Nem egészen fél évvel a tisztán elektromos SUV után megérkezett a Cayenne Coupé Electric, a Porsche nagy villany-terepjárójának sportosabb, áramvonalasabb verziója.

A fő különbség természetesen a tetővonal, amelynél nem törekedtek forradalmi újításokra: ahogy a harmadik kiadású Cayenne esetében, most is a 911 ikonikus vonalvezetését vették alapul. Nem csak ennek köszönhető természetesen a 0,23-as közegellenállási együttható, hanem az aktív aerodinamikai csomagnak is.

Mindenesetre ez a bizonyos Cw-érték két századponttal kedvezőbb, mint a szabadidőjármű variánsé. Az eredmény hasonlóan szerény, ám értelmezhető növekedés a hatótávolság terén: a (hajtáslánctól függően akár) 18 extra kilométer nem egészen 3% pluszt jelent – vagy a különbséget, hogy még a munkahelyen tölteni kell az autót, vagy ráérünk majd otthon.

A kupés arculat elmaradhatatlan része az aktív hátsó légterelő, amely használaton kívül ugyanúgy a karosszériába simul, mint a hátsó szélvédő (utóbbi mindig síkban illeszkedik, értelemszerűen.)

A Cayenne Coupé Electric ugyanolyan hosszú (4985 mm) és széles (1980 mm), mint a SUV, de 24 mm-rel alacsonyabb (1650 mm) annál. A csomagtér 534 / 1347 literes kapacitását 90 literes frunk egészíti ki, ami jól jön, hiszen a SUV ezen a téren sokkal erősebb: 781 literről indul, és meg sem áll 1588 literig.

A terepkupé hátsó üléssora 2 vagy 2+1 üléskialakítással rendelhető, az ülések itt is motorosan állíthatók.

Vontatni ugyanúgy 3,5 tonnát tud az autó, mint a SUV, és offroad csomag is kérhető a Cayenne Coupéhoz.

Bevezetéskor három hajtáslánc-változatban kínálják a Cayenne Electric Coupét, ezek teljesítmény-adataikat tekintve megegyeznek a Cayenne SUV-éval, és a mai naptól rendelhetők:

Cayenne Coupé Electric Cayenne S Coupé Electric Cayenne Turbo Coupé Electric Max. teljesítmény (kW / LE) 300 / 408 400 / 544 630 / 857 Overboost teljesítmény (kW / LE) 325 / 442 490 / 666 850 / 1156 Gyorsulás 0-100 km/óra (mp) 4,8 3,8 2,5 Végsebesség (km/óra) 230 250 260

A felfüggesztés alapértelmezésben adaptív légrugós, aktív lengéscsillapítókkal, a két erősebb variáns aktív kanyarstabilizátort is kap. A hátsókerék-kormányzás minden motorvariációhoz opciós.

Ahogy a SUV, a Coupé is 390 (optimális esetben 400) kW-tal tölthető, a fedélzeti töltő 11 kW-os, vagy plusz pénzért 22 kW-os is kérhető.

Alapfelszerelés továbbá a napfénytető (opcióként elektrokromatikus sötétítéssel) és a Sport Chrono csomag, felárért Lightweight Sport csomag rendelhető, amely akár 17,6 kilogrammot farag le a teljes tömegből olyan extrák alkalmazásával, mint a szénszálas tetőlemez. A csomag pepita kárpitozást és belső szénszálas dekorbetéteket is tartalmaz.

