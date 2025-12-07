Hiába váltotta idei nyolcadik és pályafutása 71. győzelmére a nyolcadik pole-ját Max Verstappen a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon, végül két ponttal lecsúszott a címvédésről, ugyanis Lando Norris lett a 2025-ös Forma–1-es világbajnok.

Norris az 58 körös futamon a harmadik helyen ért célba, ami pont elég volt ahhoz, hogy beossza a rajt előtt még 12 egységnyi fórját. A McLaren britje harmincötödikként iratkozott fel a vb-győztesek listájára.

„Régóta nem sírtam! Nem gondoltam volna, hogy sírni fogok, mégis megtörtént. Hosszú út volt ez. Először is szeretnénk hatalmas köszönetet mondani a srácoknak, mindenkinek a McLarennek, a szüleimnek, az édesanyámnak és az édesapámnak, akik a kezdetektől fogva támogattak. Csodálatos érzés. Most már egy kicsit tudom, mit érez Max” – nyilatkozta a leintés után az újdonsült világbajnok.

Képeken Lando Norris bajnoki ünneplése:

6 fotó

„Szeretnék gratulálni Maxnak és Oscarnak [Piastri – a szerk.], akik a legnagyobb ellenfeleim voltak az egész szezonban. Öröm volt ellenük versenyezni. Megtiszteltetésnek éreztem, ugyanis mindkettőjüktől sokat tanultam. Élveztem. Hosszú év volt. Megcsináltuk, és nagyon büszke vagyok mindenkire.”

„Ez valóban egy hosszú utazás volt a McLarennel. Kilenc éve vagyok velük. Rengeteg borzasztóan nehéz és jó időszakon mentünk keresztül. Ahhoz, hogy mindebből valamit visszaadjak nekik, úgy érzem, az idén mindent megtettem. Nagyon büszke vagyok magamra, de még büszkébb mindenki másra, akiket remélhetőleg megríkattam.”

Norrist közvetlenül a leintés után a dobogón is a bajnoki címéről kérdezték:

„Hihetetlen. Egészen szürreális. Régóta, nagyon régóta álmodtam róla, ahogyan mindenki más erről álmodik. Sok minden történik egy ilyen szezonban. Sok hullámvölgyön mész keresztül, de semmi sem számít, amíg az élen végzel. Megcsináltuk, méghozzá egy hihetetlen csapattal.”

„Nemcsak ebben az évben, nem is az elmúlt hét-nyolc évben, amióta a McLarennél vagyok, hanem az elmúlt 16-17 évben ezt az álmot üldöztem. Ma mindannyian megcsináltunk, és rettenetesen boldog vagyok.”

„Az idén akkor teljesítettem a legjobban, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Akkor nyújtottam a legjobbat, amikor hátrányban voltam, és akkor mutattam meg a legtöbbet magamból. Megtaláltam azt a rést, amire szükségem volt ahhoz, hogy teljesítsek, és azt tegyem, amit ma is tennem kellett.”

„Büszkeséggel tölt el. Itt van az egész családom, a barátnőm, és még sok ember. Nem szívesen hoztam volna őket szégyenbe egy ilyen napom. Édesanyám is és édesapám hagyták, hogy megosszam velük ezt az álmot, ma pedig meg is oszthattam velük.”