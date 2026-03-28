A Forma-1-es Japán Nagydíj csütörtöki sajtónapjának fő sztorija egyértelműen az volt, hogy Max Verstappen kizavart egy újságírót a Red Bull sajtótájékoztatójáról. A brit Guardian munkatársának, Giles Richardsnak “bűne” az volt, hogy a tavalyi szezonzárót követően, amikor mindössze 2 ponttal maradt le a címvédésről, nekiszegezte a kérdést a hollandnak, hogy utólag bánja-e a barcelonai incidenst, amikor – vélhetően dühében – nekihajtott George Russell Mercedesének, az ezért kapott büntetéssel pedig 9 pontot bukott.

Az elküldés hátterébe a holland eddig nem ment bele mélyebben, az időmérő után azonban részletesebben is kifejtette – egyébként vitatott – szuzukai lépését. “Elég gyakran megkaptam tavaly ezt a kérdést, szerintem vagy több mint hússzor válaszoltam rá. Szóval amikor valaki megkérdezi ezt az utolsó verseny után, és még az arcodba is röhög, az nálam a tisztelet teljes hiányát jelenti. Ha nem tisztelsz, én miért tiszteljelek?” – fogalmazott Verstappen.

“Ti csak a rám néző kamera képét látjátok, azt a személyt nem, aki elkezdett nevetni. Tisztán látszott a rosszindulata, és ez elég volt nekem. Elég régóta vagyok a Forma-1-ben ahhoz, hogy tudjam, kinek vannak jó szándékai és kinek rosszak. Ha kinevetsz, egyértelmű, hogy nem vagy jó szándékú.

Az újságíró, aki egyébként leírta, hogy legfeljebb kínos mosolyt láthatott rajta Verstappen, hamar a rajongók kereszttüzébe került. “Két órán belül valaki lenyomozta az email-címem. Te vagy a probléma. Te vagy az a mérgező seggfej, aki a felelős az F1-es brit elfogultságért. Te vagy a legrosszabb” – fogalmazott az email-címének felfedőjéről. “Továbbra is csodálom Verstappent és remélem, hogy jobb lesz a kapcsolatunk a jövőben. Néha fel kell tenni a nehéz, kínos kérdéseket” – tette hozzá.