV felszínen közlekedő járműveinek sebesség-ellenőrzése több módon és több szervezeti egység bevonásával történik Budapesten. „4348 alkalommal (autóbusz, trolibusz, villamos) zajlott lézeres sebesség-ellenőrzés, és összesen 105 esetben történt sebességtúllépés 2023-ban” – válaszolta kérdésünkre a BKV. A traffipax meghibásodása miatt ez az utolsó teljes évi statisztikájuk.

A megengedettnél magasabb tempóval bemért járművek:

98 autóbusz

6 villamos

1 trolibusz

Másokkal ellentétben a hivatásos BKV-sofőrök nem sárga csekket kapnak postán a rendőrségtől. Szankcióként az alapbérükön felüli juttatásként kapott prémiumot vonja meg tőlük a közlekedési vállalat a kollektív szerződésben meghatározott módon és mértékben.

A MOL is méri a saját sofőrjeit Tudomásunk szerint az olajtársaság is használ traffipaxokat, amit megerősítettek megkeresésünkre. „Több kiemelt telephelyen is sebességméréseket végzünk, mind fix, mind mozgó traffipaxokat használunk. A mérések célja a telephelyek közlekedés-biztonságának növelése, a balesetek prevenciós megakadályozása” – válaszolta a MOL a Vezessnek.

Hogyan értékeljük a 105 gyorshajtást?

Természetesen egyetlen sebességhatár-átlépés is növelheti a balesetveszélyt személyautók, buszok, motorok és villamosok esetén egyaránt. Viszonyítási pontnak több különböző adatot lehet felhozni.

Az egy év alatt végzett 4348 darab ellenőrzésnek a 2,4 százalékában mértek gyorshajtást a BKV ellenőrei. Az egy év alatti 105 esetet ahhoz is lehet mérni, hogy egy átlagos munkanapon 710 darab autóbuszt, 117 darab trolibuszt és 473 villamos szerelvényt állít forgalomba a cég Budapesten.

Van egy korábbi adatunk is, mivel 2008 decemberében vásárolták – akkor 2,8 millió forintért – a FamaLaser III. traffipaxot, 2011-ben kikértük és megkaptuk tőlük a második év adatát. Akkor 600 alkalommal rögzítettek „jelentősebb sebességtúllépést”.

Vagyis hatszor annyi esetben, mint legutóbb, ráadásul ezek csak a jelentősek voltak. Igaz, akkor 30 ezer mérést végeztek.

Utólagos sebesség-ellenőrzés A BKV elárulta, hogy a skodás vagy volkswagenes traffipaxozás mellett végeznek utólagos sebesség-ellenőrzéseket is. Minden villamosuk ugyanis rendelkezik olyan beépített adatrögzítővel, ami ezt lehetővé teszi, és ezeket az adatokat pedig rendszeres megvizsgálják.

Nem kívánatos magatartásforma

Mostani válaszában a BKV hangsúlyozta, hogy a lézeres és egyéb sebességmérés csak egyike a forgalombiztonság javításáért tett intézkedéseiknek, a prevenciós módszerek széles skáláját alkalmazzák. A teljes állományt tréningezik az új belépőktől a rutinos sofőrökig.

Kiemelték, hogy fontosak a különböző ellenőrzések is, „amelyek célja a nem kívánatos magatartásformák feltárása, és a járművezetői munka esetleges korrekciója”.