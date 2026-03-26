Max Verstappen nincs jó passzban, ez érthető, hiszen eleve nem tetszik neki az új F1, a Red Bull egyelőre versenyképtelen, és még a örömautózásnak szánt, győzelmet hozó nürburgringi GT-versenye után is kizárták, de most, Japánban talán már egy kicsit messzire ment, durcás gyerekként viselkedett.

A négyszeres világbajnok a Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapján a szokásos csapatos sajtótájékoztatójára ült be, ám amint észrevette, hogy egy, neki még tavaly kényelmetlen kérdést szegező újságíró – a brit Guardian munkatársa, Giles Richards – is ott van, kijelentette, hogy addig nem fog beszélni, amíg a kolléga nem távozik.

Richards természetesen rákérdezett, miért küldi el a pilóta, amire Verstappen azt mondta, a tavalyi abu-dzabi kérdése miatt.

A guardianes kolléga volt az, aki a tavalyi szezonzárót követően, amikor mindössze 2 ponttal maradt le a címvédésről, nekiszegezte a kérdést a hollandnak, hogy utólag bánja-e a barcelonai incidenst, amikor – vélhetően dühében – nekihajtott George Russell Mercedesének, az ezért kapott büntetéssel pedig 9 pontot bukott. Verstappen már akkor sem vette jó néven a felvetést, pedig korábban ő maga is elismerte, hogy hibázott: