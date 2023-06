Fogyasztásbajnok ez az új dízel Mazda

Senkitől nem várnánk, még a nagyoktól sem, hogy 2023-ban új belsőégésű motorcsaláddal jelentkezzen Európában. Szeretnénk, de sajnos nem erre vezeti őket a szabályozás, bezzeg a Mazdánál felcsaptak egy tiszta vázlatfüzetet pár évvel ezelőtt, és vadonatúj padlólemez rajzolásába kezdtek, egy másik füzetbe pedig új motorok tervei készültek.

Hosszmotoros padlólemezre épül a CX-60, hajtását adhatja négyhengeres turbós benzinmotor plug-in hibrid rendszerrel és összkerékhajtással, ami pedig most igazi kuriózum, az a két új soros hathengeres dízelmotor. 3283 köbcenti, vagyis 3,3 literes egyturbós motor készült hozzá 200 vagy 254 lóerővel és 450 vagy 550 Nm nyomatékkal, előbbi hátsó, utóbbi összkerék-hajtással.

Ugyanaz a két motor, szoftveres a teljesítmény-különbség, még a turbó is megegyezik rajtuk. Kovácsolt acél dugattyúinak tetejét úgy alakították ki, hogy egy időben, de két szinten gyulladjon be a gázolaj és levegő keveréke, ezzel képesek voltak kitolni a hatékony működést az alacsony fordulatszám tartományból a középtartományok felé is, emiatt lehetséges, hogy a gyengébb 3600-nál, az erősebbik pedig már 3750-nél eléri a teljesítménycsúcsot.

Minél szélesebb tartományban üzemel szegény keveréken, annál alacsonyabb fogyasztásra lehet képes a motor, így lehet, hogy a 200 lóerősből 3,4 litert sikerült kihozni tankolás szerint a nemzetközi menetpróbán – extrém spórolós módban vezetve – az erősebbikkel, összkerékhajtással pedig most 6,1 litert hazai körülmények között, egyáltalán nem kímélve, általában teljes terheléssel.

Váltója nyolcfokozatú automata, saját fejlesztésű és kettős tengelykapcsolóval csatlakozik a hajtáshoz, valamint még egy 17 lóerős villanymotor is került a váltó házába. Alapvetően hátul hajt, kipörgés esetén küld előre is nyomatékot. Futóműve elöl duplalengőkaros, hátul multilink, ami rengeteg jót ígér vezethetőség terén még úgy is, hogy adaptív lengéscsillapítás egyelőre nem érhető el a CX-60-hoz.