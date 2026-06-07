Június 4-én Gyulán, a Honvéd utcai lakótelepen egy biciklis férfi a tilos jelzés ellenére behajtott egy utcába. A szabálytalanságból baleset történt, mivel a férfi összeütközött egy szemből szabályosan érkező Opel Zafira típusú személyautóval. A szabálytalankodó kerékpáros megsérült az eset következtében, de a kerékpárjában is kár keletkezett.

“Be szabad-e hajtani egyirányú utcába forgalommal szembe kerékpárral?” – tette fel a kérdést a Békés vármegyei rendőrség az ezzel kapcsolatos közösségi média posztjában. A válasz nem, csak akkor lehet ilyet tenni, ha ezt a “kivéve kerékpárral” vagy a “kerékpárral behajtható” kiegészítő tábla megengedi.

“Kérjük a kerékpárosokat, hogy figyeljenek erre! Ha egy út egyirányú, ne hajtsanak be forgalommal szembe, mert az autósok nem számítanak arra, hogy szemből is érkezik majd valaki. Ráadásul az egyirányú utak egy részérél éppen azért van ez a korlátozás, mert nagyon szűk az út, ezért nem férnek el egymás mellett biztonságosan a járművek, és hely sincs korrigálni egy veszélyes helyzetet, kikerülni a szemből érkezőt” – figyelmeztetett a Békés vármegyei rendőrség.

A gyulai eset szerencsés kimenetelű volt ahhoz képest, hogy a hasonló ütközések gyakran súlyosabb sérülésekkel járnak. A rendőrség ezért ismét arra kéri a bicikliseket, hogy tartsák be a jelzéseket, és csak ott menjenek szemből, ahol ezt a közlekedési tábla kifejezetten megengedi.