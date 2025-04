Röviden – Iveco Daily 35S16A8 V Mi ez? Nagyméretű könnyű haszonjármű, amelynek eredetije 1978-ban jelent meg Fiat név alatt, Ivecoként 1983 óta létezik. Ez 2014-ben megjelent harmadik generáció dízelmotoros 3,5tonnás példánya, 2025-re felfrissítve. Mit tud? Dobozos, alvázas és platós és busz kivitel is létezik. Tesztautónk körülbelül 12 köbméteres rakterében 800 kilogrammnyi árut szállíthat. Mibe kerül? A tesztünkben szereplő Daily (35S16A8 V) 17 593 568 forintba került áfa nélkül. Egy ugyanilyen technikai paraméterekkel rendelkező, ámde csak 136 lóerős (370 kW) dízelmotorral ellátott alap kivitelért viszont csak 12 284 383 millió forintot kérnek el áfa nélkül. Kinek jó? Mindenkinek, aki korszerű, dízelmotorral szerelt, nagy raktérrel rendelkező, 3,5 tonnás furgonra vágyik.

A könnyű- és közepes teherbírású Iveco Daily 1978 óta van gyártásban. A jelenleg futó harmadik generáció 2019-ben kapott szolid faceliftet, majd 2023-ban technikai frissítést hajtottak végre rajta. Ezzel párhuzamosan szélesebb és látványosabb lamellákkal rendelkező hűtőmaszkot, valamint LED-technológiás fényszórókat kapott.

A Daily sokoldalú furgon, amely személyre szabható. Többféle hosszúságban (5040-7500 mm), magasságban (1545 mm-2100 mm) rendelhető. Tengelytávja is eszerint változtatható (3000-4100 mm). Bár a leggyakrabban zárt áruszállítóként találkozhatunk vele az utakon, de fix platós, billenő platós, ponyvás, vagy hűtődobozos variánsok is készülhetnek belőle. Sőt, akár személyszállításra alkalmas midibuszként is legördülhet a gyártósorról.

Össztömege kiviteltől függően változhat, de alapvetően a 3,5 – 7,2 tonna közötti spektrumot fedi le. Szerkesztőségünkhöz egy gazdagon extrázott változat érkezett.

Külső

Ritkán társítok állatokat haszongépjárművekhez, de csodálkozom rajta, hogy a Daily brosúrájában még nem tűnt fel egy delfin, illusztráció gyanánt. Számomra ugyanis a front rész kiképzése nagyon emlékeztet egy palackorrú delfinére. Ez az élőlény elvileg a Földközi-tengerben is megtalálható, nem kizárt, hogy a dizájn csapatra valamilyen szinten hatással volt.

A cikkünkben szereplő változat „exkluzív” gyári megjelenésben, tengerzöld metálfényezésben gurult ki a gyárkapun. Egyedi megjelenését tovább erősítik az olyan látványos megoldások, mint a kilincsek és az alsó lámpák feletti bronzbarna díszítése. A lökhárító magasságában, a furgon mindkét oldalán színezetlen műanyagborítás védi a karosszériát a mechanikus sérülésektől. A visszapillantó ugyanezen megfontolásból maradt fényezetlen, igaz a karosszéria színére fújva még impozánsabb lenne az összkép. Azért a fekete tükörházban is akad egy-egy bronzbarna betét.

Az általunk tesztelt változat 6118 mm hosszú és 2052 mm széles (visszapillantó tükrök) nélkül. Jó nagy „sisakja” van, mivel magasított tetős változat (H3), éppen ezért 2648 mm magas karosszéria magassággal kell számolni nála. Ezzel nyilván nem gurulhatunk már be egy mélygarázsba, de még egy bevásárlóközpont parkolóházába sem. Valahol szabadtéren kell vele parkolót keresni. Azt viszont talán mondani sem kell, hogy a nagy karosszéria magasság révén a „bendője” is nagyobb, magyarán akár egy magasabb szekrény is elférhet benne.

