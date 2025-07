Nem mindennapi látvány fogadta azokat, akik kedd délelőtt kilátogattak a Hősök terére. A teret és környezetét égszínkékre festett BKK-buszok lepték el. „Talán metrópótlás van?” – tette fel a kérdést egy idősebb néni, aki az unokájával tartott a Vajdahunyad vár felé. A tér Műcsarnok felőli oldalán felsorakozó buszok azonban büszkén hirdették, hogy „Megérkezett az új Arriva-flotta”. Jobban mondva, néhány példány abból a 148 darabos Mercedes-Benz Citaro G csuklós flottából, amelyet a BKK alvállalkozója, az Arriva Hungary rendelt.

Maga a típus régi-új jövevénynek számít, hiszen szintén az Arriva 2013-ban még 159 darab Mercedes-Benz Citaro 2-es típusú autóbusz állított forgalomba. Ezek egészen 2023. június 30-ig voltak forgalomban. Ez idő alatt 125 248 183 kilométert gyűjtöttek össze, ami azt jelenti, hogy egyetlen busz 10 év alatt 787 720 kilométert tett meg. Hogy mennyire megbízhatók voltak, azt jól tükrözi, hogy ez alatt az idő alatt mindössze 161 darab „idegen hibás” baleset érte a járműveket. Nem csoda, ha „leselejtezett” Citarókért sorban álltak: többek között a görögországi Szaloniki is vásárolt belőlük, de még a BKV is bérelt ezekből 2024-től 20 darabot.

Az Arrivához a mai nappal visszatértek a Mercedes-Benz Citaro G csuklósok. Megszólalásig hasonlítanak az előbb említettekre, de azért mégsem teljesen ugyanazok. Mindenképpen közös jellemző, hogy ezek is 18 m hosszúak és 3,1 méter szélesek. Az ajtóelrendezés is hasonló, ami lényegében azt jelenti, hogy a második utasajtó a második tengelyhez közelebb került. Az ajtók ugyanúgy szelektíven nyithatóak, igaz ennek létjogosultsága az egyajtós felszállási rendszer bevezetésével némileg megfakult.

14 fotó

Az új Mercedes-Benz Citaro G típusú autóbuszok 35 fix ülőhellyel rendelkeznek, amelyeket a második ajtóig 1+2 elrendezésben építettek be. A csuklótól pedig lényegében 2+2 elrendezés az uralkodó. Összesen pedig 147 fő utazhat rajtuk. A légkondi ugyanúgy ezeken is alap, mint a 2013-ban beszerzett változatoknál, de az elhúzható ablakok mérete valamivel kisebb lett. Egyes teóriák szerint az égszínkék buszok mediterrán éghajlatra való utóértékesítését pontosan a hatalmas elhúzható méretű ablakok tették lehetővé. Ez persze felfogható a klímaberendezésbe vetett bizalomnak is. És az is tény, hogy vannak utasok, akik akkor is kinyitják az ablakokat, ha egyébként teljes hatásfokkal megy a klíma.

Leszállásjelzők szinte mindenhol akadnak. Az ajtóknál ráadásul olyanokat alkalmaztak, amelyeket csak meg kell érinteni. Újdonság, hogy az üléseknél több USB-port is el van helyezve, ami lehetővé teszi az okostelefonok menet közbeni töltését. Az utastájékoztató eszközökből sincs hiány: az első tengelynél, illetve a csukló előtt és után is akad egy-egy színes monitor, így biztosan nem tévesztjük el a következő megállót, vagy nem mulasztjuk el az átszállást.

Miben más még ez a Citaro G? „Úgy terveztük, hogy egyszerre szolgálja az utasok és a járművezetők igényeit, miközben ötvözi a legmodernebb technológiát, a környezeti felelősségvállalást és a hatékony működést. A jármű számos fejlett biztonsági funkciója közül is kiemelkedik a Sideguard Assist rendszer. Ez a radaralapú technológia figyeli a jármű melletti területeket, segítve a gyalogosok, a kerékpárosok vagy bármely akadály észlelését a vezető holtterében, különösen kanyarodáskor. Budapest forgalmas utcáin ez létfontosságú védelem” – jegyezte meg Thomas Tonger, a Daimler Buses GmbH európai értékesítési vezetője.

Az új járművek július 31-től olyan útvonalakon állnak majd szolgálatba, amelyek a város külső területein – például Budafokon és Újpalotán – is áthaladnak majd, később pedig Csepelre, Soroksárra és Pesterzsébetre is lehet majd utazni velük.