„Egyre nagyobb igény van rá a használt autókat vásárlóknál” – mondja Márton Balázs a Vezessnek. A DEKRA Expert ügyvezetője az új jármű-vizsgálatukkal kapcsolatos tapasztalataikról beszél, ami időt és pénzt spórolhat a vevőknek. Kiválthatja a kinézett és megvásárolandó autó – eddig legtutibb nepperbuktatónak tartott – márkaszervizbe vitelét.

Az elektromos autók kínálatának és darabszámának növekedése és a használt példányok látványos árcsökkenése miatt behozott egyre több villanyautó egy új, illegális trükk születését eredményezte. „Köztudottan a kilométeróra állását manipuláltak egyesek sokáig, azonban manapság a korábbiaknál könnyebb ellenőrizhetőség miatt ez visszaszorulóban van. Új iparág épült ugyanakkor a használt villanyautók akkumulátor-adatainak a manipulálására. Hamis adattal ugyanis akár milliós összeggel is drágábban értékesíthető egy értékes személyautó a valódi piaci áránál” – mondja Márton Balázs.

Mi a trükk?

„Ma egyes márkák villanyautóinál 5 éves kor felett a használt jármű piaci értéke alacsonyabb, mint ugyanezen autók akkumulátor-csomagjának az új ára” – mondja a DEKRA Expert vezetője. Ezzel arra az egyre inkább ismert és fontos dologra utal, hogy a használt elektromosok vásárlásánál mennyire húsbavágó kérdés az akkumulátor állapota, konkrétabban a valódi kapacitás-adatának a megismerése. Azon van a hangsúly, hogy valódi.

Négy éve magam is átestem használt villanyautó vásárlásán, természetesen megnéztem a kocsi menüjében – ahová eléggé el van dugva – az akkori százalékos számot, mondom Márton Balázsnak, majd hozzáteszem: általános vásárlói hit szerint ezt nem tudják átírni rossz szándékú nepperek.

„A futásteljesítmény-adattal ellentétben az akkumulátor-kapacitás adatát direktben nem tudják átírni. Viszont manipulálhatnak több olyan adatot a jármű agyában, amiből maga az autó kalkulálja a kapacitás-százalékot. Leginkább itt a fogyasztásra és hatótávra kell gondolni, ezek átírásával az adott autó lehető legideálisabb állapotát tudják szimulálni, és ebből maga az autó számítógépe ír ki a valósnál magasabb százalékos kapacitást. Miközben a kilométeróra átírása után a valótlan szám megmarad, a manipulált kapacitás-adat visszaáll a valódira a jármű használata során. Egy hamis pillanatképet lehet így előállítani, aminek segítségével a valódinál magasabb értéken lehet eladni az autót. Később aztán az új tulajdonosnál a normális használat és az ennek megfelelő fogyasztás következtében beáll a valódi kapacitás-adat.”

Egy szimpla példa. Az elmúlt években a BMW i3-as modelljéből érkezett be a legtöbb használt elektromos az országba (vásárlási tanácsadó itt), a hatéves, sokak által keresett példányoknál a 80-85 százalékos akku-kapacitás átlagosnak mondható. Amennyiben egy ügyeskedő a futásteljesítmény 60 ezerről 30 ezer kilométerre csökkentése mellett a kapacitást feljebb tolja 90 százalékig, már félmilliósnál nagyobb lehet a haszna. Ez csak egy kitalált példa. Nagyobb átlagos értékű modelleknél akár milliós összeggel is át lehet verni a leendő tulajdonost.

Mekkora a DEKRA tapasztalata? Idén ünnepli alapítása 100. évfordulóját a világ egyik legnagyobb független szakértői szervezete, a Magyarországon is több mint három évtizede jelen lévő DEKRA. Az 5 kontinens mintegy 60 országában 48 ezer főt foglalkoztató vállalat nálunk leginkább a járművizsgálatokról ismert, nem véletlenül. 2024-ben Magyarországon körülbelül 100 ezer járművet vizsgáltak át, ezek nagyobb részét biztosítók és cégek (például lízingvállalatok), kisebb százalékát magánszemélyek megbízásából. Világszerte 32 millió járműellenőrzést hajtott végre a DEKRA tavaly, melyek közül az iparág trendjeivel és a cég fenntarthatósági törekvéseivel összhangban egyre több irányult a villanyjárművekre.

Hogyan lehet megakadályozni az átverést?

Klasszikus és általunk is ezerszer leírt tanács, hogy a kinézett használt autót vigye el mindenki egy márkaszervizbe. Ez azonban macerás, időpontot kell egyeztetni, sokak szerint drága is. Ráadásul vigyek el két kocsit, két különböző tulajdonossal, ha kettő között vacillálok? Érthető aggályok, pedig egy-egy villanyautó akkumulátorának a valódi kapacitás-adatát az adott márka műszerekkel telepakolt szervizében meg tudják állapítani.

Aki nem akar márkaszervizbe járni, vagy az eladandó jármű tulajdonosa nem hajlandó ebbe belemenni, esetleg egyiküknek sincs ideje erre, azoknak a világ egyik legnagyobb járművizsgáló vállalata kifejlesztett egy gyorstesztet, amit már Magyarországon is igénybe vesznek a DEKRA-hoz forduló ügyfelek. Ezzel a szolgáltatással ők mennek a kiválasztott autóhoz, és ott helyben – az autó márkájától függetlenül – ki tudják küszöbölni a fent említett ügyeskedést, és a vizsgálatuk képes kimutatni a valós kapacitást. „Egy statikus és egy dinamikus részből áll a vizsgálat. Rácsatlakoztatunk egy műszert az autóra, amellyel álló helyzetben és intenzív gyorsulás közben is számos fontos információt mérünk egészen az akkumulátor egyes celláinak a feszültsége és a hőmérséklete közötti különbségig” – mesél a részletekről Márton Balázs.

A DEKRA a szolgáltatást jelenleg cégek számára nyújtja, de mivel a tapasztalataik alapján a magánszemélyek részéről is egyre nagyobb az ilyen irányú igény, a tervek szerint még idén elérhetővé teszik azt mindenki számára. Amit fontos még tudni: körülbelül 15 perc a vizsgálat.

Előbb-utóbb villanyautóból lesz a több az utakon

2024 márciusának végére 72 ezer darab tisztán elektromos személyautón volt magyar rendszám, és nemcsak az összdarabszám bővül, hanem a növekedés mértéke is. Március hónapban rekordszámú, közel 2200 darab állt forgalomba, vagyis év végére akár elérheti a számuk a százezret. A használtan behozott példányok darabszáma is rekord lehet idén, ráadásul a korábbi sláger Nissan Leaf, majd a drágább, idővel még népszerűbb BMW i3 után ma már az átlagárban felettük lévő Teslákból jön be a legtöbb nyugatról. Mivel az ár megy lefelé, egyre többek számára lesznek elérhetőek az elektromosok, egyre többen kerülnek vásárlási helyzetbe.

Eközben az új elektromosok forgalomba helyezése is évről évre rekordokat döntöget, ezek nagyját ugyan cégek vásárolják ma még, de 3-4-5 éves koruktól a használtautós piac szereplői lesznek.