Belső

A Daily vezetőtere teljesen megfelel a legújabb elvárásoknak, miután a kritikus részeken hajtottak végre fontos frissítéseket. A kormánykerék mögé 10 colos műszeregység került, amelyen háromféle elrendezésben jeleníthetők meg a szükséges információk. Az infotainment, vagy DAB-rádió nélküli modellek automatikusan ezen a kijelzőn mutatják meg a hátsó tolatókamera képét hátramenet esetén.

A műszerfal közepén egy szintén 10 colos érintőképernyő található az infotainment rendszer kezelésére. Ez egyaránt képes az iOS, valamint az Android rendszerű okostelefonok képernyőjének tükrözésére. Ez jól jön akkor, ha az általunk preferált navigációt (pl. Waze) szeretnénk használni. Ha viszont nincs ilyenünk, akkor a beépített gyári Tom-Tom navigáció is használható. Ahogy ma már szinte minden kishaszonjárműben, úgy a Daily-ben is van hangasszisztens: a nagy testvérnek számító S-Way-hez hasonlóan az Amazon Alexa szolgáltatását használja. Sokféle utasítást megért és nagyon kevésszer érti félre, amit angolul mondok neki.

Amennyiben valaki „kevesebbel” is beéri, akkor a műszerfal közepére 7 colos színes kijelzővel rendelkező DAB-rádió is kérhető. További újdonság, hogy vezeték nélküli telefontöltő is elérhető az USB-A és USB-C típusú töltőcsatlakozók mellett. A kulcs nélküli indítás szintén nem volt eddig „szokványos” a Dailynél, de a frissítésnek köszönhetően ennyivel kényelmesebb a napi munka.

A Daily fülkéjében számos tárolóhely áll rendelkezésre. Az oldalsó utasajtókon lévő oldalzsebek mellett a műszerfal tetején is elhelyezhető egy-két fontos dolog, például számlatömb, vagy határidő napló. A kesztyűtartóba, illetve az ablak feletti polcra pedig azokat a holmikat lehet pakolni, amelyeket nem szeretnénk, hogy szem előtt legyenek. Az új Daily már elektronikus rögzítőfékkel készül, ami lehetővé teszi a vezetőülés, valamint a középső ülés között egy olyan tároló elem alkalmazását, amelyben egy-egy pohártartó, és USB töltőpontok is megtalálhatóak.

Ma már szinte sztenderd a közepes méretű furgonoknál, de fontos megemlíteni, hogy az üléspad alatt is van egy tároló. A középső ülésből pedig egy kis asztalka hajtható ki. Vezetőülése fejedelmi, hiszen légrugós és karfás. A legkátyúsabb utak ellen is véd.

Ebben a kivitelben 3540 mm hosszú, 1900 mm magas és 1740 mm széles, 12 köbméteres raktér áll rendelkezésre. Ideális esetben 3 raklap elfér benne. Mivel magastetős változatról van szó, így a fülke feletti rész is használható kisebb tárgyak, eszközök tárolására. Ha költöztetős autó lenne, akkor nem kellene sokat gondolkodni a szőnyegek, vagy spaniferek elrejtésén. Rakterének kivitelezése rendívül magas színvonalú: az alapáras jobb oldali tolóajtónál, valamint a hátsó, kétszárnyú ajtónál is széles fellépők vannak, amelyek nagyban megkönnyítik a fel- és leszállást a járműről. Oldalt, illetve hátul is megtalálható még ezen felül egy-egy kapaszkodó is, amely jól látható színnel, sárgára van fényezve.

