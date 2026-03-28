Napos időben, 17 Celsius-fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki a 2026-os szezon harmadik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Japánban. A harmadik szabadedzésen látott masszív Mercedes-előny után meglepő lett volna, ha nem az ezüst autók szerzik meg a legjobb rajthelyeket.

Noha többen is csak később hajtottak pályára a Q1-ben, a Mercedesek az esélyesek nyugalmával, látványosan később futották meg első mért körüket. Andrea Kimi Antonelli rögtön az élre is ugrott, lenyomva az addigi éllovas Charles Leclerc idejét, a ferraris azonban később visszavette a vezetést.

A továbbjutást érő 16 pilóta bő 1,5 másodpercen belül volt percekkel a szakasz vége előtt, így viszonylag sokan izgulhattak, hogy vajon sikerül-e elkerülniük a kiesést. A búcsúzók névsorát végül Alexander Albon (Williams) vezette Oliver Bearman (Haas), a két Cadillac, valamint a két Aston Martin előtt.

A Q2-ben a Mercedes emelte a szintet, de úgy tűnt, hogy még nem csavarták fel sem ők, sem a Ferrari teljesen a motorokat. Erre utalt először az Audival a harmadik helyre felugró Gabriel Bortoleto, aki megelőzte George Russellt (Mercedes) és Lewis Hamiltont (Ferrari) is, majd Oscar Piastri ideiglenes elsősége a McLarennel. A teljes képhez persze az is hozzátartozik, hogy a Mercedesek és a Ferrarik használt gumikon futottak mért kört. Ezzel együtt az viszont általános trend volt, hogy Russell és Hamilton elmaradtak a csapattársaiktól.

Miközben az élen azt figyelhettük, ki hogyan rejti el teljesítményét, addig Max Verstappen azon izgulhatott a Red Bullban, összejön-e neki a Q3-ba jutás. Végül a holland kicsúszott, miközben csapattársa, Isack Hadjar továbbjutott. Verstappen mellett búcsúzott még Esteban Ocon (Haas), Nico Hülkenberg (Audi), Liam Lawson (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine) és Carlos Sainz (Williams). Verstappennek egyébként a fiókcsapat Racing Bulls újonca, Arvid Lindblad vitte be a kegyelemdöfést.

A Q3-as első körök után visszaállt a világ rendje, legalábbis abban az értelemben, amire előzetesen számíthattunk. Antonelli három tizedmásodperccel verte csapattársát, Russellt, a Ferrarik elé pedig befért mindkét McLaren. Piastri volt a harmadik, 35 századdal Antonelli mögött lemaradva, míg Lando Norris hátránya már bő 6 tizedmásodperc volt. Az 5-6. helyen a vörös autók között Leclerc, Hamilton volt a sorrend, az ekkor hetedik Isack Hadjar már 1,2 másodpercet kapott a Red Bullban.

Antonelli a hajrában nem tudott javítani, de előnye így is elég volt, mivel Russell sem javított. Ezzel megszerezte F1-es pályafutása második pole-pozícióját, két héttel az első ilyen alkalom után.

A hajrában a többiek sem villogtak, leszámítva Leclerc-t, aki végül felugrott a negyedik helyre, Piastri mögé. Norris lett így az ötödik, Hamilton a hatodik. Mögöttük Pierre Gasly (Alpine) átlépte Hadjar Red Bullját, a 9-10. helyen pedig Bortoleto és Lindblad osztozott.

A 2026-os Forma-1-es Japán Nagydíj magyar idő szerint vasárnap reggel 7 órakor kezdődik.