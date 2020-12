Az elmúlt napokban két ütközési energiaelnyelő eszköznek is nekihajtottak autósok az M1-es és az M7-es autópályán. Utóbbi esetet a Magyar Közút egyik kamerája rögzítette.

Az M1-es autópálya bicskei szakaszán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon múlt szerda délelőtt a védőkorlátot javították az 55-ös kilométerszelvény környezetében a belső sáv zárása mellett. Egy jármű ugyanakkor az előjelzések ellenére nekicsapódott a munkaterületen dolgozókat védő eszközbe. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Nézd meg a videót:

Néhány napja, szombat reggel az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 83-as kilométerszelvénynél szintén a belső sávban, mozgó munkavégzést biztosított a társaság balatonvilágosi mérnökségéhez tartozó egyik teherautója a rá szerelt ütközési energiaelnyelő berendezéssel, amikor egy autó nekiütközött. Személyi sérülés szerencsére itt sem történt.

A korlátozás a belső sávban volt, ugyanakkor több jármű is nagy sebességgel haladt. Az egyik kishaszonjármű a munkaterület előtt éppen be tudott vágni egy kamion elé, hogy elkerülje a becsapódást. A mögötte haladó három személyautóból az első nem tudott ilyen manővert végrehajtani, így az energiaelnyelőnek ütközött, míg több autó úgy tudott a középső sávba sorolni, hogy a teherautóknak is egy sávval arrébb kellett húzódniuk.

A videó közzétételével a Magyar Közút célja, hogy az autósok jobban figyeljék a munkaterületek előjelzéseit, azokat vegyék komolyan, illetve megfelelő időben és módon soroljanak be az elfogyó sávból.