Technika

Az Iveco Daily dízel, CNG és elektromos hajtással is elérhető. Sőt, igazából azon kevés furgon közé tartozik, amit már hosszú ideje „multihajtásos” áruszállítóként kínálnak. A hagyományos, belső égésű motorokat tekintve a kínálathoz 2.3 literes F1A jelölésű, valamint 3.0 literes F1C típusú dízelmotorok tartoznak. Ezek a motorok szelektív katalitikus redukciójú katalizátort (SCR) használnak a kipufogógáz kezelésre, így teljesítik a károsanyag-kibocsátási szabványokat. A kisebb erőforrások 116, 136, 156 lóerős változatokban készülnek, a nagyobbak 176 és 207 lóerős kivitelekben érhetők el. A motorok a manuális váltók mellett akár a Hi-Matic nyolcfokozatú automata sebességváltóval is társíthatók.

A Daily 136 lóerős gázmotorral is rendelkezésre áll, de ha valaki szeretné, akkor 140 kW (190 LE) teljesítményű villanymotorral is megrendelheti. A tisztán elektromos változatba a FPT Industrial lítiumion akkumulátorai kerülnek. A megrendelők 1-4 darab energiatároló csomaggal választhatják. Egy akksi esetén 37 kWh, négy darab esetén pedig 148 kWh kapacitás áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy maximum 240-300 km lehet az eDaily hatótávja. Töltését 22 kW-os AC-töltővel, vagy 115 kW teljesítményű DC-töltővel lehet elvégezni.

Az általunk kipróbált Daily-ben a 156 lóerős, 400 Nm-res nyomatékkal és 2287 köbcentiméteres hengerűrtartalommal rendelkező dízelmotor dolgozik, amelyhez nyolcfokozatú automataváltó csatlakozik. A vezető munkáját számos vezetéstámogató rendszer segíti. A városi vészfékasszisztens mellett az oldalszélasszisztens, az elektromos menetstabilizáló, a keresztirányú forgalom figyelő, valamint az oldalsó holttérfigyelő is hozzájárul a biztonságosabb vezetés megvalósításához. A tolatókamera pedig rámpára való állásnál jelenthet kiváló segítséget, hiszen ezt az ajtó felett helyezték el, így amennyiben 270 fokban kinyitjuk a hátsó ajtókat, akkor is teljes értékűen használhatók.

A Daily elől keresztlaprugós, hátul pedig laprugós felfüggesztéssel készül. Opcionálisan választható hozzá AirPro légrugózás, amely három fokozatban állítható (Terhelt-Auto-Lágy) és amely nagyobb raksúlyt tesz lehetővé. Bár a tesztautónk egykerekes hátsótengellyel rendelkezett, ennek ellenére dupla hátsókerékkel is rendlehető a Daily.

Vezetés

A Daily egy kifejezetten egyszerűen kezelhető jármű, műszerfala ergonomikus és könnyen áttekinthető. Mivel nincsenek olyan hatalmas méretei, ezért gyorsan meg lehet szokni a vezetését. A vezetőüléséből kiváló kilátás nyílik az úttestre. Ez nemcsak a nagy szélvédőnek, hanem a mélyre, könyök alá nyúló oldalsó ablakoknak is köszönhető. Az oldalsó visszapillantó tükrök kialakítása is megfelelő. Alsó részük ideális lehet párhuzamos parkoláskor, hiszen a karosszéria alsó részét mutatják. Egyébként is könnyű vele tolatni, mivel a kamera nagy területet lefed a furgon mögötti részből.

Bár automataváltós, ennek ellenére manuálisként is vezethető. Ha valaki mégis az előbbinél marad, akkor több vezetési mód közül lehet választani. Power üzemmódban fürgébben viselkedik, kifejezetten lendületes gyorsulásukra képes, ami jól jön autópályás vezetésnél. Eco üzemmódban pedig kicsit visszafogottá válik, ez leginkább városi vezetésnél lehet ideális.

A sávtartó asszisztens kiválóan elboldogul még a kevésbé jól látható útburkolati jelekkel is, de táblafelismerő kevéssé megbízható. Néha beolvas olyan táblákat is, amelyek nem az adott útszakaszra vonatkoznak. Ilyen amikor szervizút mellett halad el az ember és míg a főúton 50-es, addig mellette csak 30-as korlátozás van érvényben. A táblafelismerő aztán a kisebb érték túllépése miatt kezd el pittyegni.

