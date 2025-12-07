Négy világbajnoki címet követően megtört Max Verstappen egyeduralma, ugyanis Lando Norris személyében a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon új világbajnokot avattak a Forma–1-ben.

Annak ellenére, hogy a legtöbb pole-pozíció és a legtöbb futamgyőzelem (szám szerint 8–8) is a holland nevéhez fűződik, mindössze két ponttal lecsúszott a címvédésről mclarenes ellenfelével szemben, aki hozta a kötelező harmadik helyet, amire szüksége volt első vb-trófeájához.

A verseny után a vereségről kérdezték a Red Bull versenyzőjét. „Őszintén szólva nem gondolom, hogy ez vereség lenne” – mondta a Sky Sports F1-nek. „Landónak nagyon jó szezonja, és nagyon kemény csatát vívott Oscarral, amibe egy ponton én is beszálltam. Az első győzelem mindig nagyon érzelmes, egyúttal nagyon különleges, hiszen a mezőnyben mindenki erről a pillanatról álmodik.”

„Remélem, nagyon élvezni fogja a ma estét a családjával és a csapattal” – tette hozzá a 28 éves versenyző.

„Az idei év egy hullámvasút volt, különösen az elején. A csapat azonban megmutatta, hogy soha nem adjuk fel. Ezt megmutattuk azzal, hogy milyen eredményeket értünk el egy nehéz időszak után” – tért ki a 2025-ös évére. „Könnyű azt mondani, hogy több mint 100 pontos hátrányban ennyi volt, vége a szezonnak. Mindig megpróbálták megérteni a problémákat, és ami azt illeti, nagyon is szórakoztató volt a felzárkózás.”

„A végén nem számít, hogy egy, tíz vagy húsz ponttal maradtál-e le. Lemaradtál. A végén két pont döntött, de menő volt, élveztem.”

