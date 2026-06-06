Május végén az Eurotrade telephelyén Kisigmándon, csütörtökön pedig a budapesti Iveco Levantex-nél is bemutatkozott az Iveco eSuper Jolly furgon. A neve felettébb rejtélyes, vajon az Iveco a magyar mulatós párosra Jolly és Suzy-ra gondolt, vagy a jolly (jelentése: könnyed, laza) angol szó ihlette meg a döntéshozókat? Több mint valószínű azonban, hogy az elnevezés a Jolly Jokerre utal, ami egy univerzális aduász, mert bármelyik lap helyett bevethető és ami akár meg is fordíthatja a játék állását.

Az újdonság a Stellantis platformjára épül, vagyis ugyanarra az alapra amit a Peugeot e‑Boxer, a Citroën e‑Jumper, a Fiat e‑Ducato és az Opel Movano Electric jelenlegi generációja is használ. Fontos különbség az Iveco saját fejlesztésű furgonjával szemben, hogy míg az eDaily hátsókerék, addig az új eSuper Jolly elsőkerék-hajtású.

Az újdonság tisztán elektromos hajtásrendszerrel készül, amire a lökhárítóban látható türkizkék csík hívja fel a figyelmet. Az eSuper Jolly kétféle hosszúságban (5998 és 6363 mm), valamint kétféle magasságban (2612 és 2850 mm) érhető el. A rövid és alacsony kivitel 13 m³, a hosszú, de alacsony változat 15 m³, míg a hosszú és magas modell 17 m³-es raktérrel áll az üzemeltetők rendelkezésére.

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Az össztömeg tekintetében 3,5 és 4,5 tonnás változatok közül lehet választani. A 3,5 tonnás kivitel esetében a legnagyobb hasznos teherbírást az 5998 mm hosszú és 2850 mm magas változat nyújtja, amely 505–670 kilogramm rakomány szállítására képes. A nagyobb, 4,5 tonnás össztömegű változat ugyanezekkel a méretekkel 1230–1390 kilogramm hasznos teherbírást biztosít. Az Iveco eSuperJolly maximális teherbírása eléri az 1420 kilogrammot.

A modell hajtásáról egy 279 lóerős (205 kW) teljesítményt kínáló, 410 Nm nyomatékkal rendelkező villanymotor gondoskodik, amely a padló alá szerelt 110 kWh kapacitású akkumlátor-csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A rendelkezésre álló hatótáv kivitelfüggő, de alapvetően 356-424 km-t képes elmenni egy feltöltéssel. Az akkumulátorcsomag töltése 22 kW teljesítményű, háromfázisú váltóáramú (AC) fedélzeti töltőn keresztül, illetve legfeljebb 150 kW csúcsteljesítményű egyenáramú (DC) villámtöltéssel valósítható meg. DC töltés alkalmazásakor a rendszer körülbelül 15 perc alatt mintegy 100 kilométer megtételéhez elegendő energiamennyiséget képes a nagyfeszültségű akkumulátorba juttatni, a töltési görbe aktuális szakaszától függően.

Az újdonság a legújabb vezetéstámogató rendszerekkel is fel van szerelve. Az GSR2 biztonsági szabványoknak megfelelően a modellt úgynevezett “sofőrfigyelő rendszerrel” (DMS) is ellátták, ami lényegében egy olyan kamerát jelent, amely menet közben folyamatosan figyeli és monitorozza a gépjárművezető éberségét és figyelmét, illetve szükség esetén riasztást ad. A modellt emellett intelligens sebességszabályozóval, holttérfigyelő asszisztenssel, aktív sávtartó rendszerrel, torlódást segítő asszisztenssel, tolatókamerával, valamint 360 fokos nézetet biztosító kamerarendszerrel is felszerelik.

Az Iveco eSuper Jolly áfa nélkül 12 990 000 Ft-os bevezető lista áron érhető el a készlet erejéig a hazai forgalmazónál, az Eurotrade-nél.