A hátrányok közé sorolható, hogy viszonylag szűk a vezetéstámogató rendszerek személyre szabási lehetősége. Ez leginkább az előbb említett táblafelismerőnél lett volna fontos, aminek a szüntelen hangos figyelmeztetését nem lehetett kikapcsolni. De jól jött volna az éberségfigyelőnél is, mivel a teszt alatt a szokásosnál is érzékenyebb volt, hiszen már az első kilométereken megjelent számomra a kis kávéscsésze ikon. A tolatókamera felbontása nem a legjobb, talán a legjobban a „megfelelő” szóval jellemezhető, nappal azonban azért el lehet boldogulni vele.

Kiemelkedő ugyanakkor, hogy a képes a 2-es szintű automatizált vezetésre. Ez azt jelenti, hogy önmagát aktív kormányzással a sáv közepén tudja tartani (Advanced Lane Centering) úgy, hogy közben az adaptív tempomat tartja a beállított sebességet és a távolságot az előtte haladótól. A funkció a multikormányon lévő kormánykerék ikon benyomásával aktiválható. Használatához természetesen a kezünket a kormánykeréken kell tartani, mert 15 másodperc elteltével „ránk szól” a jármű.

A Daily kormányzása könnyű és precíz. Szűk helyen is jól lehet vele fordulni. Ebben a szegmensben ez különösen fontos szempont. Az étvágya viszont kevésbé visszafogott. A teszt alatt az üzemanyag-felhasználása 9,5-10 l/100 km-re jött ki. A takarékoskodásban a multimédia-rendszerben fellehető sofőrkiértékelő rendszer segít, amelynél a megszerezhető 100-ből 83-at sikerült elérni már a teszt elején. Igaz, ebben a Power és az Eco üzemmód vegyes használata egyaránt benne van. Tisztán Eco-val talán kedvezőbb érték jött volna ki.

Apró kellemetlenségek közé sorolható még, hogy a belső burkolatok az 1-es út kátyúsabb részeit nehezen bírják, mert zörögnek miatta, de a karosszéria esetében nem volt tapasztalható dübörgés. Motorja viszont kifejezetten csendes, csak a nagyobb gyorsításoknál jön meg a hangja.

Költségek

A tesztünkben szereplő Daily 17 593 568 forintba került áfa nélkül a tesztjárművet biztosító Eurotrade kalkulációja szerint. Egy ugyanilyen technikai paraméterekkel rendelkező, ámde csak 136 lóerős (370 kW) dízelmotorral, manuális váltóval ellátott alap kivitelért viszont csak 12 284 383 millió forintot kérnek el áfa nélkül. Ebbe viszont teljes körű, két éves, kilométer korlátozás nélküli garancia is benne van. Jól látható, hogy nagy a különbség egy full extrás és egy alapváltozat között, de utóbbiba azért a táblafelismerés, a sávtartó, valamint az intelligens sebességszabályozó is benne van.

Az IVECO Daily 35S16A8 V és vetélytársai – Listaár, forint (ÁFA-nélkül) IVECO Daily 35S16A8 V (156 LE) 17 593 568 Ft Volkswagen Crafter 35 (140LE) 16 418 000 Ft Renault Master L2H2 (130LE) 12 600 000 Ft Ford Transit FWD (105LE) 13 200 000 Ft

Értékelés

A Daily előnyére változott, hiszen számos új, hasznos vezetéstámogató rendszert kapott. Emellett műszerfala modernebb és korszerűbb lett, ezáltal megfelel azoknak az iparági elvárásoknak, amelyek jelenleg uralkodnak ebben a szegmensben. Mindeközben pedig megtartotta azokat a jellemzőit, így például a gazdag méret és össztömegválasztékot, amelyek korábban is jellemezték ezt a furgon. Teljes egészében felveszi a versenyt a német prémium versenytársakkal. Kétség nem fér hozzá, hogy még további sikerek várnak a modellre a magyar piacon.