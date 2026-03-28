Csak a 11. helyen zárta a Forma-1-es Japán Nagydíj időmérőjét Max Verstappen. A Red Bull hollandja ezzel kiesett a Q2-ben, miközben csapattársa, Isack Hadjar továbbjutott. Házon belül egyébként kiegyenlített a meccs a két energiaitalos pilóta között egy körön, ami meglepő lehet az elmúlt évek trendjét nézve. 2026 első három időmérőjén Verstappen már kétszer kikapott Hajdartól egy körön – ez máris több, mint amit az elmúlt két évben megélt Sergio Perez, Liam Lawson és Cunoda Juki ellen összesen.

“Az autó nem fordul a kanyar közepén, ugyanakkor sokszor túlkormányzott a bejáratokon. Nagyon nehéz és kiszámíthatatlan” – fogalmazott a problémákról Verstappen Szuzukában. “Azt hittük, javítottunk ezen a harmadik szabadedzésen, noha azért bőven volt még alulkormányzottság, de most, az időmérőn megint vezethetetlen volt az autó. Ennek utána kell járnunk.”

Max Verstappen (Kép: Jayce Illman/Getty Images)

“Ezen a hétvégén eltérő aerocsomaggal is megyek, de úgy tűnik, hogy ez sem működik, nem túl jó. Vannak olyan problémáink is, melyekről nem beszélhetek részletesen. Ezek néha rosszabbak, mint máskor, és az időmérőn eljutottunk egy olyan pontra, amikor az egész vezethetetlenné vált” – panaszkodott a négyszeres világbajnok.