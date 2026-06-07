Bár a pole-t végül egy „varázslatos körrel” a Mercedes tinije, a bajnoki éllovas Kimi Antonelli csípte meg a Monacói Nagydíj szombati időmérőjén, a Red Bull-os Max Verstappen csak egy hajszállal volt lassabb, így ő indul az olasz mellől, a 2. rajkockából a ma délután 15 órakor kezdődő versenyen, azaz jó esélye van arra, hogy akár nyerjen is.

A Red Bullnál hagyomány, hogy a Monacóban győztes pilótáik az energiaital-gyártó úszó központja, az Energy Station úszómedencéjébe vetik magukat – a tradíciót még maga a csapatfőnök, Christian Horner indította, amikor 2006-ban az alakulat első, Dvid Coulthard által megszerzett dobogós helyezését ünnepelte úgy, hogy meztelenül, mindössze egy Superman-köpenyben (azon a hétvégén az akkor érkező mozifilmet promotálták, a skót pilóta is a szuperhősköpenyben állt a pódiumra) csobbant egyet.

Utána 2010-ben Mark Webber, ’11-ben Sebastian Vettel, ’12-ben újra Webber, ’18-ban Daniel Ricciardo, ’22-ben pedig Sergio Perez is megfürdött – a ’21-ben győzni tudó Max Verstappen esetében az akkor még javában dúló koronavírus-járvány miatt ez fel sem merült.

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Lehetséges, azonban hogy nem a járvány tartotta vissza a hollandot, ezen a hétvégén ugyanis tisztázta, hogy az esetleges mostani győzelem esetén sem csobbanna. Míg fiatal csapattársa, Isack Hadjar azt állította, ha most vasárnap ő győzne, egyenesen meztelenül vetné magát a medencébe, a négyszeres világbajnok egyáltalán nem kér a fürdőzésből.

„Hát, tavaly láttam, hogy egy fickó [a medencénél] vette le a zokniját. Ismerik, amikor néha a zokni szöszöket hagy, olyan kis kék vagy akármilyen szöszöket? Na, a fickó olyan szöszökkel lógatta bele a lábát a medencébe. Szóval sok szerencsét, ha te nyersz, megnézem majd, de én biztosan nem ugrok vízbe” – mondta Hadjarnak a Red Bull által közreadott Instagram-videóban.