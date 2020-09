Kísérleti: a Hyundai maga is így nevezi a Tucson megjelenését. A kísérlet ráadásul kockázatos is, mert az egész világon fogják értékesíteni, és eddig úgy tudtuk, a globális piacokon a semleges, középutas dizájn a biztonságos megoldás.

Azt már az előzeteseknél láttuk, hogy a sokszögletű orr háromszögei valójában nappali világítást rejtenek magukban; hátul széles, szintén rejtett lámpatestek replikáznak a formanyelvre – és újdonságként az ablaktörlőt is elrejtették, méghozzá a spoiler alá. Oldalt parabolikus ív köti össze a karosszéria végpontjait.

A kilenc karosszériaszín mindegyike kérhető kontrasztos fényezésű tetővel – ebben nincs semmi forradalmi, de nem lehet minden téren újat kitalálni.

Az utastérben (opcióként) 2 x 10.25 colos kijelző feszül a vezető előtt, műszerfali árnyékoló nincs, ami nyitottabbá teszi a teret. Kapcsolók sincsenek, mindent érintőképernyőről irányítunk, ami általában butaság, de úgy tűnik, a Hyundai tanult a többiek hibájából, és nem rejtette menük mélyére az azonnali elérést követelő funkciókat (hangerő, klímaszabályozás.)

Apropó, klíma: a hagyományos légbefúvók mellett rejtett diffúzorokból is árad a levegő, az utasok maguk döntik el, hogy a hagyományos, koncentrált légsugarat választják vagy inkább a gyengéd áramoltatást. Újdonság még a háromzónás klímaszabályozás lehetősége. Az első ülések klimatizálhatók, a hátsók fűthetők.

A sebességváltó elektronikus, a hangulatvilágítás 64 színben választható, erőssége 10 fokozatban szabályozható. Van online kapcsolódás, felhő alapú navigáció, kombinált navigáció (a parkolótól tovább vezet a telefonon a végső úti célig), távvezérelt funkciók, és van felhasználói profil is, így ha másik Hyundaiba ülsz át, ott azonnal aktiválhatod a kedvenc navigációs, nyelvi, rádiós és klímabeállításaidat. Okostelefon-integráció, sokhangszórós prémium audiorendszer, sok-sok USB töltőaljzat – van itt minden.

Igazi figyelmesség a szundi üzemmód: ilyenkor a hátsó hangszórók lekapcsolnak, de az elsők maradnak. Hátul lehet aludni (vagy saját zenét hallgatni), miközben a sofőr a saját zenéjét élvezi.

Az autó 20 mm-rel hosszabb, 15-tel szélesebb, mint eddig. A tengelytáv 10 mm-rel nőtt – ez nem sok, a hátsó utasok mégis 26 mm-rel több lábteret élvezhetnek. A csomagtartó is tágasabb, hajtáslánctól függően 33-107 liter a növekmény. Abszolút értékben legalább 546/1725, legfeljebb 620/1799 literrel számolhatunk, a hátsó üléspad 4:2:4 osztású.

Biztonságban nagy a Tucson: első középső légzsák; gyalogos- és kerékpáros-felismerő vészfékezés; nagy ívben kanyarodáskor szemből jövőket észlelő vészfékezés; holttérfigyelő kamera, amely a digitális műszeregységben jeleníti meg a képet; sávban tartás, amely nem csak a felfestést, de az útpadkát is észleli; félautonóm autópályasegéd, amely tartja a sebességet, az irányt és a távolságot; ívmenetben lefékező, majd a kanyar után visszagyorsító, okos tempomat, valamint egy sor szokásos kamera és radar alapú vezetőtámogató rendszer. A Tucson tud távvezérelve parkolni (de csak ha hibrid), szól, ha bent maradt a gyerek a hátsó ülésen, és kiabál, ha rányitnánk az ajtót egy közeledő trolira.

A Tucson az összkerékhajtást is okosan csinálja, választható üzemmódokkal; futóműve akár elektronikusan szabályozott, adaptív is lehet, elektromos kormányszervója a fogaslécre hat; abroncsai pedig csekély zajjal és súrlódással gördülnek. A méretek 17 és 19 col között választhatók, a 17 colosból akár acéltárcsa is kérhető.

A hajtáslánc-választék széles, a Hyundai szerint a legszéleseb a szegmensben; az 1,6 literes turbómotor kérhető önmagában (150 LE), 48 voltos mild hibridként (150 vagy 180 LE), öntöltő hibridként (230 LE) és majd jövőre plug-in hibridként (265 LE). Váltóból van automata, duplakuplungos, kézi és intelligens manuális, ami gázelvételkor szétkapcsol és leállítja a motort. A dízel másfél literes, önmagában 116, mild hibridként 136 lóerős. A mild hibrid dízelhez kérhető összkerékhajtás is; a benzineseknél ez az opció csak az erősebb verzióhoz él. Az 1,6-os benzinmotor a szelepek nyitási és zárási idejét egyaránt szabályozza.

