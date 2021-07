Két különböző stílus, mégis nagyon, sőt megszólalásig hasonlító utastér fogad a két Kugában. Gondolnánk, hogy a Vignale süppedősebb üléseket ad – korábban így volt – az ST-Line pedig sportosabb, komolyabb tartást. A valóságban viszont az ülések váza tökéletesen megegyezik, épp csak a kárpit más. A Vignale nem elég kényelmes, az ST-Line pedig messziről sem nevezhető sportosnak. Oldaltartásuk egyáltalán nincs, az ülőlap túl vízszintes, így még akkor sem lehet kihasználni az autó képességeit, ha éppen tényleg tudna nagyot kanyarodni a Kuga.

Nem jó benne ülni, ami sokat ront az összképen, pláne a sportos variánst tekintve. Piros varrás, vagy varrott műanyag műszerfal Vignale pecsétekkel az üléseken, nagyjából ilyenekről kell döntenünk, ha a kettő közül választunk, érdemi különbség nincs a két stílus között. Jó fogású a kormány, az ergonómiával nincs probléma, de a tekerős váltókapcsoló egyrészt fölöslegesen sok helyet foglal, másrészt egész nap ipszilonoztatnám azt egy Kugában, aki kitalálta, hogy ez majd jó lesz.

Tágas a tér elöl, még inkább hátul, de az ülőlap vízszintessége miatt egy egyszerű lassításkor itt is szinte lecsúszunk az ülésről. Anyagaiban jó az új Kuga, de sok igazi bőrt a Vignale sem látott, szerencsére az ülések kárpitja jó minőségérzetű. Még van benne hagyományos USB csatlakozó, de mellette a stabilabb és gyorsabb USB-C is megtalálható, a tárolórekeszek jól használhatóak, a váltókapcsoló előtt elfér két telefon is, meg apróságok, vannak pohártartók és a könyöklő alatt is elveszhet elég sok dolog. Csomagtartója 411 literes, amiből a PHEV esetében elvehetnek súlyos litereket a töltőkábelek.

Miután a SYNC 3-as rendszer évek óta stabilan teljesít a Ford modelljeiben, bizalommal állhatunk neki a használatának. Apple CarPlay és Android Auto kompatibilis, működése gyors és logikus, de nem tud magyarul és ez a Fordnál nem is szempont, mivel a Mustang Mach-E-ben szereplő újabb rendszernél sem oldották meg. Ezzel együtt is könnyen használható, hamar tanulható.