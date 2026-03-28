A Forma-1-es Japán Nagydíj után előre nem tervezett tavaszi szünet következik a 2026-os szezonban. A mezőny ugyanis kihagyja a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjakat az iráni háború más közel-keleti helyszíneket is érintő támadásai miatt. Ez azt jelenti, hogy áprilisban nem lesz Forma-1, legközelebb pedig csak májusban, Miamiban ülnek autóba a pilóták.

Ez azonban nem lesz igaz Max Verstappenre, aki mostanság előszeretettel ül GT3-as versenygépbe is a Red Bull kocsija mellett. Az előző hétvégén elsőként intették le például egy nürburgringi négy órás versenyen, igaz, győzelme rövid életű volt egy szabálytalanságot követő kizárás miatt.

Már akkor, a győzelem utáni interjúban felmerült, hogy esetleg kihasználja-e az F1-es tavaszi szünetet arra, hogy máshol autóba üljön a holland, a pontos terveket azonban csak most, a japán időmérő után erősítette meg a négyszeres világbajnok.

Verstappen elmondta megcélozza a nürburgringi 24 órás verseny kvalifikációját. Ez két négy órás futamot jelent április 18-án és 19-én. “Jelenleg csak Lucas [Auer – a szerk.] van a kocsiban, kicsit sajnálnám, ha neki kellene mindent egyedül csinálnia, mert Dani [Juncadella] és Jules [Gounon] nem tudnak ott lenni. Logikus lenne, ha ott lennék” – fogalmazott.

A két említett csapattárs igazoltan lesz távol, ugyanis az imolai endurance-vb futamon indulnak.