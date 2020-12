A Cobra 11 óta tudjuk, hogy az autópálya veszélyes üzem. Igaz, Magyarországon nem annyira jellemző, hogy a sztrádán gyilkosokra vagy zsarolókra kellene számítani, de a halálos tempó már nem annyira elképzelhetetlen. Emellett ezernyi más hiba is elkövethető az autópályán. Hogy ne legyen mind végzetes, összeszedtünk néhány olyan dolgot, tippet, amit megfontolva talán jobb, biztonságosabb hely lehet az út, és kevesebb stresszt okozhat a közlekedés.

Követési távolság

A probléma:

Leginkább autópályán gyakori, de bármilyen úton előfordulhat, hogy egyszer csak óriásira dagadó hűtőmaszk tölti be a visszapillantó tükröt, rosszabb esetben pedig a mögötted jövőnek még a reflektora is vadul villog. Ugyan úriember nem hisztizik más fenekében – akadnak országok, ahol ezt a gyorshajtáshoz hasonlóan büntetik -, ilyen esetben okos dolog mégis azzal kezdeni a mentést, hogy az utolért vezető körbetekint, vajon a bal szélső sávban halad-e, illetve ránéz a sebességmérőre, nem vánszorog-e az indokoltnál jóval lassabban. Ha valamelyikre igen a válasz, akkor jöhet is a gyors megoldás.