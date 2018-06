A Red Bull-os Max Verstappen 2018-ban még egyetlen tiszta versenyhétvégét sem teljesített, mindenütt volt kisebb vagy nagyobb incidense, sok-sok pontot dobott el. A 20 éves holland a Kanadai Nagydíj csütörtöki médianapján sem kerülhette el az ezt illető kérdéseket, amikre keresetlen szavakkal reagált.

“Nos, kezd már elegem lenni a rólam szóló megjegyzésekből, hogy változtatnom kellene a hozzáállásomon. Sosem fogok változtatni, ugyanis ennek a hozzáállásnak köszönhetem, hogy eljutottam idáig” – kezdte.

Amikor konkrétan rákérdeztek, hogy miért van ennyi balesete, a holland még dacosabb lett, gyakorlatilag megfenyegette az újságírókat:

“Nem is tudom… De ahogy a sajtótájékoztató elején is mondtam, nagyon unom már ezeket a kérdéseket. Azt hiszem, ha kapok még néhány ilyet, lefejelek valakit!”

Bár az utóbbi megjegyzést jóhiszeműen vicces túlzásnak is tekinthetjük, Verstappentől nagyon nem veszi ki jól magát a dolog, ha felidézzük, hogy édesapja és mentora, Jos Verstappen híres erőszakos természetéről: Max édesanyját, később egy másik partnerét, nemrég saját apját is bántalmazta már, keveredett kocsmai verekedésbe is, és ezek csak azok az esetek, amelyekről tudunk. Csak abban bízhatunk, hogy ebben a tekintetben az alma messze esett a fától.